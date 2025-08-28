Suscribirse

Soacha: múltiples empresas buscan personal, postúlese hoy

Gran convocatoria laboral abierta.

28 de agosto de 2025, 4:46 p. m.
.
En Soacha, el empleo se ha convertido en un motor clave para el crecimiento económico y la estabilidad de miles de familias. Hoy, las empresas que operan en el sector están fortaleciendo sus equipos con personal que aporte compromiso, habilidades y deseos de superación, convirtiéndose en una oportunidad real para quienes desean dar el siguiente paso en su vida laboral.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades destacadas. Si desea conocer todas las vacantes y postularse sin costo, ingrese a este enlace y encuentre la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

Creativo
Auxiliar de bodega

Empresa: Confidencial

Salario: $ 1.553.000

Tipo de contrato: Temporal

Como asistente de almacén, tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y contribuir al flujo eficiente de los productos.

Responsabilidades:

  • Alistamiento de pedidos para su despacho.
  • Cargue y descargue de mercancía en el almacén.
  • Gestión de inventarios y control de stock.
  • Colaborar en la organización del depósito.
  • Cumplir las normativas de seguridad y procedimientos de la bodega.

Requerimientos:

  • Bachiller académico completo.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
  • Deseable, experiencia en alistamiento de pedidos y manejo de inventarios.
  • Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.
  • Residir en Bogotá o alrededores.

¡Postúlese aquí!

Islero / Vendedor de servicios

Empresa: Distracom

Salario: $ 1.423.000

Tipo de contrato: Término fijo

Si es bachiller, le apasionan las ventas y cuenta con experiencia en atención al cliente, esta es su oportunidad para crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes con amabilidad y eficiencia.
  • Surtir combustible y/o gas a los vehículos.
  • Manejar transacciones en efectivo y con tarjeta.
  • Mantener la estación de servicio limpia y ordenada.
  • Asistir en inventarios y pedidos.
  • Ofrecer los productos adicionales que ofrezca la sede.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo (mínimo, noveno de bachillerato).
  • Experiencia previa en atención al cliente es valorada.
  • Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Bogotá: más de 12.000 oportunidades laborales lo esperan

Operario de empaque, aseo y alistamiento

Empresa: Sanimax

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Término fijo

Como empleado de embalaje estará a cargo de tareas como etiquetado, empaque, pesada, estibada, muestreo, almacenamiento y cargue y descargue de productos.

Responsabilidades:

  • Realizar el etiquetado de productos.
  • Empacar y asegurar la mercancía para su transporte.
  • Pesar productos según las especificaciones.
  • Estibar productos en áreas designadas.
  • Realizar muestreo para control de calidad.
  • Almacenar productos de manera organizada.
  • Cargar y descargar productos de vehículos de transporte.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de un año en cargue y descargue, limpieza y desinfección.
  • Bachiller aprobado.
  • Disponibilidad para laborar de domingo a domingo con un día compensatorio a la semana. Se maneja programación de diferentes turnos.

¡Postúlese aquí!

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Vendedor 6 horas

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como vendedor, será parte fundamental en Homecenter Soacha, asegurando una experiencia de compra inigualable.

Responsabilidades:

  • Asesorar a los clientes en productos, proyectos y servicios.
  • Mantener adecuadamente presentadas las áreas de venta asignadas.
  • Utilizar herramientas digitales y canales de venta para asesorar a los clientes.
  • Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.
  • Ofrecer una experiencia de compra memorable y gestionar la posventa.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia en ventas o atención al cliente.
  • Manejo básico de herramientas digitales y canales de venta.
  • Excelentes habilidades de comunicación.
  • Actitud de servicio y trabajo en equipo.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

