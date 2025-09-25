Se buscan jóvenes recién graduados: oportunidades de primer empleo

Dar el primer paso en la vida laboral no siempre es sencillo, pero hoy varias empresas en Colombia están ofreciendo oportunidades de primer empleo para jóvenes recién graduados. Estas vacantes buscan impulsar el talento joven y facilitar su transición del ámbito académico al mundo profesional.

Muchas de estas ofertas incluyen procesos de formación interna, lo que permite a los recién graduados fortalecer sus competencias y proyectar una carrera dentro de la empresa.

A través de Semana Empleos, los interesados pueden acceder a estas y más de 110.000 vacantes activas en todo el país. Lo mejor es que los procesos de aplicación son gratuitos, 100 % virtuales y se pueden realizar desde cualquier dispositivo.

Si acaba de graduarse y está en busca de su primera oportunidad laboral, este puede ser el momento para empezar a construir su futuro profesional. A continuación, encontrará algunas de las ofertas más destacadas junto con el enlace directo para postularse.

Meseros con o sin experiencia Bogotá

SMLV

Importante empresa de cadena de restaurantes requiere para su equipo de trabajo:

Nivel académico requerido: básica primaria.

Experiencia: con o sin experiencia.

Horario y salario:

Periodo de prueba por 3 meses

Trabajo por turnos:

Lunes a sábado $ 50.000 + propina $ 6.000.

Domingos y festivos $ 57.000 + propina $ 6.000.

Horario laboral: turnos de 8 horas, domingo a domingo con 1 día de compensatorio entre semana.

Salario: $ 1.423.500 + propinas + prestaciones de ley.

Lugar de trabajo: Bogotá

Tipo de contrato: Obra o Labor

Funciones:

Realizar operaciones de alistamiento para el servicio de alimentos y bebidas en establecimientos de acuerdo con procedimientos técnicos y estándares.

Reservar los servicios del establecimiento según protocolos y requerimientos del cliente.

Recibir a los comensales y acompañarlos a la mesa o a otras áreas del establecimiento según protocolos de servicios.

Presentar y asesorar en la selección de alimentos y bebidas al comensal de acuerdo con criterios técnicos y oferta del establecimiento.

Tomar las órdenes de alimentos y bebidas de los comensales de acuerdo con los protocolos de servicio.

Servir alimentos y bebidas de acuerdo con órdenes y procedimientos técnicos.

Auxilio transporte atención médica bono de alimentación.

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

“En Foundever, somos un líder global en la industria de la experiencia del cliente (CX). Contamos con 170,000 asociados a nivel mundial y somos el equipo detrás de las mejores experiencias para más de 750 de las marcas más importantes y digitales del mundo. Nuestras soluciones innovadoras de CX, tecnología y experiencia están diseñadas para respaldar las necesidades operativas de nuestros clientes y ofrecer una experiencia fluida a los consumidores en los momentos que más importan”, agrega la marca empleadora.

Si busca un entorno laboral dinámico y enriquecedor en Colombia, Foundever es su mejor opción. Contamos con más de 6,000 asociados en Bogotá, Barranquilla y Cali, donde disfrutamos de una cultura centrada en las personas, excelentes beneficios, actividades especiales, oportunidades de crecimiento, programas de reconocimiento y un ambiente laboral inigualable.

Valores fundamentales

• Creatividad: hágalo simple, lidere el cambio.

• Compromiso: persiga la mejora, impacte para bien.

• Conexión: comparta experiencias, crecemos juntos.

Descripción del cargo

Se busca un representante bilingüe (español e inglés) que brinde soporte y construya la satisfacción de clientes de las más importantes marcas a nivel mundial. Como representante de atención al cliente bilingüe, será responsable de:

• Responder llamadas entrantes a líneas de servicio al cliente.

• Proporcionar un servicio de asistencia profesional y competente.

• Completar exitosamente las capacitaciones y requisitos de calidad.

Requisitos principales

• Tener al menos 18 años.

• Diploma de bachillerato.

• Alto nivel de inglés (B2+).

• Residencia en Bogotá.

• Disponibilidad para trabajar de manera presencial en Calle 165 # 45-46.

• Ciudadanía colombiana o permiso de trabajo.

Habilidades requeridas

• Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal (en inglés).

• Capacidad para comunicar de manera efectiva, positiva y clara.

• Habilidades en servicio al cliente.

• Capacidad para empatizar con el cliente.

• Habilidad para construir y ganar la confianza del cliente mediante la escucha y entendimiento.

• Conocimientos de informática.

• Capacidad para realizar múltiples tareas.

• Habilidad en la entrada de datos precisa.

Beneficios

• Bono de alimentación mensual: tarjeta mensual por valor de $100,000 COP.

• Servicio de citas médicas: acceso a 1doc3 para programar citas el mismo día sin costo adicional, presenciales o virtuales en diversas especialidades.

• Bono por antigüedad: bono único de $500,000 COP al cumplir su primer aniversario.

• Días libres pagados: después de un año, dos días libres adicionales, además de los 15 días que acumula cada año.

Otros beneficios

• Programa de referidos: bonificaciones y premios por referir amigos.• Programas de reconocimiento: acceso a un club exclusivo para asociados de alto rendimiento.

• EverBetter: programa de bienestar enfocado en la salud física y mental, con puntos y premios por mantener un estilo de vida saludable.

• Actividades mensuales: eventos en sede o virtuales como día con su mascota, fechas especiales, concursos y más.

• Oportunidades de crecimiento: desarrollo de carrera en Colombia, Latam y a nivel global.

Vendedores con o sin experiencia - temporada Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, esta es su oportunidad. Se están buscando vendedores para unirse a un equipo dinámico STUDIO F y ELA.

Requerimientos:

• Con o sin experiencia en ventas.

• Excelentes habilidades comunicativas.

Beneficios: salario mínimo + prestaciones + comisiones.

Habilidades interpersonales

:•Comunicación efectiva

•Empatía

•Atención al detalle

Sectores laborales:

• Servicio al cliente y afines

Asesores comerciales con o sin experiencia Bogotá

Salario: $ 2.000.000

Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, esta es su oportunidad. Se están buscando vendedores para unirse a un equipo dinámico.

Requerimientos• Experiencia de mínimo 3 meses en ventas.• Excelentes habilidades comunicativas.

Beneficios

Salario mínimo + prestaciones + comisiones.

Habilidades interpersonales

• Comunicación efectiva

• Empatía

• Atención al detalle

Sectores laborales• Servicio al cliente y afines

Operario de cultivo sin experiencia Suba, Chía, Codito, Toberín$ 1.423.500En GSH se encuentran en búsqueda de operarios de cultivo con o sin experiencia para trabajar en cultivos de rosas realizando labores de desyerbe, lavado de corte y desbotone. Aplica personal que viva en Suba, Chía, Codito, Toberín, San Cristóbal Norte o Cota.

Requisitos

Formación: no se requiere bachiller académico, siempre que sepa leer y escribir.

Experiencia: con o sin experiencia para trabajar en cultivos de rosas realizando labores de desyerbe, lavado de corte y desbotone.

Condiciones

• Salario: SMLV + prestaciones de ley + auxilio de transporte + ruta gratuita ida y vuelta.

• Horario: lunes a viernes de 6:00 a.m. a 2:30 p.m. y sábados medio día.