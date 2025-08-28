Soacha: múltiples empresas buscan personal, postúlese hoy

En Soacha, el empleo se ha convertido en un motor clave para el crecimiento económico y la estabilidad de miles de familias. Hoy, las empresas que operan en el sector están fortaleciendo sus equipos con personal que aporte compromiso, habilidades y deseos de superación, convirtiéndose en una oportunidad real para quienes desean dar el siguiente paso en su vida laboral.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades destacadas. Si desea conocer todas las vacantes y postularse sin costo, ingrese a este enlace y encuentre la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

No deje pasar esta oportunidad laboral. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Auxiliar de bodega

Empresa: Confidencial

Salario: $ 1.553.000

Tipo de contrato: Temporal

Como asistente de almacén, tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y contribuir al flujo eficiente de los productos.

Responsabilidades:

Alistamiento de pedidos para su despacho.

Cargue y descargue de mercancía en el almacén.

Gestión de inventarios y control de stock .

. Colaborar en la organización del depósito.

Cumplir las normativas de seguridad y procedimientos de la bodega.

Requerimientos:

Bachiller académico completo.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Deseable, experiencia en alistamiento de pedidos y manejo de inventarios.

Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Residir en Bogotá o alrededores.

Islero / Vendedor de servicios

Empresa: Distracom

Salario: $ 1.423.000

Tipo de contrato: Término fijo

Si es bachiller, le apasionan las ventas y cuenta con experiencia en atención al cliente, esta es su oportunidad para crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

Atender a los clientes con amabilidad y eficiencia.

Surtir combustible y/o gas a los vehículos.

Manejar transacciones en efectivo y con tarjeta.

Mantener la estación de servicio limpia y ordenada.

Asistir en inventarios y pedidos.

Ofrecer los productos adicionales que ofrezca la sede.

Requerimientos:

Bachillerato completo (mínimo, noveno de bachillerato).

Experiencia previa en atención al cliente es valorada.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Operario de empaque, aseo y alistamiento

Empresa: Sanimax

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Término fijo

Como empleado de embalaje estará a cargo de tareas como etiquetado, empaque, pesada, estibada, muestreo, almacenamiento y cargue y descargue de productos.

Responsabilidades:

Realizar el etiquetado de productos.

Empacar y asegurar la mercancía para su transporte.

Pesar productos según las especificaciones.

Estibar productos en áreas designadas.

Realizar muestreo para control de calidad.

Almacenar productos de manera organizada.

Cargar y descargar productos de vehículos de transporte.

Requerimientos:

Experiencia mínima de un año en cargue y descargue, limpieza y desinfección.

Bachiller aprobado.

Disponibilidad para laborar de domingo a domingo con un día compensatorio a la semana. Se maneja programación de diferentes turnos.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Vendedor 6 horas

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como vendedor, será parte fundamental en Homecenter Soacha, asegurando una experiencia de compra inigualable.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes en productos, proyectos y servicios.

Mantener adecuadamente presentadas las áreas de venta asignadas.

Utilizar herramientas digitales y canales de venta para asesorar a los clientes.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Ofrecer una experiencia de compra memorable y gestionar la posventa.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en ventas o atención al cliente.

Manejo básico de herramientas digitales y canales de venta.

Excelentes habilidades de comunicación.

Actitud de servicio y trabajo en equipo.