¿Sin trabajo? Hay más de 118 mil vacantes activas en Colombia esta semana

El mercado laboral en Colombia registra una amplia oferta de vacantes para personas que buscan empleo en distintas ciudades del país y en diversos sectores.

En total, hay más de 118.000 oportunidades activas esta semana, una cifra que permite a miles de candidatos explorar nuevas opciones para avanzar en su trayectoria profesional.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas que le interesen.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de avanzar en los procesos de selección.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Operador logístico despachos – Cali

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como ejecutivo de ventas logísticas será una pieza clave en el engranaje que asegura que los clientes reciban un servicio excepcional.

Responsabilidades:

Gestionar y coordinar operaciones logísticas diarias.

Desarrollar y mantener relaciones con clientes clave.

Identificar oportunidades de mejora en procesos logísticos.

Colaborar con el equipo de ventas para asegurar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Experiencia previa como operador o agente logístico.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y de ritmo rápido.

Conocimiento de sistemas de gestión logística.

¡Postúlese aquí!

Psicólogo clínico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $ 4.697.900

En Compensar, buscan un psicólogo clínico apasionado por la atención de pacientes en consulta externa, que desee hacer una diferencia en la vida de las personas.

Responsabilidades:

Realizar evaluaciones psicológicas a los pacientes.

Elaborar informes clínicos detallados.

Brindar tratamientos psicológicos personalizados.

Participar en reuniones de equipo interdisciplinario.

Mantener actualizada la documentación de cada paciente.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 3 años como psicólogo clínico o especialista en psicología.

Conocimiento en tratamiento de trastornos mentales.

Habilidad para elaborar informes clínicos.

Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.

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Contratación inmediata: empresas mantienen vacantes disponibles en todo el país

Médico general urgencias – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: $ 4.700.000 a $ 4.900.000

Como médico general de urgencias, será una pieza clave en el servicio de urgencias, impactando de manera directa en la atención integral de los pacientes.

Responsabilidades:

Proveer atención médica de urgencias a pacientes.

Evaluar y diagnosticar condiciones médicas en situaciones críticas.

Coordinar con el personal de enfermería para asegurar el cuidado integral del paciente.

Realizar procedimientos médicos necesarios en el área de urgencias.

Mantener registros precisos y completos de las atenciones realizadas.

Requerimientos:

Profesional en Medicina.

Experiencia mínima de 2 años como médico general.

Experiencia mínima de 1 año en el servicio de urgencias.

Cursos vigentes: RCP básico y avanzado, atención a víctimas de violencia sexual, manejo de pacientes víctimas de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y manejo del duelo.

Conocimiento en atención de urgencias, valoración clínica y manejo inicial del paciente.

Alta orientación al servicio, trabajo colaborativo y adaptabilidad.

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Ejecutivo preferente – Barranquilla

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

El profesional seleccionado ofrecerá asesoría financiera personalizada y promocionará los productos y servicios especializados.

Responsabilidades:

Gestionar relaciones con clientes preferenciales.

Ofrecer asesoría financiera personalizada.

Promocionar productos y servicios financieros.

Asegurar la satisfacción del cliente.

Liderar el manejo de cuentas preferenciales.

Requerimientos:

Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.

Certificación ante el AMV como asesor financiero.

Experiencia de 2 años en el sector financiero.

Conocimientos en áreas financieras y tributarias.

Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.

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