Patprimo busca talento: aplicar es 100% virtual

La reconocida marca de moda Patprimo abrió nuevas oportunidades laborales en Colombia y su proceso de aplicación se realiza de manera completamente virtual, lo que facilita a los interesados postularse desde cualquier ciudad sin necesidad de desplazamientos.

La compañía está en búsqueda de perfiles en áreas como ventas, servicio al cliente y administración, con el propósito de fortalecer su equipo y seguir consolidándose como una de las marcas más importantes del sector textil en el país.

Líder de tienda Bogotá

Salario: $ 1.573.500 a $ 4.000.000

¿Le apasiona el mundo de la moda y el calzado? La empresa se encuentra en la búsqueda de un líder de tienda para unirse a su equipo en el sector retail. Como administrador de tienda, será responsable de dirigir un punto de venta, asegurando el cumplimiento de los objetivos comerciales y la satisfacción del cliente.

Se busca un gerente de tienda que se destaque por su habilidad en la gestión de indicadores de rendimiento, así como en la generación de estrategias de ventas efectivas. Si es un encargado de tienda con un fuerte liderazgo para formar equipos sólidos y lograr metas, la empresa quiere conocerlo.

Responsabilidades:

Dirigir el funcionamiento diario de la tienda.

Gestionar indicadores de rendimiento y generar reportes.

Desarrollar e implementar estrategias de ventas.

Liderar y formar equipos de trabajo sólidos.

Asegurar el cumplimiento de metas de ventas y comisiones.

Persuadir y atender a los clientes de manera efectiva.

Requerimientos:

Experiencia previa en retail moda y calzado.

Habilidades comprobadas en gestión de indicadores.

Capacidad para liderar equipos de trabajo.

Experiencia en generación de estrategias de ventas.

Excelentes habilidades de comunicación y persuasión.

Formación académica en administración o afines.

Asesor de ventas Mosquera (Funza, Madrid)

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

La empresa PASH S.A.S. invita a formar parte de su equipo de trabajo. Actualmente se encuentra en la búsqueda de un asesor comercial para sus tiendas Patprimo en Mosquera (Funza, Madrid), quien tendrá la labor de asesorar a los clientes, hacer seguimiento a sus actividades, manejar indicadores para la medición constante en los procesos comerciales.

Es importante que la persona tenga actitud para las ventas y que le apasione comisionar y asesorar.

Requisitos:

Ser bachiller.

Experiencia mínima de 6 meses en retail venta de calzado, moda, entre otros.

La empresa ofrece un excelente ambiente laboral, capacitaciones constantes sobre el producto, oportunidades de plan carrera, estabilidad laboral y excelentes condiciones laborales.

Auxiliar operativo Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.500.000

La marca Patprimo es reconocida por ser una de las familias más grandes de Colombia en el sector retail. Se encuentra en la búsqueda de un auxiliar operativo de bodega a tiempo completo para unirse a su equipo.

Si tiene pasión por las ventas y le interesa desarrollarse en un ambiente laboral agradable, esta es su oportunidad. La empresa ofrece la posibilidad de crecer profesionalmente dentro de una compañía líder en el sector moda y calzado.

Responsabilidades:

Surtir y recibir mercancía en bodega.

Realizar inventarios adecuados y precisos.

Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.

Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.

Apoyar funciones operativas del almacén: caja, orden, limpieza y surtido.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia mínima de 1 año en ventas y servicio al cliente.

Experiencia comprobable en el sector retail moda y calzado.

Asesor fines de semana Palmira

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

La empresa PASH S.A.S. invita a formar parte de su equipo de trabajo.

Actualmente se encuentra en la búsqueda de un asesor comercial sabatino para sus tiendas Patprimo en Palmira, quien tendrá la labor de asesorar a los clientes, hacer seguimiento a sus actividades, manejar indicadores para la medición constante en los procesos comerciales.

Es importante que la persona tenga actitud para las ventas y que le apasione comisionar y asesorar.

Requisitos:

Ser bachiller.

Experiencia mínima de 6 meses en retail venta de calzado, moda, entre otros.

La empresa ofrece un excelente ambiente laboral, capacitaciones constantes sobre el producto, oportunidades de plan carrera, estabilidad laboral y excelentes condiciones laborales.

Cajero encargado Santa Marta

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.200.000

Patprimo se encuentra en la búsqueda de un cajero encargado. La empresa busca personas apasionadas por el comercio, con habilidades para gestionar la caja.

El cargo será clave en el cumplimiento de metas, asegurando que el punto de venta no solo cumpla, sino que supere sus objetivos.

Se valoran personas que sepan interpretar y actuar sobre indicadores comerciales para mantener el negocio en crecimiento constante.

Horario de domingo a domingo, con compensatorio a la semana o un domingo al mes.

Salario de $ 1.423.500 más comisión sin piso y sin techo.

Responsabilidades:

Manejo de caja.

Métodos de pagos.

Arqueos.