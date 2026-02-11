Trabaje desde casa: empleos remotos disponibles en Colombia, postúlese aquí

El trabajo remoto continúa ganando espacio en el mercado laboral colombiano, consolidándose como una alternativa que permite a los profesionales desempeñar sus funciones desde cualquier lugar, optimizar tiempos de desplazamiento y lograr un mayor equilibrio entre la vida personal y laboral. Cada vez más empresas están incorporando esta modalidad dentro de sus esquemas de contratación, ampliando el acceso a oportunidades laborales sin limitaciones geográficas.
En línea con esta tendencia, actualmente, diversas compañías mantienen vacantes remotas activas en todo el país, dirigidas a candidatos con diferentes niveles de formación y experiencia, lo que facilita la participación de aspirantes ubicados en distintas ciudades y regiones.
Quienes deseen aplicar pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional de manera gratuita y postularse a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. El proceso de aplicación es virtual, sin costo y permite participar en múltiples convocatorias activas de trabajo remoto.
Atención digital – Trabajo remoto
Empresa: Confidencial
Salario: 2.000.000 a 3.600.000
Empresa internacional busca agentes de atención digital para fortalecer su equipo de comunicación online. El rol consiste en atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones fluidas con un enfoque humano.
Requerimientos:
- Estudios técnicos o universitarios (culminados o en curso).
- Buen manejo de escritura y ortografía.
- Disponibilidad de +6 horas diarias.
Agente call center - Remoto
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: 2.000.000
Como asesor de ventas call center remoto, será una pieza clave en el equipo, ayudando a cumplir los objetivos de ventas y a impulsar el crecimiento de la empresa.
Responsabilidades:
- Gestionar llamadas entrantes y salientes para ofrecer nuestros productos y servicios.
- Cumplir con los objetivos mensuales de ventas establecidos por el equipo.
- Mantener actualizado el registro de interacciones con clientes en el sistema CRM.
- Brindar un excelente servicio al cliente resolviendo dudas y ofreciendo soluciones adecuadas.
- Participar en reuniones virtuales de seguimiento y capacitación.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año como asesor de ventas call center remoto o en roles similares.
- Habilidades de comunicación y negociación efectivas.
- Capacidad para trabajar de manera independiente y gestionar el tiempo de manera eficiente desde un entorno remoto.
- Conocimiento básico de herramientas CRM y paquetes de Microsoft Office.
- Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.
Ejecutivo comercial 100% remoto
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: 1.750.905 a 2.000.000
ManpowerGroup busca un ejecutivo comercial 100 % remoto para trabajar de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. y los sábados medio día. Se descansan domingos y festivos de Ecuador.
Responsabilidades:
- Venta en frío de productos intangibles (tecnología, software).
- Cierre de ventas por llamada.
- Gestión postventa y seguimiento individualizado.
- Cumplimiento de presupuesto mensual y referidos.
- Autogestión de leads en entorno 100% remoto.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos, etc.)
- Alta capacidad de indagación, cierre rápido y enfoque en transacción efectiva.
- Manejo de CRM (Salesforce, Sinergy u otros).
- Experiencia comprobable en trabajo remoto.
- Perfil consultivo, autónomo, con buena gestión de tiempo y enfoque a resultados.
- No estudiantes.
- No ventas mixtas ni presenciales.
Agente de telemercadeo remoto
Empresa: Autonomic S.A.S
Salario: A convenir
Si es apasionado, orientado a resultados y se considera un comunicador excepcional, esta posición es para usted.
Responsabilidades:
- Prospección en frío a través de diferentes canales con clientes potenciales
- Manejo de objeciones a través de diferentes canales con clientes potenciales.
- Agendamiento de reuniones con clientes potenciales.
- Realizar reservaciones para reuniones presenciales con clientes potenciales.
- Registro de reuniones en el CRM.
Requerimientos:
- Experiencia en prospección y/o comunicación en frío con clientes potenciales a través de diferentes canales.
- Comunicación asertiva, tanto verbalmente como por escrito.
- Experiencia en atención al cliente y/o áreas de ventas.
- Conocimiento en plataformas CRM.
Auxiliar administrativo - Remoto
Empresa: Carga Páramo S.A.S.
Salario: 2.000.000
Si es una persona responsable, organizada y tiene conocimientos en contabilidad, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Elaboración de cuentas de cobro.
- Manejo y control de documentación administrativa.
- Apoyo en los procesos internos del área administrativa.
- Tareas de archivo, correspondencia y apoyo contable básico.
Requerimientos:
- Formación técnica o tecnológica en áreas administrativas, contables o afines.
- Experiencia mínima de 1 año en roles similares.
- Manejo de herramientas ofimáticas (Excel, Word).
- Excelente actitud, compromiso y atención al detalle.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.