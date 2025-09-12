Sector financiero abre más de 1.000 empleos: conózcalos ahora

El sector financiero continúa consolidándose como uno de los mayores generadores de empleo en Colombia. Bancos, cooperativas, aseguradoras y entidades especializadas están en la búsqueda de talento para reforzar sus equipos en áreas clave como asesoría comercial, análisis de riesgos, gestión administrativa, soporte tecnológico, entre otros. Estas oportunidades abarcan tanto perfiles con experiencia como recién graduados que buscan abrirse camino en una de las industrias más dinámicas del país. A continuación le presentamos algunas de ellas.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden registrarse y aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Coordinador de impuestos – Bogotá D.C.

Empresa: Farmatodo

Salario: 6.000.000 a 8.000.000

En esta posición, desempeñará un papel crucial en la sostenibilidad financiera y la reputación corporativa de Farmatodo, colaborando estrechamente con las áreas contables, financieras y legales.

Responsabilidades:

Planificar y coordinar los procesos de gestión tributaria.

Supervisar la preparación y revisión de declaraciones fiscales.

Atender auditorías tributarias y gestionar riesgos fiscales.

Proponer estrategias de optimización tributaria.

Coordinar con contabilidad finanzas y legal para el cumplimiento normativo.

Elaborar reportes e informes tributarios para la gerencia.

Requerimientos:

Formación profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Economía o Administración.

Especialización en Derecho Tributario o Gerencia Financiera (preferible).

4 a 6 años de experiencia en gestión tributaria en el sector retail.

Conocimiento en régimen tributario colombiano, NIIF y retención en la fuente.

Dominio de Excel avanzado y software ERP (SAP Oracle).

Gerente general comercial – Manizales

Empresa: Cazta Comercial

Salario: A convenir

Empresa líder en insumos para perfumería, está en busca de un gerente general comercial para dirigir su operación en Manizales. Esta posición clave implica planear y controlar todas las operaciones estratégicamente, asegurando la sostenibilidad, crecimiento y rentabilidad del negocio.

Responsabilidades:

Dirigir el área comercial

Definir y ejecutar la estrategia organizacional alineada con la visión de la empresa.

Supervisar la planeación financiera y control de la empresa.

Aprobar el presupuesto anual y asegurar el cumplimiento de indicadores de sostenibilidad.

Dirigir el plan comercial y de ventas para el posicionamiento de la compañía.

Coordinar estrategias para ampliar la base de clientes y fidelización.

Buscar nuevas oportunidades de negocio y alianzas estratégicas.

Garantizar la estructuración organizacional y procedimientos internos.

Impulsar el crecimiento del equipo comercial y de todas las personas de la compañía, promoviendo su articulación y trabajo en conjunto para alcanzar grandes resultados

Permitir la respectiva articulación de todas las personas dentro de la compañía.

Investigar oportunidades de mercado y expansión.

Supervisar que todos los locales cumplan estándares requeridos.

Controlar el inventario y asegurar procesos ordenados desde lo financiero hasta lo operativo.

Liderar la gestión integral de la compañía, asegurando el cumplimiento de la visión, misión y objetivos estratégicos.

Definir y ejecutar la estrategia organizacional, garantizando sostenibilidad y crecimiento a largo plazo.

Supervisar la planeación y control financiero, aprobando el presupuesto anual y asegurando el logro de los indicadores clave.

Dirigir y fortalecer el plan comercial y de ventas, posicionando a la empresa en el mercado y ampliando su base de clientes.

Asegurar que todos los puntos de operación cumplan con los estándares de calidad, orden y eficiencia.

Identificar tendencias y oportunidades de mercado para impulsar la innovación y la expansión de la compañía.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas.

Mínimo 5 años de experiencia en roles gerenciales.

Experiencia en sector retail.

Conocimiento comprobable en gestión de costos y finanzas.

Habilidad para implementar procesos organizacionales.

Nivel preferible de inglés para lectura, escritura y conversación.

Experiencia en manejo de equipos comerciales.

Foco comercial y habilidades de negociación.

Analista de contabilidad e impuestos – Medellín

Empresa: Crepes & Waffles

Salario: $ 4.200.000

Este rol es clave para garantizar el cumplimiento puntual y correcto de las obligaciones de la empresa. Trabajará con el equipo contable para asegurar la integridad financiera de la organización.

Responsabilidades:

Realizar informes ante la superintendencia de Sociedades.

Realizar la preparación y presentación de medios magnéticos ante las entidades de control.

Generar declaraciones de retención de industria y comercio

Elaboración de los anexos para declaraciones tributarias

Cierres contables mensuales y anuales.

Requerimientos:

Contaduría Pública (titulado/a).

Mínimo 3 años de experiencia en áreas contables de impuestos

Dominio de la legislación y normatividad legal vigente

Especialización en impuestos.

Analista de categoría en retail – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 2.505.000 a $ 2.727.000

Croydon busca a un especialista en análisis de categorías que sea apasionado por los datos y eficiente en el manejo administrativo.

Responsabilidades:

Facturación y radicación de documentos.

Conciliación de inventarios.

Seguimiento al movimiento de mercancía.

Minería de datos y construcción de tableros para KPI.

Actualización de tableros para análisis.

Requerimientos:

Experiencia en retail.

Manejo de bases de datos.

Capacidad de gestión administrativa.

Tecnólogo o profesional en áreas administrativas, Ingenierías o afines.