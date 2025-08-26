¿Quiere trabajar desde casa? Ofertas de teletrabajo disponibles

El trabajo remoto se ha consolidado como una de las modalidades laborales más valoradas por los profesionales, ya que ofrece flexibilidad, ahorro de tiempo y un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral. Además, permite acceder a oportunidades en diferentes regiones sin necesidad de desplazamientos, lo que amplía las posibilidades para crecer profesionalmente desde cualquier lugar.

Hoy en día, múltiples empresas en Colombia están buscando talento para desempeñarse de manera remota en áreas como tecnología, marketing, educación, entre otras. Esto representa una gran alternativa para quienes buscan comodidad sin sacrificar estabilidad laboral ni proyección profesional.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

La IA destaca que el método del "trabajo en bloques" con descansos programados es clave para reducir el estrés y mejorar la productividad en el teletrabajo. | Foto: Getty Images

Desarrollador full stack python - Angular (senior) - Freelance remoto

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Este rol requiere una sólida experiencia en diseño, codificación, pruebas y despliegue de soluciones de software, trabajando de manera colaborativa con un equipo remoto.

Responsabilidades:

Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones frontend y backend.

Diseño, codificación, pruebas y despliegue de soluciones de software.

Colaboración con equipo remoto para cumplir objetivos del proyecto.

Participación en revisiones de código y mejora continua de procesos.

Garantizar la calidad y el rendimiento de las aplicaciones.

Requerimientos:

Más de 6 años de experiencia en desarrollo full stack.

Formación Profesional certificada en programación o área relacionada.

Disponibilidad para trabajar de manera remota.

Conocimiento avanzado de Angular (v14 en adelante) y Ionic (v5 en adelante).

Dominio de Javascript / Typescript y Python + Django / Django REST Framework.

Experiencia en uso de PostgreSQL (v15 en adelante) y microservicios.

Familiaridad con Azure DevOps GitHub o Bitbucket para gestión de proyectos.

Community manager

Empresa: Recurso Humano Positivo S.A.S.

Salario: $ 2.300.000 a $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un administrador de redes sociales que quiera trabajar de manera 100% remota, gestionando y potenciando la presencia digital de las cuentas corporativas.

Responsabilidades:

Gestionar perfiles en redes sociales y plataformas digitales de las marcas asignadas.

Planear, crear y ejecutar contenidos alineados a la estrategia de marketing.

Monitorear la reputación online y atender PQRS de forma adecuada y profesional.

Analizar métricas y elaborar informes de desempeño de campañas y publicaciones.

Gestionar engagement e identificar oportunidades de interacción con la comunidad.

Manejar protocolos de crisis digital.

Trabajar de la mano con áreas de diseño, creatividad y operaciones.

Requerimientos:

Tecnólogo/a o profesional en Marketing, Publicidad, Comunicación o Ingeniería Administrativa.

Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares de Community Manager.

Experiencia en agencias de publicidad / digitales (requisito clave).

Disponibilidad para trabajar remoto y asistir ocasionalmente a producciones fotográficas.

Residencia en: Cali (ideal) Bogotá o Medellín.

Docente de idiomas inglés y portugués remoto

Empresa: Berltiz

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como docente de idiomas, será parte de un equipo multicultural que fomenta el aprendizaje en un entorno completamente remoto.

Responsabilidades:

Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés y/o portugués según se requiera.

Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes.

Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales.

Impartir lecciones para diferentes países de LATAM.

Requerimientos:

Residir en cualquier parte de Colombia (Se validan extranjeros).

Dominio avanzado del idioma inglés y portugués, ambos en b2, C1 o Nativo.

Disponibilidad para trabajar en modalidad 100 % remota.

Profesional o Estudiante de 6 semestre en adelante de cualquier carrera.

Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedagogía.