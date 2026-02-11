EMPLEO

Trabaje desde casa: empleos remotos disponibles en Colombia, postúlese aquí

¡No deje pasar esta oportunidad!

Juliana Flórez

11 de febrero de 2026, 3:26 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

El trabajo remoto continúa ganando espacio en el mercado laboral colombiano, consolidándose como una alternativa que permite a los profesionales desempeñar sus funciones desde cualquier lugar, optimizar tiempos de desplazamiento y lograr un mayor equilibrio entre la vida personal y laboral. Cada vez más empresas están incorporando esta modalidad dentro de sus esquemas de contratación, ampliando el acceso a oportunidades laborales sin limitaciones geográficas.

En línea con esta tendencia, actualmente, diversas compañías mantienen vacantes remotas activas en todo el país, dirigidas a candidatos con diferentes niveles de formación y experiencia, lo que facilita la participación de aspirantes ubicados en distintas ciudades y regiones.

Quienes deseen aplicar pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional de manera gratuita y postularse a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. El proceso de aplicación es virtual, sin costo y permite participar en múltiples convocatorias activas de trabajo remoto.

Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo. Foto: Stock

Atención digital – Trabajo remoto

Empresa: Confidencial

Salario: 2.000.000 a 3.600.000

Empresa internacional busca agentes de atención digital para fortalecer su equipo de comunicación online. El rol consiste en atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones fluidas con un enfoque humano.

Requerimientos:

  • Estudios técnicos o universitarios (culminados o en curso).
  • Buen manejo de escritura y ortografía.
  • Disponibilidad de +6 horas diarias.

¡Aplique acá!

Agente call center - Remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 2.000.000

Como asesor de ventas call center remoto, será una pieza clave en el equipo, ayudando a cumplir los objetivos de ventas y a impulsar el crecimiento de la empresa.

Responsabilidades:

  • Gestionar llamadas entrantes y salientes para ofrecer nuestros productos y servicios.
  • Cumplir con los objetivos mensuales de ventas establecidos por el equipo.
  • Mantener actualizado el registro de interacciones con clientes en el sistema CRM.
  • Brindar un excelente servicio al cliente resolviendo dudas y ofreciendo soluciones adecuadas.
  • Participar en reuniones virtuales de seguimiento y capacitación.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año como asesor de ventas call center remoto o en roles similares.
  • Habilidades de comunicación y negociación efectivas.
  • Capacidad para trabajar de manera independiente y gestionar el tiempo de manera eficiente desde un entorno remoto.
  • Conocimiento básico de herramientas CRM y paquetes de Microsoft Office.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

¡Aplique acá!

Ejecutivo comercial 100% remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.750.905 a 2.000.000

ManpowerGroup busca un ejecutivo comercial 100 % remoto para trabajar de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. y los sábados medio día. Se descansan domingos y festivos de Ecuador.

Responsabilidades:

  • Venta en frío de productos intangibles (tecnología, software).
  • Cierre de ventas por llamada.
  • Gestión postventa y seguimiento individualizado.
  • Cumplimiento de presupuesto mensual y referidos.
  • Autogestión de leads en entorno 100% remoto.

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos, etc.)
  • Alta capacidad de indagación, cierre rápido y enfoque en transacción efectiva.
  • Manejo de CRM (Salesforce, Sinergy u otros).
  • Experiencia comprobable en trabajo remoto.
  • Perfil consultivo, autónomo, con buena gestión de tiempo y enfoque a resultados.
  • No estudiantes.
  • No ventas mixtas ni presenciales.

¡Aplique acá!

Agente de telemercadeo remoto

Empresa: Autonomic S.A.S

Salario: A convenir

Si es apasionado, orientado a resultados y se considera un comunicador excepcional, esta posición es para usted.

Responsabilidades:

  • Prospección en frío a través de diferentes canales con clientes potenciales
  • Manejo de objeciones a través de diferentes canales con clientes potenciales.
  • Agendamiento de reuniones con clientes potenciales.
  • Realizar reservaciones para reuniones presenciales con clientes potenciales.
  • Registro de reuniones en el CRM.

Requerimientos:

  • Experiencia en prospección y/o comunicación en frío con clientes potenciales a través de diferentes canales.
  • Comunicación asertiva, tanto verbalmente como por escrito.
  • Experiencia en atención al cliente y/o áreas de ventas.
  • Conocimiento en plataformas CRM.

¡Aplique acá!

Auxiliar administrativo - Remoto

Empresa: Carga Páramo S.A.S.

Salario: 2.000.000

Si es una persona responsable, organizada y tiene conocimientos en contabilidad, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Elaboración de cuentas de cobro.
  • Manejo y control de documentación administrativa.
  • Apoyo en los procesos internos del área administrativa.
  • Tareas de archivo, correspondencia y apoyo contable básico.

Requerimientos:

  • Formación técnica o tecnológica en áreas administrativas, contables o afines.
  • Experiencia mínima de 1 año en roles similares.
  • Manejo de herramientas ofimáticas (Excel, Word).
  • Excelente actitud, compromiso y atención al detalle.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

