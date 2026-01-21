Sector salud busca personal: estas son las vacantes disponibles

El sector salud cumple un papel fundamental en el bienestar de la población y en el funcionamiento del sistema sanitario del país. Además de su impacto en la atención y el cuidado de las personas, se consolida como uno de los principales generadores de empleo, al demandar talento de manera constante para responder a las necesidades de la población.

Las vacantes disponibles reflejan la importancia de contar con equipos capacitados y comprometidos, tanto en áreas asistenciales como administrativas y de apoyo. Estas oportunidades permiten fortalecer los servicios de salud y garantizar una atención oportuna y de calidad en distintas regiones del país.

Para quienes buscan empleo, este sector representa una alternativa de vinculación estable y con proyección, en un ámbito que continúa evolucionando y ampliando su cobertura.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas.

En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Conozca las vacantes disponibles en el sector salud. Foto: Getty Images

Auxiliar de enfermería hospitalización – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un auxiliar de enfermería de hospitalización altamente motivado y comprometido.

Responsabilidades:

Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.

Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.

Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.

Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.

Requerimientos:

Título como auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en hospitalización de adultos en áreas como medicina interna maternas quirúrgicos, oncológicos o general.

Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.

Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.

¡Postúlese aquí!

Auditor médico – Yopal

Empresa: Keralty

Salario: 7.000.000 a 7.200.000

En este rol, impactará positivamente en la vida de los pacientes y contribuirá al crecimiento de la compañía.

Responsabilidades:

Realizar auditorías médicas de las atenciones prestadas para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad.

Verificar la correcta aplicación de protocolos y normativas en los procesos asistenciales.

Generar informes detallados sobre las auditorías realizadas para la mejora continua.

Colaborar con el equipo médico para optimizar la gestión de recursos y atención al paciente.

Proponer mejoras en procesos clínicos basadas en evidencia y análisis de datos.

Requerimientos:

Profesional en Medicina.

Experiencia en auditoría médica de concurrencia y auditoría de cuentas.

Experiencia mínima de 2 años en procesos de auditoría clínica y administrativa en el sector salud.

Conocimiento en normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Capacidad de análisis, criterio clínico y orientación al detalle.

Trabajo colaborativo, servicio humanizado y enfoque en mejora continua.

¡Postúlese aquí!

Trabajo sí hay: más de 150 mil vacantes en todo el país lo esperan

Coordinador de imágenes diagnósticas – Medellín

Empresa: Clínica AMA - Grupo ICOR

Salario: 6.000.000

El objetivo del cargo es coordinar y supervisar los procesos asistenciales y administrativos del servicio de imágenes diagnósticas.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar la prestación del servicio de imágenes diagnósticas.

Liderar el talento humano del área y programar turnos.

Garantizar el cumplimiento de protocolos técnicos, de bioseguridad y radioprotección.

Gestionar insumos, contrastes y equipos biomédicos del servicio.

Realizar seguimiento a indicadores de calidad, productividad y seguridad.

Gestionar eventos adversos e implementar acciones de mejora.

Apoyar procesos de habilitación, auditoría y cumplimiento normativo.

Elaborar informes de gestión del servicio.

Requerimientos:

Profesional del área de la salud (Imágenes Diagnósticas, Radiología, Enfermería o afines).

Deseable especialización en Gerencia de Servicios de Salud o áreas afines.

Experiencia mínima de tres (3) años en servicios de imágenes diagnósticas.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar de enfermería de cirugía – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 2.500.000

Compensar busca profesionales apasionados por la salud y el bienestar, interesados en brindar soporte asistencial eficiente en salas de cirugía.

Responsabilidades:

Brindar soporte asistencial en salas de cirugía.

Cumplir con los protocolos y guías clínicas establecidas.

Coordinar programación de cirugías.

Colaborar con el equipo médico durante procedimientos quirúrgicos.

Requerimientos:

Técnico en auxiliar de enfermería certificado en competencias laborales.

6 meses de experiencia en salas de cirugía o programación de cirugías.

Curso vigente de BLS.

¡Postúlese aquí!

Regente de farmacia – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 3.711.000

Como regente farmacéutico, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente en un ambiente que valora la innovación y el compromiso con el bienestar de las personas.

Responsabilidades:

Asegurar que la droguería cumpla con todos los requisitos legales vigentes.

Brindar asesoría experta sobre productos farmacéuticos a los clientes.

Mantener actualizados los registros y documentación de la farmacia.

Coordinar el suministro y almacenamiento adecuado de medicamentos.

Requerimientos:

Título de Regente de Farmacia o Técnico en Farmacia.

Experiencia mínima de 1 año en el sector farmacéutico.

Conocimientos sólidos en normativas legales de farmacia.

Habilidades en atención al cliente y asesoría farmacéutica.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales en el sector salud, haga clic en este enlace.