¿Sin empleo? Conozca las últimas ofertas laborales en el país

Si está en búsqueda de empleo y siente que los métodos tradicionales ya no funcionan, esta puede ser su oportunidad. En Semana Empleos todos los días se publican nuevas ofertas que representan una puerta abierta para quienes buscan estabilidad y crecimiento laboral.

Lo mejor es que el proceso de aplicación es sencillo y completamente virtual, lo que le permitirá postularse en pocos pasos y sin complicaciones.

A continuación, le compartiremos las últimas vacantes disponibles y, al final, encontrará el enlace para inscribirse de manera rápida y segura.

Asesor comercial Puente Aranda Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 3.000.000

COMODIN S.A.S invita a unirse como asesor comercial en el Outlet de Las Américas. La compañía, apasionada por la moda, busca personas con habilidades en ventas y servicio al cliente para representar sus prestigiosas marcas con descuentos del 50%.

Se ofrece un salario competitivo de $1.423.500 más incentivos atractivos, prestaciones de ley, auxilio de transporte y beneficios exclusivos. Además, se brinda contrato a término fijo y la posibilidad de crecer con un plan de carrera.

El trabajo es en turnos rotativos de 8 horas e incluye descuentos exclusivos en las marcas.

Responsabilidades:

Atender a los clientes de manera excepcional en el Outlet.

Cerrar ventas efectivamente y superar los objetivos de venta.

Cumplir con los indicadores clave de desempeño.

Mantener un conocimiento actualizado de las marcas y productos.

Gestionar la tienda asegurando un ambiente agradable para los clientes.

Requerimientos:

Experiencia previa en tiendas de ropa y marcas reconocidas del sector retail.

Habilidades sobresalientes en atención al cliente.

Capacidad para trabajar en turnos rotativos de lunes a domingo

Bachillerato completo.

Habilidad para cumplir y superar metas de ventas.

Auxiliar de bodega Medellín

Salario: $ 2.000.000

Se requiere auxiliar de bodega para apoyar en la recepción, almacenamiento y despacho de mercancía.

Responsabilidades:

Organizar productos, preparar pedidos, realizar inventarios y mantener el orden.

Requisitos:

Bachiller, experiencia deseable, capacidad para movilizar cargas y trabajo en equipo. Se ofrece salario competitivo, prestaciones de ley y estabilidad laboral.

¡Aplique ya! | Foto: Getty Images

Operador de tienda Ara - Santa Fe de Antioquia

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.798.500

Tiendas ARA se encuentra en búsqueda de operador de tienda en Santa Fe de Antioquia.

Funciones del cargo:

Atención al cliente de manera amable.

Manejo de caja registradora.

Surtir y exhibir mercancía en la estantería.

Asegurar control operativo y calidad de los productos y procesos.

Mantener orden y limpieza de la tienda.

Control de inventarios.

Condiciones:

Disponibilidad de lunes a domingo en turnos rotativos con un día de descanso.

Es indispensable residir en Santa Fe de Antioquia.

Beneficios: Contrato a término indefinido. Salario mínimo + prestaciones y recargos de ley. Incremento salarial al noveno mes. Auxilio de alimentación. Ara fiado. Fondo de empleados.

Coordinador de contabilidad RE

Salario: $ 6.000.000 a $ 7.500.000

Importante empresa del sector comercio requiere coordinador de contabilidad con formación en contaduría, especialización en finanzas o áreas afines y acreditación en NIIF.

Se solicita experiencia mínima de 8 años en contabilidad, preferiblemente en roles progresivos dentro de contabilidad o finanzas, con manejo sólido de contabilidad general y análisis financiero.

Condiciones: salario entre $6.000.000 y $7.500.000, auxilio de alimentación en bonos Sodexo, contrato indefinido. Horario: lunes a jueves de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar de trabajo: Bogotá.

Funciones:

Coordinar la gestión y el cierre de los procesos contables, garantizando un análisis integral de la información. Supervisar cierres contables, facturación de proveedores, legalización de anticipos, nómina, movimientos bancarios, obligaciones financieras, encargos fiduciarios, venta y cartera. Atender requerimientos internos y corporativos, proporcionando información contable solicitada por finanzas, operaciones, revisoría fiscal y auditorías internas y externas. Elaborar estados financieros mensuales y anuales, paquete interoffice, reportes de análisis de variaciones y proyecciones financieras bajo NIIF, además de preparar y presentar reportes a entidades de control.

Asesor(a) comercial Bodytech Cartagena

Salario: $ 1.423.500 a $ 3.000.000

Bodytech Cartagena busca asesor comercial con pasión por el estilo de vida saludable y habilidades en ventas. La compañía valora el crecimiento profesional y personal, ofreciendo oportunidades únicas para desarrollarse en un ambiente estimulante.

Responsabilidades:

Promocionar y vender servicios Bodytech.

Proveer atención al cliente excepcional. Atender consultas y resolver inquietudes.

Participar en actividades promocionales organizadas por la empresa.

Cumplir objetivos de venta establecidos.

Requerimientos:

Formación técnica o tecnológica en áreas administrativas o afines.

Experiencia mínima de un año en cargos similares.

Experiencia en ventas de productos intangibles o retail.

Disponibilidad en turnos fijos de 8 horas.

Habilidades en comunicación asertiva, orientación al servicio, trabajo en equipo, negociación efectiva y orientación a resultados.

Beneficios:

Salario mínimo + variable comisional entre $1.000.000 y $2.500.000.

Acceso total para el empleado y un familiar a cualquiera de las 84 sedes a nivel nacional.

Oportunidades de desarrollo y crecimiento.

Descuentos en fisioterapia, nutrición, pilates y entrenamiento personalizado.

Descuentos en cursos de natación y escuelas deportivas.

Auxilio educativo hasta el 70% de la matrícula.

Descuentos en ropa y accesorios deportivos.

Jefe de recursos humanos

Salario: $ 6.420.000

Grupo Éxito requiere jefe de recursos humanos cuyo propósito será acompañar a líderes y empleados en la implementación de productos, servicios y mediciones de recursos humanos, verificando el cumplimiento de lineamientos y retroalimentando los hallazgos encontrados.

Funciones principales:

Acompañar la presentación e implementación de productos y servicios de RH en negocios y equipos.

Validar la correcta implementación y uso de los procesos de RH.

Asesorar y resolver inquietudes de empleados y líderes.

Implementar planes de acción para mejorar indicadores de gestión.

Divulgar políticas de RH y retroalimentar hallazgos. Socializar metodología y resultados de mediciones.

Acompañar la elaboración, ejecución y seguimiento de planes de acción.

Gestionar lineamientos en materia de relación individual y colectiva, alertando sobre posibles riesgos.

Divulgar la estrategia de la compañía y de RH.

Facilitar intervenciones para lograr alineación cultural.

Implementar planes de gestión del cambio.

Atender procesos de intervención con empleados (ausentismos, accidentalidad, línea de transparencia, acompañamiento familiar y psicosocial).

Requisitos:

Profesional en carreras administrativas o afines, conocimientos en manejo de sindicatos o pactos colectivos y mínimo 2 años de experiencia liderando procesos de RRHH.