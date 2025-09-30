¿Sin experiencia? Así puede aplicar a estas vacantes

Conseguir el primer empleo puede parecer muy difícil, pero cada semana surgen convocatorias diseñadas para quienes aún no tienen experiencia laboral. En Colombia, distintas empresas están abriendo vacantes pensadas para bachilleres y jóvenes que quieren dar sus primeros pasos en el mundo del trabajo.

Los sectores más activos en este tipo de contrataciones son comercio, logística, call centers y servicios, donde lo que más valoran las compañías no es la trayectoria, sino la actitud, la disposición para aprender y el compromiso.

Para muchos, estas plazas son la puerta de entrada para adquirir habilidades y empezar a construir una hoja de vida sólida.

En Semana Empleos encontrará más de 110.000 ofertas activas, muchas de ellas sin requisito de experiencia.

Al aplicar, un consejo útil es resaltar competencias blandas como trabajo en equipo, comunicación o manejo del tiempo, que son claves en los procesos de selección. Esa puede ser la carta de presentación que lo lleve a su primera gran oportunidad.

Operarios sin experiencia Bogotá, D.C.

Salario: $ 1.423.500

Empresa especializada en el servicio de lavado y embellecimiento automotriz está requiriendo personal (hombres y mujeres) para el cargo de operativo de lavado.

Sus principales funciones serán: manejo de máquinas de lavado de alta presión, entrenamiento en polichado y porcelanizado para vehículos, manejo de recursos, manejo de residuos de manera adecuada, embellecimiento y alistamiento de los vehículos.

Se requieren estudios de básica primaria, sin experiencia, para laborar en servicios generales u oficios varios. Salario SMLV + prestaciones de ley. Turnos nocturnos. Contratación directa con la compañía e inmediata. Personal extranjero con cédula colombiana puede participar. Lugar de trabajo: Bogotá.

Mecánico automotriz sin experiencia Cali

Salario: $ 1.650.000 a $ 2.500.000

AutoMás se encuentra en búsqueda de personal en Cali. La compañía líder en diagnósticos vehiculares en Colombia ofrece la vacante de mecánico automotriz.

Ubicación: Cali

Tipo de contrato: término indefinido

Salario: entre $1.650.000 y $2.500.000 + prestaciones de ley

Horario: turnos rotativos de 8 horas

Jornada laboral: lunes a sábado, entre las 6:00 a.m. y 7:00 p.m.

Responsabilidades del cargo:

Toma de improntas

Inspección de vehículos para asegurabilidad

Peritaje de vehículos

Inspector de línea sin experiencia Bogotá

Salario: $ 2.080.000

AutoMás, compañía líder en diagnósticos vehiculares en Colombia, requiere inspector de línea RTM.

Ubicación: Bogotá

Contrato: término indefinido

Salario: $2.080.000 + prestaciones de ley + rodamiento de $250.000

Horario: turnos rotativos de 8 horas

Jornada: de lunes a sábado entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. y dos domingos al mes

Funciones:

Realizar inspecciones técnico-mecánicas según la normativa vigente

Inspeccionar emisiones contaminantes en vehículos automotores

Reportar defectos encontrados durante la revisión

Hacer mantenimiento diario a los equipos y registrar su estado

Ejecutar la limpieza mensual de las pistas de inspección

Beneficios de trabajar en AutoMás:

Con más de 18 años de experiencia, presencia en 56 ciudades y más de 800 colaboradores, se ofrece un entorno profesional estable con oportunidades reales de crecimiento personal y profesional.

Aux de bodega aeropuerto sin experiencia

Salario: $ 1.423.500

Importante empresa de almacenamiento, logística, y distribución.

Formación: bachiller.

Experiencia laboral: con o sin experiencia en bodega o cargos afines.

Horario: turno rotativo de 8 horas lunes a domingo.

Salario: $1.423.500, prestaciones de ley, recargos adicionales (horas extras, nocturnas y dominicales) y ruta nocturna la cual aplica entre las 10:30 p.m. a las 05:00 a.m.

Contrato: obra o labor

Funciones:

Cargue y descargue de las aeronaves; las personas que tengan licencia harán sus primeros 3 meses cargue y descargue mientras se certifican como conductores (tendrán aumento de salario y cambio de funciones).

Cajeros con o sin experiencia Bogotá

Salario: $ 1.423.500

¿Le apasiona el mundo del retail y cuenta con experiencia como cajero? ¡Esta es su oportunidad!

La empresa ofrece un ambiente laboral dinámico donde podrá desarrollar sus habilidades de liderazgo y gestión.

Responsabilidades:

Supervisar el funcionamiento general.

Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Liderar y motivar al equipo de trabajo para brindar excelente atención al cliente.

Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

Manejar todos los medios de pago incluidos bonos.

Requerimientos:

Con o sin experiencia como cajero

Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

Experiencia en manejo de caja sistematizada.

Mercaimpulsador sin experiencia, con moto Medellín

Salario: $ 1.500.000 a $ 1.800.000

En Manpower, están en búsqueda de mercaimpulsadores/as dinámicos para unirse a su equipo en los puntos de venta de Colanta. Si es un promotor de ventas apasionado y cuenta con una moto, ¡esta es su oportunidad! No necesita experiencia previa, solo entusiasmo y ganas de aprender.

En este rol, será parte esencial del equipo, impulsando las ventas y brindando una experiencia inolvidable a los clientes. Se ofrece un salario competitivo con todas las prestaciones, además de un auxilio de rodamiento diario y auxilio de transporte.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Poseer moto propia.

Licencia de conducción con mínimo 6 meses de antigüedad.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado y dos domingos al mes.

Nivel de educación:

Bachillerato completo

Salario: 1.581.000 + prestaciones + auxilio de rodamiento (9.700 diarios) + auxilio de transporte