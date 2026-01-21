Sector salud busca personal: estas son las vacantes disponibles

El sector salud cumple un papel fundamental en el bienestar de la población y en el funcionamiento del sistema sanitario del país. Además de su impacto en la atención y el cuidado de las personas, se consolida como uno de los principales generadores de empleo, al demandar talento de manera constante para responder a las necesidades de la población.
Las vacantes disponibles reflejan la importancia de contar con equipos capacitados y comprometidos, tanto en áreas asistenciales como administrativas y de apoyo. Estas oportunidades permiten fortalecer los servicios de salud y garantizar una atención oportuna y de calidad en distintas regiones del país.
Para quienes buscan empleo, este sector representa una alternativa de vinculación estable y con proyección, en un ámbito que continúa evolucionando y ampliando su cobertura.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas.
En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.
Auxiliar de enfermería hospitalización – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 2.500.000 a 3.000.000
En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un auxiliar de enfermería de hospitalización altamente motivado y comprometido.
Responsabilidades:
- Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.
- Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.
- Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.
- Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.
Requerimientos:
- Título como auxiliar de enfermería.
- Experiencia mínima de 1 año en hospitalización de adultos en áreas como medicina interna maternas quirúrgicos, oncológicos o general.
- Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.
- Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.
- Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.
Auditor médico – Yopal
Empresa: Keralty
Salario: 7.000.000 a 7.200.000
En este rol, impactará positivamente en la vida de los pacientes y contribuirá al crecimiento de la compañía.
Responsabilidades:
- Realizar auditorías médicas de las atenciones prestadas para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad.
- Verificar la correcta aplicación de protocolos y normativas en los procesos asistenciales.
- Generar informes detallados sobre las auditorías realizadas para la mejora continua.
- Colaborar con el equipo médico para optimizar la gestión de recursos y atención al paciente.
- Proponer mejoras en procesos clínicos basadas en evidencia y análisis de datos.
Requerimientos:
- Profesional en Medicina.
- Experiencia en auditoría médica de concurrencia y auditoría de cuentas.
- Experiencia mínima de 2 años en procesos de auditoría clínica y administrativa en el sector salud.
- Conocimiento en normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- Capacidad de análisis, criterio clínico y orientación al detalle.
- Trabajo colaborativo, servicio humanizado y enfoque en mejora continua.
Coordinador de imágenes diagnósticas – Medellín
Empresa: Clínica AMA - Grupo ICOR
Salario: 6.000.000
El objetivo del cargo es coordinar y supervisar los procesos asistenciales y administrativos del servicio de imágenes diagnósticas.
Responsabilidades:
- Coordinar y supervisar la prestación del servicio de imágenes diagnósticas.
- Liderar el talento humano del área y programar turnos.
- Garantizar el cumplimiento de protocolos técnicos, de bioseguridad y radioprotección.
- Gestionar insumos, contrastes y equipos biomédicos del servicio.
- Realizar seguimiento a indicadores de calidad, productividad y seguridad.
- Gestionar eventos adversos e implementar acciones de mejora.
- Apoyar procesos de habilitación, auditoría y cumplimiento normativo.
- Elaborar informes de gestión del servicio.
Requerimientos:
- Profesional del área de la salud (Imágenes Diagnósticas, Radiología, Enfermería o afines).
- Deseable especialización en Gerencia de Servicios de Salud o áreas afines.
- Experiencia mínima de tres (3) años en servicios de imágenes diagnósticas.
Auxiliar de enfermería de cirugía – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: 2.500.000
Compensar busca profesionales apasionados por la salud y el bienestar, interesados en brindar soporte asistencial eficiente en salas de cirugía.
Responsabilidades:
- Brindar soporte asistencial en salas de cirugía.
- Cumplir con los protocolos y guías clínicas establecidas.
- Coordinar programación de cirugías.
- Colaborar con el equipo médico durante procedimientos quirúrgicos.
Requerimientos:
- Técnico en auxiliar de enfermería certificado en competencias laborales.
- 6 meses de experiencia en salas de cirugía o programación de cirugías.
- Curso vigente de BLS.
Regente de farmacia – Medellín
Empresa: Medipiel
Salario: 3.711.000
Como regente farmacéutico, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente en un ambiente que valora la innovación y el compromiso con el bienestar de las personas.
Responsabilidades:
- Asegurar que la droguería cumpla con todos los requisitos legales vigentes.
- Brindar asesoría experta sobre productos farmacéuticos a los clientes.
- Mantener actualizados los registros y documentación de la farmacia.
- Coordinar el suministro y almacenamiento adecuado de medicamentos.
Requerimientos:
- Título de Regente de Farmacia o Técnico en Farmacia.
- Experiencia mínima de 1 año en el sector farmacéutico.
- Conocimientos sólidos en normativas legales de farmacia.
- Habilidades en atención al cliente y asesoría farmacéutica.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales en el sector salud