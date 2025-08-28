EMPLEO
Soacha: múltiples empresas buscan personal, postúlese hoy
Gran convocatoria laboral abierta.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
En Soacha, el empleo se ha convertido en un motor clave para el crecimiento económico y la estabilidad de miles de familias. Hoy, las empresas que operan en el sector están fortaleciendo sus equipos con personal que aporte compromiso, habilidades y deseos de superación, convirtiéndose en una oportunidad real para quienes desean dar el siguiente paso en su vida laboral.
A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades destacadas. Si desea conocer todas las vacantes y postularse sin costo, ingrese a este enlace y encuentre la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
Auxiliar de bodega
Empresa: Confidencial
Salario: $ 1.553.000
Tipo de contrato: Temporal
Como asistente de almacén, tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y contribuir al flujo eficiente de los productos.
Responsabilidades:
- Alistamiento de pedidos para su despacho.
- Cargue y descargue de mercancía en el almacén.
- Gestión de inventarios y control de stock.
- Colaborar en la organización del depósito.
- Cumplir las normativas de seguridad y procedimientos de la bodega.
Requerimientos:
- Bachiller académico completo.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
- Deseable, experiencia en alistamiento de pedidos y manejo de inventarios.
- Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.
- Residir en Bogotá o alrededores.
Islero / Vendedor de servicios
Empresa: Distracom
Salario: $ 1.423.000
Tipo de contrato: Término fijo
Si es bachiller, le apasionan las ventas y cuenta con experiencia en atención al cliente, esta es su oportunidad para crecer profesionalmente.
Responsabilidades:
- Atender a los clientes con amabilidad y eficiencia.
- Surtir combustible y/o gas a los vehículos.
- Manejar transacciones en efectivo y con tarjeta.
- Mantener la estación de servicio limpia y ordenada.
- Asistir en inventarios y pedidos.
- Ofrecer los productos adicionales que ofrezca la sede.
Requerimientos:
- Bachillerato completo (mínimo, noveno de bachillerato).
- Experiencia previa en atención al cliente es valorada.
- Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.
Operario de empaque, aseo y alistamiento
Empresa: Sanimax
Salario: $ 1.423.500
Tipo de contrato: Término fijo
Como empleado de embalaje estará a cargo de tareas como etiquetado, empaque, pesada, estibada, muestreo, almacenamiento y cargue y descargue de productos.
Responsabilidades:
- Realizar el etiquetado de productos.
- Empacar y asegurar la mercancía para su transporte.
- Pesar productos según las especificaciones.
- Estibar productos en áreas designadas.
- Realizar muestreo para control de calidad.
- Almacenar productos de manera organizada.
- Cargar y descargar productos de vehículos de transporte.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de un año en cargue y descargue, limpieza y desinfección.
- Bachiller aprobado.
- Disponibilidad para laborar de domingo a domingo con un día compensatorio a la semana. Se maneja programación de diferentes turnos.
Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.
Vendedor 6 horas
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como vendedor, será parte fundamental en Homecenter Soacha, asegurando una experiencia de compra inigualable.
Responsabilidades:
- Asesorar a los clientes en productos, proyectos y servicios.
- Mantener adecuadamente presentadas las áreas de venta asignadas.
- Utilizar herramientas digitales y canales de venta para asesorar a los clientes.
- Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.
- Ofrecer una experiencia de compra memorable y gestionar la posventa.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia en ventas o atención al cliente.
- Manejo básico de herramientas digitales y canales de venta.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Actitud de servicio y trabajo en equipo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.