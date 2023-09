Postobón tiene varias vacantes en Medellín; aquí se puede aplicar

Coordinador de auditoria

Gerente Gestión Comercial

Administrar y estructurar la colocación de las diferentes palancas comerciales de cada uno de los canales comerciales Go to Market de manera eficiente, garantizando el correcto retorno de la inversión por las diferentes estrategias de la compañía.

1. Diseñar y definir las estrategias y parámetros de las condiciones comerciales que ayuden a la gestión de venta por los canales comerciales Go to Market .

2. Diseñar en conjunto con los canales Go to Market y los directores regionales de venta las políticas de descuentos por categorías y presentaciones.

3. Diseñar y gestionar las condiciones comerciales del mix de portafolio de productos y ofertas In & Out generando precios, descuentos y promociones óptimas para los canales de Go to Market.