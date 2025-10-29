Oportunidades laborales para abogados: revise las vacantes disponibles

El sector jurídico en Colombia mantiene una demanda activa de profesionales en Derecho, lo que abre nuevas posibilidades de empleo tanto para abogados experimentados como para quienes buscan su primera experiencia.

Estas vacantes se encuentran en diversas ciudades del país y cubren áreas como derecho inmobiliario, comercial, cumplimiento normativo y asesoría interna. Los salarios varían según el nivel de especialización, pero algunas convocatorias reportan remuneraciones de hasta 4.800.000 mensuales.

¿Cómo postularse?

Si es abogado y desea conocer las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las ofertas que más se ajusten a su experiencia y aspiraciones. A continuación le presentamos una muestra de las oportunidades activas.

Actualice su hoja de vida y aplique ya. | Foto: ADOBE STOCK

Abogado derecho inmobiliario – Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: 3.100.000

Como abogado especialista en bienes raíces, tendrá la oportunidad de desempeñar un papel clave en el apoyo jurídico durante todas las fases de desarrollo de los proyectos inmobiliarios.

Responsabilidades:

Elaborar documentos jurídicos y contratos para proyectos inmobiliarios.

Proveer apoyo jurídico en audiencias de conciliación y ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Apoyar en la contestación y elaboración de acciones de tutela y derechos de petición.

Responder a requerimientos de entidades y atender procesos ante la SIC y justicia ordinaria.

Hacer seguimiento a los procesos jurídicos del área.

Elaborar minutas necesarias para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

Experiencia mínima de 2 años en derecho inmobiliario.

Conocimiento en la elaboración de documentos y contratos legales.

Experiencia en audiencias y procedimientos ante entidades regulatorias.

Capacidad para gestionar múltiples procesos jurídicos de manera simultánea.

Abogado senior inmobiliario – Bogotá D.C.

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: 4.500.000 a 4.800.000

Responsabilidades:

Elaborar escrituras para proyectos inmobiliarios como englobe, desenglobe, segregaciones y constitución de urbanismo.

Coordinar y registrar escrituras públicas con notarías y entidades responsables.

Gestionar acuerdos de servicio con notarías y oficinas de registro para agilizar trámites.

Recolectar información y radicar permisos de venta de proyectos inmobiliarios.

Radicar permiso de ventas en coordinación con el área financiera.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

5 años de experiencia en el sector de la construcción inmobiliario y urbanístico.

Conocimiento en derecho urbanístico y régimen de propiedad horizontal.

Experiencia en normatividad catastral.

Capacidad de análisis jurídico aplicado a proyectos inmobiliarios.

Analista jurídico – Bogotá D.C.

Empresa: RAVE

Salario: 3.100.000

Esta es una oportunidad única para trabajar en un entorno dinámico donde podrá aplicar sus conocimientos como consultor legal corporativo y contribuir al éxito de las iniciativas empresariales.

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento legal integral a las compañías del grupo.

Elaborar, revisar y validar contratos civiles, comerciales y laborales.

Apoyar procesos de transformación societaria.

Coordinar la formalización y registro de documentos ante las cámaras de comercio y otras autoridades.

Asegurar el cumplimiento legal para la permanencia y renovación del Registro Único de Proponentes (RUP).

Garantizar el alineamiento de operaciones con la normativa del sector asegurador, intermediación y protección de datos.

Apoyar en la implementación de políticas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT).

Dar seguimiento a obligaciones post-cierre y situaciones legales derivadas de operaciones corporativas.

Coordinar la respuesta a requerimientos legales, judiciales o administrativos.

Representar a las compañías en casos litigiosos o coordinar con firmas externas.

Gestionar levantamientos de medidas cautelares, procesos de embargo y trámites ante juzgados.

Requerimientos:

Título en Derecho.

Experiencia mínima de 2 años en el sector legal, corporativo y de compliance.

Conocimiento profundo de la normativa del sector asegurador y protección de datos.

Habilidades avanzadas de redacción y revisión de contratos.

Capacidad para coordinar procesos legales complejos y trabajar con múltiples stakeholders.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Practicante de derecho - Medellín

Empresa: Cadena

Salario: A convenir

En este rol, apoyará los procesos internos y contribuirá al éxito del área legal. Si es proactivo, orientado al servicio y estudiante de Derecho, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Revisión y redacción de documentos jurídicos de baja y media complejidad.

Apoyo en la radicación virtual de documentos legales.

Colaboración en investigaciones jurídicas.

Soporte en procesos de contratación con el sector público y privado en las etapas precontractual y contractual.

Asistencia a reuniones internas y externas según las necesidades del área.

Gestión documental y organización de archivos legales.

Requerimientos:

Ser estudiante activo de la carrera de Derecho.

Interés por el aprendizaje y desarrollo en el área jurídica.

Proactividad y orientación al servicio.

Ganas de trabajar en equipo y aportar al crecimiento del área.