Sector financiero abre vacantes: bancos y aseguradoras están contratando

El sector financiero en Colombia continúa siendo un pilar clave para la generación de empleo formal. Bancos, aseguradoras y demás entidades del sistema financiero están ampliando sus equipos para responder a las demandas del mercado y adaptarse a los retos de la transformación digital.

Estas convocatorias reflejan no solo la necesidad de talento administrativo y comercial, sino también un interés creciente en perfiles con conocimientos en análisis de datos, riesgo financiero, cumplimiento y atención al cliente. Trabajar en este sector puede abrir la puerta a un entorno laboral estructurado, con formación continua y posibilidades de crecimiento profesional.

¿Cómo postularse?

Gerente de relación junior elite plus – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 3.000.000 a 3.500.000

En Banco de Occidente, valoran profundamente las relaciones con los clientes y están en búsqueda de un gerente de relación junior elite plus, responsable de gestionar y desarrollar relaciones con clientes de alto valor, asegurando un enfoque personalizado y estratégico para satisfacer sus necesidades financieras.

Responsabilidades:

Gestionar relaciones con clientes de alto valor en el segmento de banca privada.

Apoyar el mantenimiento y actualización de la base de datos de clientes.

Generar vinculaciones de nuevos clientes de acuerdo con el presupuesto asignado.

Manejar con criterio profesional las atribuciones asignadas al cargo, con el fin de mantener un equilibrio entre rentabilidad y competitividad.

Velar por la calidad de la cartera, gestionando el ICV a través de procesos de cobranza.

Requerimientos:

Título profesional en áreas afines al negocio financiero.

Mínimo un año de experiencia en gestión comercial en entidades bancarias o financieras.

Experiencia en fiduciarias, fondos de pensiones, aseguradoras o empresas afines.

Dominio intermedio del inglés.

Conocimiento avanzado de Excel.

Opcional: Contar con Certificación Asesor Comercial ante la AMV vigente

Ejecutivo/a de ventas de seguros – Villavicencio

Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar

Salario: 1.423.500

Como ejecutivo(a) de ventas de seguros tendrá el reto de realizar la prospección de clientes y la colocación de pólizas de vida, generando oportunidades de negocio con el fin de lograr las metas comerciales definidas por la organización.

Responsabilidades:

Prospectar nueva clientela potencial para la colocación de pólizas de vida bajo la modalidad de libranza.

Cumplir con los objetivos de ventas mensuales y anuales establecidos por la organización.

Asesorar, cotizar y emitir pólizas de vida con oportunidad, calidad y servicio.

Conocimientos de mercados y tendencias comerciales.

Conocimiento en negociación y técnicas de venta.

Requerimientos:

Mínimo Técnico en carreras afín al cargo.

Mínimo un año de experiencia comercial y/o servicio al cliente.

Contador/a senior de nómina – Bogotá D.C.

Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar

Salario: 3.000.000 a 3.179.000

Este rol garantiza que todos los movimientos se reflejen con precisión, si tiene una pasión por la contabilidad y experiencia en nómina, este es su lugar.

Responsabilidades:

Realizar el cierre mensual de las operaciones de nómina, conciliando los valores liquidados con los registros contables.

Conciliar cuentas contables de nómina para identificar y corregir discrepancias antes del cierre del periodo.

Procesar y registrar asientos de nómina, incluyendo liquidación de salarios, horas extras, bonificaciones y deducciones.

Asegurar la correcta transmisión de la nómina electrónica.

Requerimientos:

Título universitario en Contaduría Pública.

Mínimo 2 años de experiencia en roles operativos de nómina.

Conocimiento en manejo de Excel y bases de datos.

Conocimiento en medios magnéticos y retención en la fuente de salarios.

Conocimiento básico en impuestos y materia tributaria laboral.

Conocimiento en cuentas contables.

Asesor comercial – Pereira

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 2.012.000

Este asesor comercial se focaliza en gestión de organización y profundización de productos de colocación y captación de la banca personal, administración de base comercial de clientes asignados y no asignados.

Responsabilidades:

Cumplimiento de metas comerciales.

Atención, mantenimiento y servicio a los clientes usuarios de productos de banca.

Gestión de productos de colocación y captación: (CDT, cta corriente, cta de ahorro, fiducia, desembolso, libre inversión, libranza, crédito de vivienda y vehículo; entre otros.)

Requerimientos:

Tecnólogo, Profesional en carreras administrativas, financieras y/o comerciales.

Experiencia mínima de 1 año en áreas financieras, cumplimiento de metas, análisis financiero, procesos crediticios y servicio al cliente.

Vivir en Pereira.