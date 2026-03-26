EMPLEO

¿Sin trabajo? Hay más de 118 mil vacantes activas en Colombia esta semana

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

26 de marzo de 2026, 4:50 p. m.
¡Gran convocatoria laboral abierta!
¡Gran convocatoria laboral abierta! Foto: Getty Images

El mercado laboral en Colombia registra una amplia oferta de vacantes para personas que buscan empleo en distintas ciudades del país y en diversos sectores.

En total, hay más de 118.000 oportunidades activas esta semana, una cifra que permite a miles de candidatos explorar nuevas opciones para avanzar en su trayectoria profesional.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas que le interesen.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de avanzar en los procesos de selección.

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Aplique a las vacantes que Ara tiene disponibles.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Operador logístico despachos – Cali

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como ejecutivo de ventas logísticas será una pieza clave en el engranaje que asegura que los clientes reciban un servicio excepcional.

Responsabilidades:

  • Gestionar y coordinar operaciones logísticas diarias.
  • Desarrollar y mantener relaciones con clientes clave.
  • Identificar oportunidades de mejora en procesos logísticos.
  • Colaborar con el equipo de ventas para asegurar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como operador o agente logístico.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y de ritmo rápido.
  • Conocimiento de sistemas de gestión logística.

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Psicólogo clínico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $ 4.697.900

En Compensar, buscan un psicólogo clínico apasionado por la atención de pacientes en consulta externa, que desee hacer una diferencia en la vida de las personas.

Responsabilidades:

  • Realizar evaluaciones psicológicas a los pacientes.
  • Elaborar informes clínicos detallados.
  • Brindar tratamientos psicológicos personalizados.
  • Participar en reuniones de equipo interdisciplinario.
  • Mantener actualizada la documentación de cada paciente.

Requerimientos:

  • Título profesional en Psicología.
  • Experiencia mínima de 3 años como psicólogo clínico o especialista en psicología.
  • Conocimiento en tratamiento de trastornos mentales.
  • Habilidad para elaborar informes clínicos.
  • Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.

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Contratación inmediata: empresas mantienen vacantes disponibles en todo el país

Médico general urgencias – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: $ 4.700.000 a $ 4.900.000

Como médico general de urgencias, será una pieza clave en el servicio de urgencias, impactando de manera directa en la atención integral de los pacientes.

Responsabilidades:

  • Proveer atención médica de urgencias a pacientes.
  • Evaluar y diagnosticar condiciones médicas en situaciones críticas.
  • Coordinar con el personal de enfermería para asegurar el cuidado integral del paciente.
  • Realizar procedimientos médicos necesarios en el área de urgencias.
  • Mantener registros precisos y completos de las atenciones realizadas.

Requerimientos:

  • Profesional en Medicina.
  • Experiencia mínima de 2 años como médico general.
  • Experiencia mínima de 1 año en el servicio de urgencias.
  • Cursos vigentes: RCP básico y avanzado, atención a víctimas de violencia sexual, manejo de pacientes víctimas de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y manejo del duelo.
  • Conocimiento en atención de urgencias, valoración clínica y manejo inicial del paciente.
  • Alta orientación al servicio, trabajo colaborativo y adaptabilidad.

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Ejecutivo preferente – Barranquilla

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

El profesional seleccionado ofrecerá asesoría financiera personalizada y promocionará los productos y servicios especializados.

Responsabilidades:

  • Gestionar relaciones con clientes preferenciales.
  • Ofrecer asesoría financiera personalizada.
  • Promocionar productos y servicios financieros.
  • Asegurar la satisfacción del cliente.
  • Liderar el manejo de cuentas preferenciales.

Requerimientos:

  • Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.
  • Certificación ante el AMV como asesor financiero.
  • Experiencia de 2 años en el sector financiero.
  • Conocimientos en áreas financieras y tributarias.
  • Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.

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