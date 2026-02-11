Trabaje desde casa: empleos remotos disponibles en Colombia, postúlese aquí

El trabajo remoto continúa ganando espacio en el mercado laboral colombiano, consolidándose como una alternativa que permite a los profesionales desempeñar sus funciones desde cualquier lugar, optimizar tiempos de desplazamiento y lograr un mayor equilibrio entre la vida personal y laboral. Cada vez más empresas están incorporando esta modalidad dentro de sus esquemas de contratación, ampliando el acceso a oportunidades laborales sin limitaciones geográficas.

En línea con esta tendencia, actualmente, diversas compañías mantienen vacantes remotas activas en todo el país, dirigidas a candidatos con diferentes niveles de formación y experiencia, lo que facilita la participación de aspirantes ubicados en distintas ciudades y regiones.

Quienes deseen aplicar pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional de manera gratuita y postularse a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. El proceso de aplicación es virtual, sin costo y permite participar en múltiples convocatorias activas de trabajo remoto.

Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo. Foto: Stock

Atención digital – Trabajo remoto

Empresa: Confidencial

Salario: 2.000.000 a 3.600.000

Empresa internacional busca agentes de atención digital para fortalecer su equipo de comunicación online. El rol consiste en atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones fluidas con un enfoque humano.

Requerimientos:

Estudios técnicos o universitarios (culminados o en curso).

Buen manejo de escritura y ortografía.

Disponibilidad de +6 horas diarias.

¡Aplique acá!

Agente call center - Remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 2.000.000

Como asesor de ventas call center remoto, será una pieza clave en el equipo, ayudando a cumplir los objetivos de ventas y a impulsar el crecimiento de la empresa.

Responsabilidades:

Gestionar llamadas entrantes y salientes para ofrecer nuestros productos y servicios.

Cumplir con los objetivos mensuales de ventas establecidos por el equipo.

Mantener actualizado el registro de interacciones con clientes en el sistema CRM.

Brindar un excelente servicio al cliente resolviendo dudas y ofreciendo soluciones adecuadas.

Participar en reuniones virtuales de seguimiento y capacitación.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como asesor de ventas call center remoto o en roles similares.

Habilidades de comunicación y negociación efectivas.

Capacidad para trabajar de manera independiente y gestionar el tiempo de manera eficiente desde un entorno remoto.

Conocimiento básico de herramientas CRM y paquetes de Microsoft Office.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

¡Aplique acá!

Oportunidades laborales en Bogotá con o sin experiencia

Ejecutivo comercial 100% remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.750.905 a 2.000.000

ManpowerGroup busca un ejecutivo comercial 100 % remoto para trabajar de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. y los sábados medio día. Se descansan domingos y festivos de Ecuador.

Responsabilidades:

Venta en frío de productos intangibles (tecnología, software).

Cierre de ventas por llamada.

Gestión postventa y seguimiento individualizado.

Cumplimiento de presupuesto mensual y referidos.

Autogestión de leads en entorno 100% remoto.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos, etc.)

Alta capacidad de indagación, cierre rápido y enfoque en transacción efectiva.

Manejo de CRM (Salesforce, Sinergy u otros).

Experiencia comprobable en trabajo remoto.

Perfil consultivo, autónomo, con buena gestión de tiempo y enfoque a resultados.

No estudiantes.

No ventas mixtas ni presenciales.

¡Aplique acá!

Agente de telemercadeo remoto

Empresa: Autonomic S.A.S

Salario: A convenir

Si es apasionado, orientado a resultados y se considera un comunicador excepcional, esta posición es para usted.

Responsabilidades:

Prospección en frío a través de diferentes canales con clientes potenciales

Manejo de objeciones a través de diferentes canales con clientes potenciales.

Agendamiento de reuniones con clientes potenciales.

Realizar reservaciones para reuniones presenciales con clientes potenciales.

Registro de reuniones en el CRM.

Requerimientos:

Experiencia en prospección y/o comunicación en frío con clientes potenciales a través de diferentes canales.

Comunicación asertiva, tanto verbalmente como por escrito.

Experiencia en atención al cliente y/o áreas de ventas.

Conocimiento en plataformas CRM.

¡Aplique acá!

Auxiliar administrativo - Remoto

Empresa: Carga Páramo S.A.S.

Salario: 2.000.000

Si es una persona responsable, organizada y tiene conocimientos en contabilidad, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Elaboración de cuentas de cobro.

Manejo y control de documentación administrativa.

Apoyo en los procesos internos del área administrativa.

Tareas de archivo, correspondencia y apoyo contable básico.

Requerimientos:

Formación técnica o tecnológica en áreas administrativas, contables o afines.

Experiencia mínima de 1 año en roles similares.

Manejo de herramientas ofimáticas (Excel, Word).

Excelente actitud, compromiso y atención al detalle.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.