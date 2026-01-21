EMPLEO

Sector salud busca personal: estas son las vacantes disponibles

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

21 de enero de 2026, 8:25 p. m.
Trabajo sí hay: se abren vacantes en el sector médico y de salud en diferentes partes del país.
Trabajo sí hay: se abren vacantes en el sector médico y de salud en diferentes partes del país. Foto: Europa Press via Getty Images

El sector salud cumple un papel fundamental en el bienestar de la población y en el funcionamiento del sistema sanitario del país. Además de su impacto en la atención y el cuidado de las personas, se consolida como uno de los principales generadores de empleo, al demandar talento de manera constante para responder a las necesidades de la población.

Las vacantes disponibles reflejan la importancia de contar con equipos capacitados y comprometidos, tanto en áreas asistenciales como administrativas y de apoyo. Estas oportunidades permiten fortalecer los servicios de salud y garantizar una atención oportuna y de calidad en distintas regiones del país.

Para quienes buscan empleo, este sector representa una alternativa de vinculación estable y con proyección, en un ámbito que continúa evolucionando y ampliando su cobertura.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas.

En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Conozca las vacantes que tiene Colsubsidio en el sector salud.
Conozca las vacantes disponibles en el sector salud. Foto: Getty Images

Auxiliar de enfermería hospitalización – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un auxiliar de enfermería de hospitalización altamente motivado y comprometido.

Responsabilidades:

  • Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.
  • Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.
  • Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.
  • Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.

Requerimientos:

  • Título como auxiliar de enfermería.
  • Experiencia mínima de 1 año en hospitalización de adultos en áreas como medicina interna maternas quirúrgicos, oncológicos o general.
  • Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.
  • Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.
  • Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.

¡Postúlese aquí!

Auditor médico – Yopal

Empresa: Keralty

Salario: 7.000.000 a 7.200.000

En este rol, impactará positivamente en la vida de los pacientes y contribuirá al crecimiento de la compañía.

Responsabilidades:

  • Realizar auditorías médicas de las atenciones prestadas para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad.
  • Verificar la correcta aplicación de protocolos y normativas en los procesos asistenciales.
  • Generar informes detallados sobre las auditorías realizadas para la mejora continua.
  • Colaborar con el equipo médico para optimizar la gestión de recursos y atención al paciente.
  • Proponer mejoras en procesos clínicos basadas en evidencia y análisis de datos.

Requerimientos:

  • Profesional en Medicina.
  • Experiencia en auditoría médica de concurrencia y auditoría de cuentas.
  • Experiencia mínima de 2 años en procesos de auditoría clínica y administrativa en el sector salud.
  • Conocimiento en normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
  • Capacidad de análisis, criterio clínico y orientación al detalle.
  • Trabajo colaborativo, servicio humanizado y enfoque en mejora continua.

¡Postúlese aquí!

Trabajo sí hay: más de 150 mil vacantes en todo el país lo esperan

Coordinador de imágenes diagnósticas – Medellín

Empresa: Clínica AMA - Grupo ICOR

Salario: 6.000.000

El objetivo del cargo es coordinar y supervisar los procesos asistenciales y administrativos del servicio de imágenes diagnósticas.

Responsabilidades:

  • Coordinar y supervisar la prestación del servicio de imágenes diagnósticas.
  • Liderar el talento humano del área y programar turnos.
  • Garantizar el cumplimiento de protocolos técnicos, de bioseguridad y radioprotección.
  • Gestionar insumos, contrastes y equipos biomédicos del servicio.
  • Realizar seguimiento a indicadores de calidad, productividad y seguridad.
  • Gestionar eventos adversos e implementar acciones de mejora.
  • Apoyar procesos de habilitación, auditoría y cumplimiento normativo.
  • Elaborar informes de gestión del servicio.

Requerimientos:

  • Profesional del área de la salud (Imágenes Diagnósticas, Radiología, Enfermería o afines).
  • Deseable especialización en Gerencia de Servicios de Salud o áreas afines.
  • Experiencia mínima de tres (3) años en servicios de imágenes diagnósticas.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar de enfermería de cirugía – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 2.500.000

Compensar busca profesionales apasionados por la salud y el bienestar, interesados en brindar soporte asistencial eficiente en salas de cirugía.

Responsabilidades:

  • Brindar soporte asistencial en salas de cirugía.
  • Cumplir con los protocolos y guías clínicas establecidas.
  • Coordinar programación de cirugías.
  • Colaborar con el equipo médico durante procedimientos quirúrgicos.

Requerimientos:

  • Técnico en auxiliar de enfermería certificado en competencias laborales.
  • 6 meses de experiencia en salas de cirugía o programación de cirugías.
  • Curso vigente de BLS.

¡Postúlese aquí!

Regente de farmacia – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 3.711.000

Como regente farmacéutico, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente en un ambiente que valora la innovación y el compromiso con el bienestar de las personas.

Responsabilidades:

  • Asegurar que la droguería cumpla con todos los requisitos legales vigentes.
  • Brindar asesoría experta sobre productos farmacéuticos a los clientes.
  • Mantener actualizados los registros y documentación de la farmacia.
  • Coordinar el suministro y almacenamiento adecuado de medicamentos.

Requerimientos:

  • Título de Regente de Farmacia o Técnico en Farmacia.
  • Experiencia mínima de 1 año en el sector farmacéutico.
  • Conocimientos sólidos en normativas legales de farmacia.
  • Habilidades en atención al cliente y asesoría farmacéutica.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales en el sector salud, haga clic en este enlace.

