Se necesita personal ya: nuevas vacantes abiertas en Colombia

El mercado laboral no se detiene y esta semana varias compañías en Colombia anunciaron procesos de contratación inmediata. La demanda es tan alta que se buscan perfiles para iniciar labores lo antes posible, lo que abre una ventana de oportunidad para quienes están disponibles y listos para empezar.

Muchas de estas vacantes no exigen experiencia previa, lo que convierte a esta convocatoria en una gran alternativa para jóvenes bachilleres o para quienes quieren cambiar de sector.

Conductor de gerencia (Licencia C1)

Salario: $ 1.762.400

Si desea ser parte de una de las compañías más innovadoras y transformar positivamente la vida de las personas, esta oportunidad es para usted. La organización se encuentra en búsqueda de conductor I.

Su reto será garantizar el servicio de transporte, realizando los traslados requeridos, conduciendo eficientemente y de manera oportuna, prestando un excelente servicio y dando cumplimiento a las rutinas de mantenimiento necesarias, de acuerdo con los procedimientos y políticas establecidas por la organización.

Perfil

1 año en manejo de vehículos de doble eje.

Licencia C1.

Bachiller.

Beneficios

Auxilios educativos pata ti y para tus hijos.

Prima de antigüedad.

Préstamo de vivienda.

Prima extralegal.

Condiciones

Salario $1.762.400 + Horas extras + Prestaciones de ley.

Contrato: Indefinido

Horario: 44 horas semanales según programación.

Operario de adecuación de puertas

Salario: $ 1.423.500

Como operario de adecuación de puertas, será responsable de realizar adecuaciones en almacenes de cadena, ofrecer atención al cliente, realizar visitas técnicas y controlar inventarios.

Se buscan personas proactivas, bien presentadas, con excelente comunicación y actitud de servicio. El trabajo se desarrollará en almacenes de la ciudad, con posibilidad de rotación.

Se ofrece un horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y sábados hasta las 4 p.m., un salario de $1 SMMLV más auxilio extralegal y comisiones mensuales, además de oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.

Responsabilidades:

Realizar adecuaciones de puertas en almacenes de cadena.

Brindar atención al cliente en sitio.

Realizar visitas técnicas para evaluar necesidades.

Controlar inventarios de materiales y herramientas.

Asegurar el cumplimiento de estándares de calidad.

Requerimientos:

Experiencia en producción o servicio al cliente.

Conocimiento en el uso de herramientas electromanuales.

Buena presentación personal y habilidades comunicativas.

Actitud de servicio y proactividad.

Disponibilidad para rotación en almacenes dentro de la ciudad.

Director de sistemas de información Pereira

Salario a convenir

Importante empresa requiere personal para desempeñar el cargo de Coordinador de sistemas de la información.

Misión del cargo:

Se requiere profesional en ingeniería en áreas afines a tecnología (electricista, electrónico, sistemas, informático, entre otros), con experiencia certificada mínima de 4 años en cargos similares.

Estará a cargo de dirigir, planear y asegurar la ejecución general en hardware, software, la seguridad de los sistemas de información y mantenimiento preventivo. Será responsable de alinear el equipo de trabajo con las estrategias institucionales y de gestionar los recursos técnicos, humanos y financieros del área.

Experiencia: 4 años.

Horarios: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 6:00 p.m.

Asesor comercial punto de venta – productos de belleza y cuidado personal – Armenia

Salario a convenir

Importante compañía del sector retail requiere asesor comercial, quien se encargará de cumplir el presupuesto de ventas, garantizando que el cliente tenga una experiencia memorable, realizando seguimiento en todo el proceso de la venta, y asegurando una excelente calidad en el servicio y cumplimiento de procedimientos y políticas establecidas.

Debes ser técnico en áreas administrativas, comerciales, de mecadeo o afines y contar mínimo con 1 año de experiencia en ventas; preferiblemente en venta de productos de relacionados con el cuidado de la piel, del cabello o personal en general.

Condiciones:

Contrato: indefinido.

Horario: disponibilidad para laborar en horario de centro comercial (domingo a domingo con día compensatorio en semana).

Salario: básico + comisiones + extralegales.

Técnico mantenimiento eléctrico

Salario: $ 2.083.000 a $ 2.280.000

La empresa invita a unirse al equipo como técnico en mantenimiento eléctrico y formar parte de una compañía líder en el sector textil. Se valoran la innovación, la calidad y el compromiso con el desarrollo sostenible. Se ofrece un entorno de trabajo dinámico y oportunidades de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Diagnosticar fallas en máquinas textiles.

Seguir la planeación de mantenimiento propuesta por el equipo.

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas textiles.

Utilizar herramientas adecuadas y seguir las precauciones necesarias durante los mantenimientos.

Asegurar la flexibilidad de la producción para adaptarse a los cambios del entorno.

Requerimientos:

Experiencia previa en mantenimiento eléctrico de maquinaria industrial.

Conocimiento técnico sobre máquinas textiles.

Capacidad para interpretar planos eléctricos.

Certificación técnica en electricidad o afín.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Asesor comercial NIHLO Bucaramanga

Salario a convenir

Se requiere asesor comercial para la línea de cuidado personal – temporal, encargado de cumplir el presupuesto de ventas, garantizando que el cliente tenga una experiencia memorable, realizando seguimiento en todo el proceso de la venta, asegurando la calidad del servicio y el cumplimiento de procedimientos y políticas establecidas.

El candidato debe ser técnico en áreas administrativas, comerciales, de mercadeo o afines y contar mínimo con 1 año de experiencia en ventas, preferiblemente en productos relacionados con el cuidado de la piel, del cabello o cuidado personal en general.

Condiciones:

Contrato: indefinido.

Horario: disponibilidad para laborar en horario de centro comercial (domingo a domingo con día compensatorio en semana).

Salario: $ 1.607.000 + Variable + Beneficios extralegales.

Nutricionista - Medellín

Salario: $ 3.100.000

En Grupo ICOR, institución de salud con más de 30 años de experiencia, se trabaja por el bienestar integral de los pacientes. Se ofrecen servicios ambulatorios y hospitalarios a través del Instituto del Corazón y la Clínica AMA, con un modelo de atención centrado en la excelencia clínica, la humanización, la sostenibilidad y el uso adecuado de la tecnología.

Se busca nutricionista dietista con vocación de servicio, conocimientos clínicos actualizados y capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario. Esta persona será responsable de brindar atención nutricional individualizada a pacientes, contribuyendo al proceso de recuperación y mejora de su calidad de vida.

Responsabilidad:

1. Participar en el diseño, formulación, organización, ejecución y control de planes y programas relacionados con su área, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales.

2. Proponer e implementar procedimientos e instrumentos que optimicen la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios a su cargo, alineados con las necesidades del entorno hospitalario y las políticas institucionales.

3. Proyectar, desarrollar y recomendar acciones de mejora que permitan alcanzar las metas propuestas, garantizando una atención segura, efectiva y centrada en el paciente.

4. Identificar a los pacientes que requieran atención nutricional, con base en interconsultas médicas, y de participar en las rondas médicas para el manejo de dietas y decisiones relacionadas con la nutrición hospitalaria.