Soluciones Inmediatas tiene ofertas disponibles en varios sectores. Conózcalas hoy

La empresa Soluciones Inmediatas, con más de 30 años de trayectoria en gestión humana, anunció la apertura de nuevas vacantes en distintos sectores del país. La compañía, reconocida por su compromiso con el desarrollo social y el bienestar laboral, continúa fortaleciendo su propósito de conectar el talento con las organizaciones que más lo necesitan.

Su modelo de trabajo se basa en valores como el respeto, la integridad, el liderazgo y el trabajo en equipo, pilares que han permitido consolidar relaciones de confianza con empresas y trabajadores a lo largo de los años.

Además, Soluciones Inmediatas apuesta por la innovación tecnológica para hacer más eficiente cada proceso de selección, brindando soluciones precisas y eficaces que benefician a más de 1.500 personas cada mes.

Si busca una oportunidad para crecer profesionalmente y hacer parte de una organización que impulsa el talento colombiano, esta puede ser su oportunidad. Conozca hoy las vacantes disponibles y postúlese sin costo a través de los canales oficiales de Soluciones Inmediatas.

¿Desea conocer las ofertas laborales más recientes? Haga clic aquí y encuentre la oportunidad que se ajusta a su perfil.

Vacantes disponibles

Asesor comercial externo Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 3.000.000

Cargo: Asesor comercial puerta a puerta (PAP) / Mercaderista / Vendedor TAT / Asesor externo

Empresa: Compañía del sector seguros.

Sobre el cargo:

Se requiere asesor o asesora comercial para la venta de planes de previsión exequial. La compañía ofrece un entorno laboral dinámico, oportunidades de crecimiento y estabilidad laboral.

Responsabilidades:

Asesorar y vender planes individuales.

Recaudar la cuota inicial a través de canales autorizados.

Cumplir con el presupuesto de ventas asignado.

Agendar clientes para seguimiento y control.

Registrar ventas en los aplicativos SAP y APK.

Enviar contratos mediante el aplicativo Signia.

Elaborar informes de gestión semanal y mensual.

Perfil requerido:

Bachiller con mínimo 6 meses de experiencia en ventas externas.

Experiencia en cargos como mercaderista, mercaimpulsador, vendedor tienda a tienda (TAT), asesor externo o retail.

Beneficios:

Salario: 1.423.500+ auxilio de transporte 200.000 + auxilio de movilización $256.341.

Comisiones: 100% prestacionales, sin base ni techo, desde la primera venta.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. / sábados hasta la 1:00 p.m. y 2 domingos al mes.

Pagos quincenales.

Capacitación después de la firma del contrato.

Contratación inmediata.

Auxiliar de calidad Ibagué

Salario: $ 1.569.000

Se busca un auxiliar de calidad altamente motivado para unirse a nuestro equipo en Ibagué (Tolima). Esta es una oportunidad excepcional para quienes desean contribuir a la mejora continua de procesos y asegurar la calidad de los productos.

El candidato seleccionado será responsable de:

Realizar la inspección de productos y procesos según los procedimientos internos para asegurar el cumplimiento normativo.

Verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Buenas Prácticas de Distribución (BPD).

Detectar y tramitar novedades operativas en el área, participando en la investigación de causas raíz junto al jefe inmediato.

Gestionar el batch record para el control de las etapas de acondicionamiento del producto.

Garantizar la calidad y documentación crítica en el acondicionamiento y almacenamiento.

Monitorear la toma de temperatura para asegurar la calidad del producto.

Capacitar al personal nuevo en procesos de calidad.

Cumplir con los procedimientos de calidad en almacenamiento y acondicionamiento.

Verificar las condiciones del producto en las áreas de almacenamiento.

Mejorar la experiencia del cliente mediante una comunicación asertiva y oportuna.

Requisitos

El candidato ideal debe tener:

Experiencia: De 1 a 2 años en roles similares.

Educación: Tecnológico completo.

Contrato: Por obra o labor, tiempo completo (7.8 horas/día, 47 horas/semana).

Auxiliar de tesorería – Yumbo

Salario: $ 1.423.500

Importante empresa logística ubicada en Acopi Yumbo busca un auxiliar de tesorería con mínimo un año de experiencia. La persona será responsable de la revisión y archivo de caja a nivel nacional, así como de la comunicación con los encargados de las tesorerías.

Responsabilidades:

Revisar y archivar los cuadres de caja a nivel nacional.

Comunicarte verbal y por escrito con los encargados de las tesorerías.

Revisar los recaudos en el movimiento bancario.

Generar informes de recaudo y consignaciones.

Requerimientos:

Técnico en áreas relacionadas con administración o finanzas.

Mínimo 1 año de experiencia en tesorería o funciones similares.

Habilidades de comunicación verbal y escrita.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Auxiliar de bodega Rionegro

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.623.000

Empresa del sector logístico requiere auxiliar de bodega – In House para laborar en Rionegro. Se busca una persona organizada, con experiencia en logística y atención a clientes internos.

Responsabilidades:

Recepción y organización de mercancía: verificar, almacenar y ubicar productos correctamente.

Atención a clientes internos: preparar pedidos garantizando calidad y cumplimiento.

Apoyo en entregas y despachos: coordinación con el equipo logístico para asegurar eficiencia.

Requerimientos:

Bachiller graduado (certificado de grado 11).

Experiencia mínima de 1 año como Auxiliar de Bodega o en roles similares como asistente de almacén.

Habilidades en entrega de mercancía, almacenamiento, acondicionamiento, picking y packing.

Conductor ambiental – Funza

Salario: $ 1.600.000

Importante empresa del sector ambiental busca un conductor responsable y comprometido para desempeñarse como operador de vehículo ambiental. La labor consiste en brindar servicios de succión de pozos sépticos, limpieza de trampas de grasa y mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias.

Responsabilidades:

Conducir vehículos de la empresa cumpliendo con normas de tránsito.

Realizar la succión y limpieza de pozos sépticos, trampas de grasa y sistemas hidráulicos.

Cumplir con los recorridos establecidos y diligenciar formatos de control.

Operar y mantener en buen estado el vehículo asignado reportando novedades.

Realizar chequeos preoperacionales y cumplir normas de seguridad vial.

Apoyar en las labores de aseo en bodega y área de trabajo.

Utilizar correctamente la dotación y equipos de protección personal (EPP).

Requerimientos: