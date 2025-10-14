¿Sin trabajo en Medellín? Conozca estas ofertas

Medellín está lleno de nuevas oportunidades laborales que podrían ser su puerta de salida al mundo laboral. Muchas de estas convocatorias tienen el proceso de postulación bastante simple y algunas incluso no exigen experiencia previa.

Si usted quiere aplicar fácil, rápido y sin costo a estas vacantes, ingrese a Semana Empleos, donde hay más de 110.000 ofertas activas en todo el país.

Unos tips para que su postulación destaque: mantenga su hoja de vida actualizada, resalte logros, aunque sean chicos, use palabras clave del anuncio (por ejemplo “logística,” “auxiliar,” “atención al cliente”), y asegúrese de que sus datos de contacto estén correctos para que lo llamen sin contratiempos.

Líder de tienda

Salario: 1.573.500 a 5.000.000

OSTU está en búsqueda de un Líder de Tienda para formar parte de una gran convocatoria. Se requieren personas apasionadas por el crecimiento profesional, con capacidad para liderar y consolidar equipos de trabajo, garantizando una excelente gestión en el punto de venta. Si la persona cuenta con experiencia como coadministrador, administrador o subgerente, esta oportunidad puede ser ideal. Se ofrece un salario competitivo y comisiones atractivas basadas en el cumplimiento de presupuestos.

Responsabilidades:

Liderar y motivar al equipo de tiendas

Consolidar equipos para una gestión eficiente

Supervisar las operaciones diarias del punto de venta

Asegurar el cumplimiento de presupuestos y objetivos

Gestionar la apertura y cierre del almacén

Requerimientos:

Bachillerato completo o superior

Mínimo 12 meses de experiencia como líder de tienda o similar

Condiciones de la vacante:

Salario: 1.573.500 con prestaciones de ley y comisiones al 1% sobre cumplimiento de presupuesto sin piso ni techo.

Horario: domingo a domingo, con un día compensatorio a la semana. Horarios rotativos.

Auxiliar comercial- Medellín

Salario a convenir

Grupo Levapan busca su próximo Auxiliar Comercial, una persona apasionada por los datos, el servicio y la excelencia.

El propósito del cargo es mantener actualizada la información de ventas, asegurando que cada dato y reporte se convierta en una herramienta útil para potenciar la gestión de la fuerza comercial.

Funciones

Actualización y control de la información de ventas.

Elaboración de informes y análisis comerciales.

Generación de reportes de desempeño y resultados.

Apoyo administrativo al equipo comercial.

Organización de archivos y soportes de gestión.

Perfil

Tecnólogo o estudiante universitario en Administración, Mercadeo o carreras afines.

6 meses de experiencia en labores administrativas o comerciales.

Conocimientos en servicio al cliente, manejo de Excel avanzado, y análisis de información.

Gusto por el trabajo en equipo, la organización y la precisión.

Steward El Corral Gourmet- Medellín

Salario: 1.423.500 a 1.700.000

Desde Alimentos al Consumidor, unidad de negocio del Grupo Nutresa, operadora de marcas como Hamburguesas El Corral, Papa John’s, Leños & Carbón, Beer Station y El Corral Gourmet, se buscan personas responsables y comprometidas para desempeñarse como Steward.

Requisitos

Ser mínimo de 9.º grado, bachiller o técnico

Sin experiencia

Funciones

Organización y Aseo del punto

Limpieza de los utensilios

Se ofrece

Horarios rotativos de Domingo a Domingo (Apertura, partido o cierre) con 1 día de descanso entre semana

Salario: Mínimo legal vigente + prestaciones de ley + propinas

Tipo de contrato: Indefinido y vinculación directa con la empresa

Beneficios

Asesoría psicológica y jurídica ilimitada

Convenios con gimnasios

Descuentos en tiendas de gafas y bicicletas eléctricas

Seguro de vida

Líder de producción

Salario: 1.623.500 a 2.000.000

Restaurante Donde Darío “Como en Casa” requiere un Líder de Producción comprometido y apasionado por la cocina paisa, para unirse al equipo en Medellín. Este cargo también puede denominarse jefe de cocina, supervisor de producción culinaria o coordinador de cocina.

El propósito del rol es supervisar y coordinar el funcionamiento de la cocina, asegurando que las recetas se ejecuten con la más alta calidad y presentación.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar el funcionamiento de la cocina.

Asegurar la correcta ejecución de las recetas.

Supervisar los tiempos de preparación y entrega de pedidos.

Coordinar la limpieza y disciplina en la cocina.

Organizar y asignar tareas al equipo de cocina.

Dar retroalimentación al personal.

Verificar asistencia y desempeño del equipo.

Supervisar el uso correcto de insumos.

Revisar el stock e informar necesidades al Administrador.

Garantizar el cumplimiento de normas de higiene y seguridad.

Mantener comunicación con el Líder de Servicio.

Apoyar la inducción del personal nuevo.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en gastronomía, cocina profesional o áreas afines.

Mínimo 1 año de experiencia en roles como líder de cocina, chef de partida o jefe de producción.

Habilidades en liderazgo operativo y trabajo en equipo.

Organización y disciplina en entornos de alta demanda.

Control de inventarios y manejo de insumos.

Capacidad para mantener la calma bajo presión.

Actitud positiva y proactividad.

Asistente de reclutamiento y selección

Salario: 1.650.000

Se busca Asistente de Reclutamiento y Selección para gestionar de manera integral los procesos de selección y asegurar la atracción del mejor talento.

El cargo ofrece oportunidades de crecimiento y desarrollo en un entorno dinámico y colaborativo, valorando la pasión por el reclutamiento y las habilidades interpersonales y organizativas.

Responsabilidades:

Reclutar y atraer candidatos a través de diferentes canales

Publicar ofertas de empleo y gestionar hojas de vida

Establecer convenios con instituciones y agremiaciones

Realizar la preselección y clasificación de candidatos

Aplicar pruebas psicotécnicas y técnicas

Verificar información y referencias laborales

Agendar candidatos en cada fase del proceso

Brindar atención a candidatos y clientes internos

Representar a la compañía en ferias de empleo

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo en Recursos Humanos o afines

Mínimo 2 años de experiencia en reclutamiento

Conocimiento en pruebas psicotécnicas

Experiencia en reclutamiento en frío

Manejo de diversas fuentes de atracción de talento

Auxiliar de bodega - Medellín Sur

Salario: 1.423.500

Importante compañía multinacional con sede en La Tablaza (La Estrella) busca de manera urgente candidatos para el cargo de Auxiliar de Bodega.

Condiciones del cargo:

Contrato: Por obra o labor, con posibilidad de pasar a indefinido según desempeño.

Horarios: