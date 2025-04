Que no lo dejen en blanco: esta es la manera adecuada de responder en una entrevista laboral

Las entrevistas laborales pueden ser una experiencia muy estresante y desalentadora porque, aunque tenga la experiencia, el conocimiento y la motivación, una mala respuesta puede jugar en su contra en el momento clave. Por eso, si no quiere que lo “corchen”, aquí le contamos cómo prepararse para dar respuestas claras, seguras y efectivas en cualquier entrevista de trabajo.

Consejos que le servirán para cualquier entrevista laboral

1. No improvise, prepárese

No hay peor error que llegar a una entrevista sin prepararse, pues los nervios podrían hacer de las suyas. Por eso, le recomendamos que antes de asistir a una entrevista investigue a la empresa: su cultura, su historia, sus productos o servicios, y el cargo al que está aplicando. Esta información le permitirá responder con contexto, demostrar interés genuino y, sobre todo, alinear sus respuestas con lo que la organización está buscando.

2. Responda con estructura: la técnica STAR

3. Sea honesto, pero estratégico

La honestidad siempre es bien valorada, pero eso no significa que deba contar cada detalle. Si le preguntan por una debilidad, no responda con clichés como “soy perfeccionista”. En cambio, mencione una habilidad que esté mejorando y cuente cómo lo está haciendo.

“Antes me costaba delegar tareas porque me sentía más seguro haciéndolas yo mismo. Sin embargo, he aprendido a confiar en mi equipo y ahora uso herramientas de seguimiento para asegurarme de que todos avancemos juntos.”