¿Sin trabajo en Medellín? Conozca estas ofertas
Medellín está lleno de nuevas oportunidades laborales que podrían ser su puerta de salida al mundo laboral. Muchas de estas convocatorias tienen el proceso de postulación bastante simple y algunas incluso no exigen experiencia previa.
Si usted quiere aplicar fácil, rápido y sin costo a estas vacantes, ingrese a Semana Empleos, donde hay más de 110.000 ofertas activas en todo el país.
Unos tips para que su postulación destaque: mantenga su hoja de vida actualizada, resalte logros, aunque sean chicos, use palabras clave del anuncio (por ejemplo “logística,” “auxiliar,” “atención al cliente”), y asegúrese de que sus datos de contacto estén correctos para que lo llamen sin contratiempos.
Líder de tienda
Salario: 1.573.500 a 5.000.000
OSTU está en búsqueda de un Líder de Tienda para formar parte de una gran convocatoria. Se requieren personas apasionadas por el crecimiento profesional, con capacidad para liderar y consolidar equipos de trabajo, garantizando una excelente gestión en el punto de venta. Si la persona cuenta con experiencia como coadministrador, administrador o subgerente, esta oportunidad puede ser ideal. Se ofrece un salario competitivo y comisiones atractivas basadas en el cumplimiento de presupuestos.
Responsabilidades:
- Liderar y motivar al equipo de tiendas
- Consolidar equipos para una gestión eficiente
- Supervisar las operaciones diarias del punto de venta
- Asegurar el cumplimiento de presupuestos y objetivos
- Gestionar la apertura y cierre del almacén
Requerimientos:
- Bachillerato completo o superior
- Mínimo 12 meses de experiencia como líder de tienda o similar
Condiciones de la vacante:
- Salario: 1.573.500 con prestaciones de ley y comisiones al 1% sobre cumplimiento de presupuesto sin piso ni techo.
- Horario: domingo a domingo, con un día compensatorio a la semana. Horarios rotativos.
Auxiliar comercial- Medellín
Salario a convenir
Grupo Levapan busca su próximo Auxiliar Comercial, una persona apasionada por los datos, el servicio y la excelencia.
El propósito del cargo es mantener actualizada la información de ventas, asegurando que cada dato y reporte se convierta en una herramienta útil para potenciar la gestión de la fuerza comercial.
Funciones
- Actualización y control de la información de ventas.
- Elaboración de informes y análisis comerciales.
- Generación de reportes de desempeño y resultados.
- Apoyo administrativo al equipo comercial.
- Organización de archivos y soportes de gestión.
Perfil
- Tecnólogo o estudiante universitario en Administración, Mercadeo o carreras afines.
- 6 meses de experiencia en labores administrativas o comerciales.
- Conocimientos en servicio al cliente, manejo de Excel avanzado, y análisis de información.
- Gusto por el trabajo en equipo, la organización y la precisión.
Steward El Corral Gourmet- Medellín
Salario: 1.423.500 a 1.700.000
Desde Alimentos al Consumidor, unidad de negocio del Grupo Nutresa, operadora de marcas como Hamburguesas El Corral, Papa John’s, Leños & Carbón, Beer Station y El Corral Gourmet, se buscan personas responsables y comprometidas para desempeñarse como Steward.
Requisitos
- Ser mínimo de 9.º grado, bachiller o técnico
- Sin experiencia
Funciones
- Organización y Aseo del punto
- Limpieza de los utensilios
Se ofrece
- Horarios rotativos de Domingo a Domingo (Apertura, partido o cierre) con 1 día de descanso entre semana
- Salario: Mínimo legal vigente + prestaciones de ley + propinas
- Tipo de contrato: Indefinido y vinculación directa con la empresa
Beneficios
- Asesoría psicológica y jurídica ilimitada
- Convenios con gimnasios
- Descuentos en tiendas de gafas y bicicletas eléctricas
- Seguro de vida
Líder de producción
Salario: 1.623.500 a 2.000.000
Restaurante Donde Darío “Como en Casa” requiere un Líder de Producción comprometido y apasionado por la cocina paisa, para unirse al equipo en Medellín. Este cargo también puede denominarse jefe de cocina, supervisor de producción culinaria o coordinador de cocina.
El propósito del rol es supervisar y coordinar el funcionamiento de la cocina, asegurando que las recetas se ejecuten con la más alta calidad y presentación.
Responsabilidades:
- Supervisar y coordinar el funcionamiento de la cocina.
- Asegurar la correcta ejecución de las recetas.
- Supervisar los tiempos de preparación y entrega de pedidos.
- Coordinar la limpieza y disciplina en la cocina.
- Organizar y asignar tareas al equipo de cocina.
- Dar retroalimentación al personal.
- Verificar asistencia y desempeño del equipo.
- Supervisar el uso correcto de insumos.
- Revisar el stock e informar necesidades al Administrador.
- Garantizar el cumplimiento de normas de higiene y seguridad.
- Mantener comunicación con el Líder de Servicio.
- Apoyar la inducción del personal nuevo.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en gastronomía, cocina profesional o áreas afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en roles como líder de cocina, chef de partida o jefe de producción.
- Habilidades en liderazgo operativo y trabajo en equipo.
- Organización y disciplina en entornos de alta demanda.
- Control de inventarios y manejo de insumos.
- Capacidad para mantener la calma bajo presión.
- Actitud positiva y proactividad.
Asistente de reclutamiento y selección
Salario: 1.650.000
Se busca Asistente de Reclutamiento y Selección para gestionar de manera integral los procesos de selección y asegurar la atracción del mejor talento.
El cargo ofrece oportunidades de crecimiento y desarrollo en un entorno dinámico y colaborativo, valorando la pasión por el reclutamiento y las habilidades interpersonales y organizativas.
Responsabilidades:
- Reclutar y atraer candidatos a través de diferentes canales
- Publicar ofertas de empleo y gestionar hojas de vida
- Establecer convenios con instituciones y agremiaciones
- Realizar la preselección y clasificación de candidatos
- Aplicar pruebas psicotécnicas y técnicas
- Verificar información y referencias laborales
- Agendar candidatos en cada fase del proceso
- Brindar atención a candidatos y clientes internos
- Representar a la compañía en ferias de empleo
Requerimientos:
- Técnico o Tecnólogo en Recursos Humanos o afines
- Mínimo 2 años de experiencia en reclutamiento
- Conocimiento en pruebas psicotécnicas
- Experiencia en reclutamiento en frío
- Manejo de diversas fuentes de atracción de talento
Auxiliar de bodega - Medellín Sur
Salario: 1.423.500
Importante compañía multinacional con sede en La Tablaza (La Estrella) busca de manera urgente candidatos para el cargo de Auxiliar de Bodega.
Condiciones del cargo:
Contrato: Por obra o labor, con posibilidad de pasar a indefinido según desempeño.
Horarios:
- Lunes a viernes: 6:00 a.m. a 2:00 p.m. / 2:00 p.m. a 10:00 p.m.
- Sábados: 6:00 a.m. a 11:30 a.m. / 11:30 a.m. a 5:00 p.m.
- Sueldo base: $1.423.000.
- Auxilio de transporte: $200.000.
- Auxilio de alimentación extralegal: $121.900.
- Pago mensual: Día 26 de cada mes (si cae fin de semana, se paga el viernes).
- Sitio de trabajo: Calle 100 Sur #45-345 Bodega 208, Parque Logístico Quality Center.
- Ruta de acercamiento desde la estación La Estrella.