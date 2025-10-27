¿Sin trabajo? Conozca las ofertas más recientes esta semana

El mercado laboral colombiano continúa mostrando señales positivas, con empresas de diferentes sectores que siguen fortaleciendo sus equipos para cerrar el año. En los últimos meses, la creación de empleo formal ha crecido, impulsada por la recuperación económica y la estabilidad en sectores clave como servicios, tecnología, comercio, salud y construcción.

Tener un empleo estable no solo brinda seguridad económica, sino también acceso a beneficios como capacitación, crecimiento profesional y bienestar integral. Por eso, encontrar una oportunidad alineada con sus habilidades y expectativas puede marcar la diferencia en su desarrollo laboral.

Si está en búsqueda activa de trabajo, esta semana encontrará nuevas ofertas en todo el país, con opciones para distintos perfiles, niveles de experiencia y modalidades de trabajo.

¿Cómo postularse?

Puede consultar todas las oportunidades disponibles ingresando a este enlace, crear su perfil profesional y aplicar sin costo a las ofertas que más se ajusten a sus aspiraciones. Recuerde mantener su información actualizada para aumentar sus posibilidades de ser seleccionado.

A continuación, le presentamos una muestra de las vacantes más destacadas de la semana.

Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Stock / Magneto

Asesora de belleza – Medellín

Empresa: Farmatodo

Salario: 1.973.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le gustaría ser parte de una empresa líder en el sector de cosméticos? ¡Esta es su oportunidad! En Farmatodo están en la búsqueda de una asesora de belleza con experiencia para impulsar las ventas en la categoría de cosméticos.

Responsabilidades:

Impulsar las ventas de productos cosméticos.

Brindar asesoría personalizada a los clientes.

Optimizar la rentabilidad del espacio asignado.

Fortalecer el posicionamiento de Farmatodo en el mercado.

Trabajar de lunes a sábado con disponibilidad dos domingos al mes.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mínimo 1 año de experiencia en ventas de productos cosméticos.

Disponibilidad para trabajar dos domingos al mes.

Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.

Coordinador de workforce – Bogotá D.C.

Empresa: Emtelco

Salario: 5.037.645 a 5.449.029

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona el liderazgo de grupos de workforce y quiere trabajar en un equipo de profesionales altamente cualificados? Únase a la organización como coordinador de workforce y lleve su carrera al siguiente nivel en un ambiente dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Coordinar actividades del área de capacidad operativa.

Garantizar la óptima planificación del talento humano.

Actualizar informes y administrar herramientas según procesos liderados.

Liderar equipo de Analistas de Workforce y otros cargos afines, para diferentes clientes corporativos.

Requerimientos:

Profesional titulado en Administración, Matemáticas, Finanzas, Ingeniería o Estadística.

Mínimo 3 años de experiencia coordinando y liderando equipos en Workforce en contact center, donde se demuestre conocimiento en participación en los subprocesos de gestión en tiempo real, planificación y dimensionamiento de recursos de operaciones y control de los diferentes indicadores asociados.

Residencia en Bogotá.

Asesor de ventas – Barranquilla

Empresa: Medipiel

Salario: 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor de ventas, será la cara de la empresa y estará a cargo de ofrecer atención personalizada, asegurando que los clientes vivan experiencias excepcionales.

Responsabilidades:

Ofrecer atención personalizada a los clientes.

Gestionar la caja y realizar cierre de ventas.

Llevar a cabo inventarios cíclicos.

Contribuir al cumplimiento de los objetivos de ventas.

Asegurar el óptimo funcionamiento del punto de venta.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas.

Disponibilidad para trabajar en horarios de centro comercial.

Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos.

Habilidades interpersonales y de comunicación.

Capacidad para trabajar en equipo.

Auxiliar de enfermería en salas de cirugía – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un asistente de enfermería en quirófano con experiencia, esta es su oportunidad de unirse a un equipo excepcional.

Responsabilidades:

Garantizar la adecuada atención de pacientes en pre y postoperatorio.

Actuar como circulante en salas de cirugía de alta complejidad.

Realizar toma de signos vitales y canalización de pacientes.

Proceder con el cateterismo cuando sea necesario.

Implementar manejo educativo y prevención de caídas en pacientes.

Requerimientos:

Título de Técnico Auxiliar de Enfermería.

Registro en el RETHUS y resolución vigente.

Cursos actualizados de BLS y Código Blanco.

Experiencia superior a dos años en salas de cirugía de alta complejidad.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.