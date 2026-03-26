Sector salud abre nuevas ofertas laborales: conozca cómo aplicar

La creciente demanda de servicios médicos y de atención a pacientes ha impulsado la apertura de nuevas vacantes en el sector salud, representando una alternativa para quienes desean vincularse a este campo profesional o fortalecer su trayectoria dentro del área.
Estas oportunidades buscan incorporar talento con diferentes niveles de experiencia, en un sector que cumple un papel clave en el bienestar de la población y en el funcionamiento del sistema de atención sanitaria.
Consejos para los candidatos
Para trabajar en el sector salud es fundamental contar con la formación académica y las certificaciones requeridas para el ejercicio profesional. Además de los conocimientos técnicos, también resulta clave desarrollar habilidades como la empatía y la compasión en la atención al paciente.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Auxiliar de farmacia ambulatoria – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: A convenir
Como auxiliar de farmacia ambulatoria, desempeñará un papel esencial en el equipo de salud, garantizando que los pacientes reciban los medicamentos correctos a tiempo.
Responsabilidades:
- Distribuir medicamentos de acuerdo a las prescripciones médicas.
- Llevar un registro preciso de medicaciones entregadas y stocks.
- Asistir a los farmacéuticos en la preparación de medicamentos.
- Proveer información básica sobre el uso de medicamentos a los pacientes.
Requerimientos:
- Título de técnico en servicios farmacéutico, farmacia ambulatoria o similar.
- Experiencia mínima de 1 año en el área.
- Conocimiento en manejo de inventarios farmacéuticos.
- Habilidades de comunicación efectiva con pacientes y colegas.
- Horarios: Son turnos rotativos; es importante contar con disponibilidad de tiempo y exclusividad con la institución.
Médico general – Medellín
Empresa: Neuromédica
Salario: $ 7.009.666
Importante empresa del sector salud requiere para su equipo de trabajo profesional en medicina con mínimo 2 años de experiencia.
Responsabilidades:
- Brindar atención médica de calidad a los pacientes en consulta externa.
- Diagnosticar y tratar enfermedades comunes de manera efectiva.
- Colaborar con otros profesionales de la salud para asegurar un cuidado integral del paciente.
- Mantener registros médicos precisos y actualizados.
- Participar en programas de educación para la salud y prevención de enfermedades.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de un año en consulta externa.
- Excelentes habilidades de comunicación y trato al paciente.
- Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de la salud.
- Compromiso con el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional.
Enfermero(a) laboral – Bogotá D.C.
Empresa: Sura Colombia
Salario: $ 5.900.900
El propósito del cargo es asegurar una adecuada entrega del modelo de atención en salud a las empresas afiliadas, garantizando la gestión integral de los eventos laborales y la administración de las prestaciones asistenciales y económicas.
Responsabilidades:
- Analizar el comportamiento de los eventos laborales de las empresas asignadas y construir planes de trabajo alineados con sus necesidades.
- Gestionar integralmente los casos ATEL, asegurando oportunidad y calidad en la atención.
- Desarrollar espacios periódicos con las empresas para acompañarlas en el logro de las metas propuestas.
- Construir relaciones efectivas y pertinentes con las empresas asignadas mediante seguimientos continuos.
- Coordinar con la red de atención asistencial la definición y seguimiento de casos específicos
Requerimientos:
- Profesional en Enfermería.
- Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- Entre 1 y 3 años de experiencia en roles similares de gestión de casos en salud laboral, SST o áreas afines.
Profesional en medicina general – Rionegro
Empresa: Sura Colombia
Salario: $ 7.844.000
Sura busca un médico general dedicado a proporcionar atención médica integral y continua, coordinando esfuerzos para mejorar el bienestar de los usuarios y sus familias.
Responsabilidades:
- Proporcionar atención médica integral a los pacientes en sus domicilios.
- Coordinar con otros profesionales de la salud para mejorar la atención al paciente.
- Desarrollar planes de tratamiento y seguimiento personalizados.
- Participar en programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
- Mantener registros médicos precisos y actualizados.
Requerimientos:
- Título de médico general.
- Certificación vigente para ejercer en Colombia.
- ReTHUS.
- Póliza de responsabilidad civil.
- Experiencia en atención primaria.
Psicólogo clínico – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: $ 4.697.900
En Compensar, buscan un psicólogo clínico apasionado por la atención de pacientes en consulta externa, que desee hacer una diferencia en la vida de las personas.
Responsabilidades:
- Hacer evaluaciones psicológicas a los pacientes.
- Elaborar informes clínicos detallados.
- Brindar tratamientos psicológicos personalizados.
- Participar en reuniones de equipo interdisciplinario.
- Mantener actualizada la documentación de cada paciente.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología.
- Experiencia mínima de 3 años como psicólogo clínico o especialista en psicología.
- Conocimiento en tratamiento de trastornos mentales.
- Habilidad para elaborar informes clínicos.
- Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.
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