Sector salud abre nuevas ofertas laborales: conozca cómo aplicar

La creciente demanda de servicios médicos y de atención a pacientes ha impulsado la apertura de nuevas vacantes en el sector salud, representando una alternativa para quienes desean vincularse a este campo profesional o fortalecer su trayectoria dentro del área.

Estas oportunidades buscan incorporar talento con diferentes niveles de experiencia, en un sector que cumple un papel clave en el bienestar de la población y en el funcionamiento del sistema de atención sanitaria.

Consejos para los candidatos

Para trabajar en el sector salud es fundamental contar con la formación académica y las certificaciones requeridas para el ejercicio profesional. Además de los conocimientos técnicos, también resulta clave desarrollar habilidades como la empatía y la compasión en la atención al paciente.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección Semana Empleos. Foto: Getty Images

Auxiliar de farmacia ambulatoria – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de farmacia ambulatoria, desempeñará un papel esencial en el equipo de salud, garantizando que los pacientes reciban los medicamentos correctos a tiempo.

Responsabilidades:

Distribuir medicamentos de acuerdo a las prescripciones médicas.

Llevar un registro preciso de medicaciones entregadas y stocks.

Asistir a los farmacéuticos en la preparación de medicamentos.

Proveer información básica sobre el uso de medicamentos a los pacientes.

Requerimientos:

Título de técnico en servicios farmacéutico, farmacia ambulatoria o similar.

Experiencia mínima de 1 año en el área.

Conocimiento en manejo de inventarios farmacéuticos.

Habilidades de comunicación efectiva con pacientes y colegas.

Horarios: Son turnos rotativos; es importante contar con disponibilidad de tiempo y exclusividad con la institución.

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Médico general – Medellín

Empresa: Neuromédica

Salario: $ 7.009.666

Importante empresa del sector salud requiere para su equipo de trabajo profesional en medicina con mínimo 2 años de experiencia.

Responsabilidades:

Brindar atención médica de calidad a los pacientes en consulta externa.

Diagnosticar y tratar enfermedades comunes de manera efectiva.

Colaborar con otros profesionales de la salud para asegurar un cuidado integral del paciente.

Mantener registros médicos precisos y actualizados.

Participar en programas de educación para la salud y prevención de enfermedades.

Requerimientos:

Experiencia mínima de un año en consulta externa.

Excelentes habilidades de comunicación y trato al paciente.

Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de la salud.

Compromiso con el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional.

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Contratación inmediata: empresas mantienen vacantes disponibles en todo el país

Enfermero(a) laboral – Bogotá D.C.

Empresa: Sura Colombia

Salario: $ 5.900.900

El propósito del cargo es asegurar una adecuada entrega del modelo de atención en salud a las empresas afiliadas, garantizando la gestión integral de los eventos laborales y la administración de las prestaciones asistenciales y económicas.

Responsabilidades:

Analizar el comportamiento de los eventos laborales de las empresas asignadas y construir planes de trabajo alineados con sus necesidades.

Gestionar integralmente los casos ATEL, asegurando oportunidad y calidad en la atención.

Desarrollar espacios periódicos con las empresas para acompañarlas en el logro de las metas propuestas.

Construir relaciones efectivas y pertinentes con las empresas asignadas mediante seguimientos continuos.

Coordinar con la red de atención asistencial la definición y seguimiento de casos específicos

Requerimientos:

Profesional en Enfermería.

Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Entre 1 y 3 años de experiencia en roles similares de gestión de casos en salud laboral, SST o áreas afines.

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Profesional en medicina general – Rionegro

Empresa: Sura Colombia

Salario: $ 7.844.000

Sura busca un médico general dedicado a proporcionar atención médica integral y continua, coordinando esfuerzos para mejorar el bienestar de los usuarios y sus familias.

Responsabilidades:

Proporcionar atención médica integral a los pacientes en sus domicilios.

Coordinar con otros profesionales de la salud para mejorar la atención al paciente.

Desarrollar planes de tratamiento y seguimiento personalizados.

Participar en programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

Mantener registros médicos precisos y actualizados.

Requerimientos:

Título de médico general.

Certificación vigente para ejercer en Colombia.

ReTHUS.

Póliza de responsabilidad civil.

Experiencia en atención primaria.

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Psicólogo clínico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $ 4.697.900

En Compensar, buscan un psicólogo clínico apasionado por la atención de pacientes en consulta externa, que desee hacer una diferencia en la vida de las personas.

Responsabilidades:

Hacer evaluaciones psicológicas a los pacientes.

Elaborar informes clínicos detallados.

Brindar tratamientos psicológicos personalizados.

Participar en reuniones de equipo interdisciplinario.

Mantener actualizada la documentación de cada paciente.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 3 años como psicólogo clínico o especialista en psicología.

Conocimiento en tratamiento de trastornos mentales.

Habilidad para elaborar informes clínicos.

Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.

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