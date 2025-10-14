Suscribirse

¿Sin trabajo en Medellín? Conozca estas ofertas

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

14 de octubre de 2025, 8:23 p. m.
Medellín Panoramica
¡Aplique ya! | Foto: Getty Images/iStockphoto

Medellín está lleno de nuevas oportunidades laborales que podrían ser su puerta de salida al mundo laboral. Muchas de estas convocatorias tienen el proceso de postulación bastante simple y algunas incluso no exigen experiencia previa.

Si usted quiere aplicar fácil, rápido y sin costo a estas vacantes, ingrese a Semana Empleos, donde hay más de 110.000 ofertas activas en todo el país.

Unos tips para que su postulación destaque: mantenga su hoja de vida actualizada, resalte logros, aunque sean chicos, use palabras clave del anuncio (por ejemplo “logística,” “auxiliar,” “atención al cliente”), y asegúrese de que sus datos de contacto estén correctos para que lo llamen sin contratiempos.

Líder de tienda

Salario: 1.573.500 a 5.000.000

OSTU está en búsqueda de un Líder de Tienda para formar parte de una gran convocatoria. Se requieren personas apasionadas por el crecimiento profesional, con capacidad para liderar y consolidar equipos de trabajo, garantizando una excelente gestión en el punto de venta. Si la persona cuenta con experiencia como coadministrador, administrador o subgerente, esta oportunidad puede ser ideal. Se ofrece un salario competitivo y comisiones atractivas basadas en el cumplimiento de presupuestos.

Responsabilidades:

  • Liderar y motivar al equipo de tiendas
  • Consolidar equipos para una gestión eficiente
  • Supervisar las operaciones diarias del punto de venta
  • Asegurar el cumplimiento de presupuestos y objetivos
  • Gestionar la apertura y cierre del almacén

Requerimientos:

  • Bachillerato completo o superior
  • Mínimo 12 meses de experiencia como líder de tienda o similar

Condiciones de la vacante:

  • Salario: 1.573.500 con prestaciones de ley y comisiones al 1% sobre cumplimiento de presupuesto sin piso ni techo.
  • Horario: domingo a domingo, con un día compensatorio a la semana. Horarios rotativos.

¡Aplique ya!

Auxiliar comercial- Medellín

Salario a convenir

Grupo Levapan busca su próximo Auxiliar Comercial, una persona apasionada por los datos, el servicio y la excelencia.

El propósito del cargo es mantener actualizada la información de ventas, asegurando que cada dato y reporte se convierta en una herramienta útil para potenciar la gestión de la fuerza comercial.

Funciones

  • Actualización y control de la información de ventas.
  • Elaboración de informes y análisis comerciales.
  • Generación de reportes de desempeño y resultados.
  • Apoyo administrativo al equipo comercial.
  • Organización de archivos y soportes de gestión.

Perfil

  • Tecnólogo o estudiante universitario en Administración, Mercadeo o carreras afines.
  • 6 meses de experiencia en labores administrativas o comerciales.
  • Conocimientos en servicio al cliente, manejo de Excel avanzado, y análisis de información.
  • Gusto por el trabajo en equipo, la organización y la precisión.

¡Aplique ya!

Steward El Corral Gourmet- Medellín

Salario: 1.423.500 a 1.700.000

Desde Alimentos al Consumidor, unidad de negocio del Grupo Nutresa, operadora de marcas como Hamburguesas El Corral, Papa John’s, Leños & Carbón, Beer Station y El Corral Gourmet, se buscan personas responsables y comprometidas para desempeñarse como Steward.

Requisitos

  • Ser mínimo de 9.º grado, bachiller o técnico
  • Sin experiencia

Funciones

  • Organización y Aseo del punto
  • Limpieza de los utensilios

Se ofrece

  • Horarios rotativos de Domingo a Domingo (Apertura, partido o cierre) con 1 día de descanso entre semana
  • Salario: Mínimo legal vigente + prestaciones de ley + propinas
  • Tipo de contrato: Indefinido y vinculación directa con la empresa

Beneficios

  • Asesoría psicológica y jurídica ilimitada
  • Convenios con gimnasios
  • Descuentos en tiendas de gafas y bicicletas eléctricas
  • Seguro de vida

¡Aplique ya!

Líder de producción

Salario: 1.623.500 a 2.000.000

Restaurante Donde Darío “Como en Casa” requiere un Líder de Producción comprometido y apasionado por la cocina paisa, para unirse al equipo en Medellín. Este cargo también puede denominarse jefe de cocina, supervisor de producción culinaria o coordinador de cocina.

El propósito del rol es supervisar y coordinar el funcionamiento de la cocina, asegurando que las recetas se ejecuten con la más alta calidad y presentación.

Responsabilidades:

  • Supervisar y coordinar el funcionamiento de la cocina.
  • Asegurar la correcta ejecución de las recetas.
  • Supervisar los tiempos de preparación y entrega de pedidos.
  • Coordinar la limpieza y disciplina en la cocina.
  • Organizar y asignar tareas al equipo de cocina.
  • Dar retroalimentación al personal.
  • Verificar asistencia y desempeño del equipo.
  • Supervisar el uso correcto de insumos.
  • Revisar el stock e informar necesidades al Administrador.
  • Garantizar el cumplimiento de normas de higiene y seguridad.
  • Mantener comunicación con el Líder de Servicio.
  • Apoyar la inducción del personal nuevo.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en gastronomía, cocina profesional o áreas afines.
  • Mínimo 1 año de experiencia en roles como líder de cocina, chef de partida o jefe de producción.
  • Habilidades en liderazgo operativo y trabajo en equipo.
  • Organización y disciplina en entornos de alta demanda.
  • Control de inventarios y manejo de insumos.
  • Capacidad para mantener la calma bajo presión.
  • Actitud positiva y proactividad.

¡Aplique ya!

Asistente de reclutamiento y selección

Salario: 1.650.000

Se busca Asistente de Reclutamiento y Selección para gestionar de manera integral los procesos de selección y asegurar la atracción del mejor talento.

El cargo ofrece oportunidades de crecimiento y desarrollo en un entorno dinámico y colaborativo, valorando la pasión por el reclutamiento y las habilidades interpersonales y organizativas.

Responsabilidades:

  • Reclutar y atraer candidatos a través de diferentes canales
  • Publicar ofertas de empleo y gestionar hojas de vida
  • Establecer convenios con instituciones y agremiaciones
  • Realizar la preselección y clasificación de candidatos
  • Aplicar pruebas psicotécnicas y técnicas
  • Verificar información y referencias laborales
  • Agendar candidatos en cada fase del proceso
  • Brindar atención a candidatos y clientes internos
  • Representar a la compañía en ferias de empleo

Requerimientos:

  • Técnico o Tecnólogo en Recursos Humanos o afines
  • Mínimo 2 años de experiencia en reclutamiento
  • Conocimiento en pruebas psicotécnicas
  • Experiencia en reclutamiento en frío
  • Manejo de diversas fuentes de atracción de talento

¡Aplique ya!

Auxiliar de bodega - Medellín Sur

Salario: 1.423.500

Importante compañía multinacional con sede en La Tablaza (La Estrella) busca de manera urgente candidatos para el cargo de Auxiliar de Bodega.

Condiciones del cargo:

Contrato: Por obra o labor, con posibilidad de pasar a indefinido según desempeño.

Horarios:

  • Lunes a viernes: 6:00 a.m. a 2:00 p.m. / 2:00 p.m. a 10:00 p.m.
  • Sábados: 6:00 a.m. a 11:30 a.m. / 11:30 a.m. a 5:00 p.m.
  • Sueldo base: $1.423.000.
  • Auxilio de transporte: $200.000.
  • Auxilio de alimentación extralegal: $121.900.
  • Pago mensual: Día 26 de cada mes (si cae fin de semana, se paga el viernes).
  • Sitio de trabajo: Calle 100 Sur #45-345 Bodega 208, Parque Logístico Quality Center.
  • Ruta de acercamiento desde la estación La Estrella.

¡Aplique ya!

