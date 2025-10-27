Se necesitan conductores, operarios y auxiliares: así puede aplicar de inmediato

La actividad laboral se está acelerando en Colombia y varias empresas ya están abriendo sus procesos de selección para conductores, operarios y auxiliares, con vacantes dirigidas a personas que desean ingresar rápidamente al mercado laboral. Sea que busque manejar, operar maquinaria, apoyar procesos logísticos o realizar tareas de apoyo general, estas convocatorias ofrecen una oportunidad concreta.

Los requisitos suelen ser mínimos: licencia de conducción en regla cuando se trata de conductores, disponibilidad para turnos rotativos en el caso de operarios, y buena actitud para tareas de apoyo cuando se trata de auxiliares.

Si quiere postular ya, visite Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Cree su perfil gratuito, suba su hoja de vida y aplique en minutos.

Consejo clave: adapte su hoja de vida al cargo al que aplica, use palabras clave como “conductor C2/C3”, “operario de producción”, “auxiliar de logística”, y asegúrese de tener actualizados los datos de contacto para que lo puedan localizar sin demoras.

Vacantes disponibles

Conductor Pereira

Salario: 2.045.700

Se busca una persona con experiencia en logística o transporte para desempeñar el cargo de conductor.

Su misión será garantizar una experiencia de entrega memorable a los diferentes clientes internos y externos, transportando de manera adecuada y con calidad el producto terminado y/o las materias primas de la compañía, velando a su vez por el cuidado del vehículo y el uso racional de los gastos de viaje.

Funciones

1. Revisar el estado del vehículo, reportando anomalías y/o novedades previas a la prestación del servicio de transporte.

2. Realizar preoperativo del vehículo antes de ponerlo en marcha.

3. Reportar novedades en línea encontradas en el vehículo, que puedan poner en riesgo la operación.

Perfil

Mínimo 2 años como conductor en vehículos en empresa legalmente constituidas.

Horario

Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sábados de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.

Salario: $2.045.700

Conductor Bogotá

Salario: $1.423.500

Se requiere un conductor profesional comprometido y responsable para unirse al equipo de trabajo. La empresa ofrece un entorno laboral seguro y dinámico, valorando la integridad y el compromiso.

La persona seleccionada será fundamental en las operaciones diarias, garantizando un transporte eficaz y seguro. Es necesario contar con certificados de manejo defensivo, conocimiento en normatividad vial, manejo de extintores, mecánica básica y primeros auxilios.

Responsabilidades:

Transportar carga o pasajeros de manera segura.

Realizar inspecciones diarias del vehículo.

Cumplir con las normativas de tránsito vigentes.

Responder eficazmente en situaciones de emergencia.

Mantener el vehículo en óptimas condiciones.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

2 años de experiencia como conductor o chofer.

Conocimiento en manejo defensivo.

Familiaridad con normatividad vial.

Capacidad para manejar extintores y realizar mecánica básica.

Certificación en primeros auxilios.

Conductor Cali

Salario: $2.123.500

Se busca una persona comprometida con la seguridad y el servicio en el transporte para desempeñar el cargo de conductor C2. Su responsabilidad principal será el traslado y entrega de productos, garantizando la satisfacción de los clientes en cada recorrido.

Tipo contrato: obra labor

Nivel de estudios requerido: bachiller

Auxiliar logístico / auxiliar de bodega Bogotá

Salario a convenir

Importante empresa del sector alimenticio requiere auxiliares logísticos o de bodega con mínimo seis meses de experiencia en el cargo, para realizar funciones como cargue, descargue, picking, packing, estibado y embalaje.

Horario:

Lunes a sábado en turnos rotativos: 6:00 a.m. a 2:00 p.m., 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y 10:00 p.m. a 6:00 a.m.

La empresa ofrece casino a bajo costo y beneficios corporativos.

Ubicación: Bogotá, zona sur

Salario: Salario mínimo legal vigente + prestaciones de ley

Auxiliar operativo Bogotá

Salario: 1.423.500 a 1.500.000

La empresa PASH, líder en el sector textil con marcas como Patprimo, Ostu, Atmos y Seven Seven, busca auxiliares operativos o bodegueros de tienda comprometidos y entusiastas. La persona seleccionada será responsable de mantener organizada la bodega, facilitar la ubicación de los productos y apoyar la venta exitosa.

Responsabilidades:

Surtir y recibir mercancía en bodega.

Realizar inventarios adecuados y precisos.

Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.

Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.

Apoyar funciones operativas del almacén: caja orden limpieza y surtido.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares.

Conocimiento en manejo de inventarios.

Horarios:

Rotativos domingo a domingo, apertura / cierre de tienda (1 día de descanso entre semana).

Se ofrece:

Contrato directo con la empresa.

Bono mensual por cumplimiento.

Pagos quincenales y puntuales.

Plan carrera y estabilidad laboral.

Descuento de compra de productos.

Auxiliar verificador Medellín

Salario: 1.710.000

Verificar las solicitudes de crédito asignadas de acuerdo a las políticas y lineamientos establecidos por la compañía y sus entes reguladores, garantizando una colocación al mínimo nivel de riesgo posible y cumpliendo con la promesa de servicio ofrecida a los clientes.

Responsabilidades: