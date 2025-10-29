EMPLEO
Sector financiero abre vacantes: bancos y aseguradoras están contratando
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
El sector financiero en Colombia continúa siendo un pilar clave para la generación de empleo formal. Bancos, aseguradoras y demás entidades del sistema financiero están ampliando sus equipos para responder a las demandas del mercado y adaptarse a los retos de la transformación digital.
Estas convocatorias reflejan no solo la necesidad de talento administrativo y comercial, sino también un interés creciente en perfiles con conocimientos en análisis de datos, riesgo financiero, cumplimiento y atención al cliente. Trabajar en este sector puede abrir la puerta a un entorno laboral estructurado, con formación continua y posibilidades de crecimiento profesional.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. Aquí le presentamos algunas de ellas.
Gerente de relación junior elite plus – Bogotá D.C.
Empresa: Banco de Occidente
Salario: 3.000.000 a 3.500.000
En Banco de Occidente, valoran profundamente las relaciones con los clientes y están en búsqueda de un gerente de relación junior elite plus, responsable de gestionar y desarrollar relaciones con clientes de alto valor, asegurando un enfoque personalizado y estratégico para satisfacer sus necesidades financieras.
Responsabilidades:
- Gestionar relaciones con clientes de alto valor en el segmento de banca privada.
- Apoyar el mantenimiento y actualización de la base de datos de clientes.
- Generar vinculaciones de nuevos clientes de acuerdo con el presupuesto asignado.
- Manejar con criterio profesional las atribuciones asignadas al cargo, con el fin de mantener un equilibrio entre rentabilidad y competitividad.
- Velar por la calidad de la cartera, gestionando el ICV a través de procesos de cobranza.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas afines al negocio financiero.
- Mínimo un año de experiencia en gestión comercial en entidades bancarias o financieras.
- Experiencia en fiduciarias, fondos de pensiones, aseguradoras o empresas afines.
- Dominio intermedio del inglés.
- Conocimiento avanzado de Excel.
- Opcional: Contar con Certificación Asesor Comercial ante la AMV vigente
Ejecutivo/a de ventas de seguros – Villavicencio
Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar
Salario: 1.423.500
Como ejecutivo(a) de ventas de seguros tendrá el reto de realizar la prospección de clientes y la colocación de pólizas de vida, generando oportunidades de negocio con el fin de lograr las metas comerciales definidas por la organización.
Responsabilidades:
- Prospectar nueva clientela potencial para la colocación de pólizas de vida bajo la modalidad de libranza.
- Cumplir con los objetivos de ventas mensuales y anuales establecidos por la organización.
- Asesorar, cotizar y emitir pólizas de vida con oportunidad, calidad y servicio.
- Conocimientos de mercados y tendencias comerciales.
- Conocimiento en negociación y técnicas de venta.
Requerimientos:
- Mínimo Técnico en carreras afín al cargo.
- Mínimo un año de experiencia comercial y/o servicio al cliente.
Contador/a senior de nómina – Bogotá D.C.
Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar
Salario: 3.000.000 a 3.179.000
Este rol garantiza que todos los movimientos se reflejen con precisión, si tiene una pasión por la contabilidad y experiencia en nómina, este es su lugar.
Responsabilidades:
- Realizar el cierre mensual de las operaciones de nómina, conciliando los valores liquidados con los registros contables.
- Conciliar cuentas contables de nómina para identificar y corregir discrepancias antes del cierre del periodo.
- Procesar y registrar asientos de nómina, incluyendo liquidación de salarios, horas extras, bonificaciones y deducciones.
- Asegurar la correcta transmisión de la nómina electrónica.
Requerimientos:
- Título universitario en Contaduría Pública.
- Mínimo 2 años de experiencia en roles operativos de nómina.
- Conocimiento en manejo de Excel y bases de datos.
- Conocimiento en medios magnéticos y retención en la fuente de salarios.
- Conocimiento básico en impuestos y materia tributaria laboral.
- Conocimiento en cuentas contables.
Asesor comercial – Pereira
Empresa: Banco de Occidente
Salario: 2.012.000
Este asesor comercial se focaliza en gestión de organización y profundización de productos de colocación y captación de la banca personal, administración de base comercial de clientes asignados y no asignados.
Responsabilidades:
- Cumplimiento de metas comerciales.
- Atención, mantenimiento y servicio a los clientes usuarios de productos de banca.
- Gestión de productos de colocación y captación: (CDT, cta corriente, cta de ahorro, fiducia, desembolso, libre inversión, libranza, crédito de vivienda y vehículo; entre otros.)
Requerimientos:
- Tecnólogo, Profesional en carreras administrativas, financieras y/o comerciales.
- Experiencia mínima de 1 año en áreas financieras, cumplimiento de metas, análisis financiero, procesos crediticios y servicio al cliente.
- Vivir en Pereira.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.