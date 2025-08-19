¿Sin trabajo en Medellín? Conozca estas ofertas

La capital antioqueña continúa fortaleciendo su mercado laboral con oportunidades en diversos sectores. Para quienes están en búsqueda de empleo, esta es una excelente ocasión para dar el primer paso y crecer junto a reconocidas empresas que valoran el talento local.

Postular es muy sencillo: solo debe identificar la vacante de su interés y aplicar. En caso de no estar registrado en la plataforma, podrá completar el registro en pocos minutos. El proceso es gratuito, 100% virtual y le permitirá acceder a múltiples oportunidades laborales.

Vacantes disponibles

Asesor de servicios financieros y cajero

Salario: $ 2.157.000

Reconocida entidad bancaria requiere un asesor comercial financiero y cajero con experiencia en ventas, manejo de caja y servicio al cliente. La posición está dirigida a personas con formación de bachillerato, técnico(a) o tecnólogo(a) en áreas financieras, administrativas o afines, que cuenten con mínimo 1 año de experiencia. El cargo ofrece la posibilidad de acceder a comisiones sin techo.

Responsabilidades

Atender a clientes en el área de caja y realizar transacciones financieras.

Asesorar sobre productos y servicios financieros.

Gestionar ventas y promover productos financieros.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Brindar un excelente servicio al cliente.

Requerimientos

Bachillerato completo, técnico(a) o tecnólogo(a) en áreas financieras, administrativas o afines.

Al menos 1 año de experiencia en ventas y manejo de caja.

Habilidades en servicio al cliente.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo de lunes a sábado, con disponibilidad de dos domingos al mes en turnos rotativos.

Especialista inteligencia artificial y analítica

Salario a convenir

Se requiere especialista en inteligencia artificial y analítica para gestionar proyectos o soluciones de automatización y robótica desde el área de TI, contribuyendo al desarrollo eficiente de los planes tecnológicos de la organización.

Responsabilidades

Diseñar e implementar modelos de machine learning y deep learning.

Aplicar análisis de datos avanzado para detectar patrones y oportunidades.

Liderar iniciativas de transformación digital basadas en datos.

Integrar modelos de IA en sistemas existentes.

Monitorear y mejorar modelos de manera continua.

Garantizar gobernanza y ética de datos.

Capacitar equipos internos en IA y analítica.

Mantenerse actualizado sobre tendencias emergentes en inteligencia artificial.

Requerimientos

Profesional en ingeniería de sistemas, electrónica o afines.

Conocimientos en R, Matlab y preferiblemente Python. Manejo de librerías como Pandas, Numpy, SkLearn, Keras, Pytorch, Tensorflow, entre otras.

Conocimientos de modelos predictivos, redes neuronales y arquitecturas avanzadas (BERT, YOLO, Transformers, NERF, etc.).

Deseable experiencia en Azure y MLOps.Mínimo 2 años de experiencia en inteligencia artificial y analítica.Inglés B1.

Mensajero motorizado Medellín

Salario: $ 1.863.500

Empresa nacional del sector financiero requiere mensajeros motorizados con mínimo 1 año de experiencia en mensajería, manejo de documentación, firmas, huellas, entrega de productos financieros y servicio al cliente.

Condiciones económicas

Salario de $1.423.500 + $200.000 de auxilio de transporte legal.

Rodamiento: $400.000.

Auxilio de celular: $40.000.

Todas las prestaciones de ley. Comisiones extra por cumplimiento de entregas.

Horario

Lunes a viernes.

Sábados medio día.

Requerimientos Moto propia y documentos al día.

Auxiliar de enfermería para consultorio

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.400.000

Consultorio médico requiere auxiliar de enfermería para apoyar en funciones administrativas, comerciales, clínicas y de educación en salud.

Funciones administrativas

Recepción y atención al paciente.

Manejo de documentos y registros.

Control de inventario de insumos y productos dermocosméticos.

Gestión de compras y cumplimiento normativo en habilitación en salud.

Funciones comerciales

Persuadir al paciente y concretar procedimientos recomendados.

Venta cruzada de procedimientos adicionales.

Proponer campañas de mercadeo y actualización de precios.

Cumplimiento de cuota de facturación.

Funciones clínicas

Preparación de pacientes para consultas y procedimientos.

Asistencia a médicos en procedimientos estéticos y clínicos.

Cuidados post-procedimiento.

Aplicación de productos estéticos, tratamientos faciales y corporales.

Asesoramiento en productos de cuidado personal.

Funciones de educación y prevención

Orientación y educación al paciente sobre cuidados y prevención.

Seguimiento a pacientes posterior a procedimientos.

Promoción de salud dermatológica.

Parquero Farmatodo Medellín

Salario: $ 1.483.000

Se requiere parquero para tiendas Farmatodo en Medellín.

Funciones principales

Orientar y apoyar a clientes en el parqueadero.

Velar por el orden y seguridad de los vehículos.

Garantizar atención amable y oportuna.

Cumplir protocolos de servicio y seguridad.

Perfil buscado

Personas responsables, con actitud de servicio, compromiso y disponibilidad para turnos rotativos.

Auxiliar administrativo Studio F Medellín

Salario a convenir

Studio F requiere técnicos, tecnólogos o estudiantes en áreas administrativas para apoyar programas de formación y desarrollo en las áreas comercial y administrativa según la zona asignada.

La función principal será transmitir aprendizaje y contribuir al desarrollo de competencias técnicas, procesos y comportamientos de los equipos, orientados a la mejora continua, fortalecimiento de competencias e impulso del potencial, en alineación con los objetivos organizacionales.