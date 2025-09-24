Trabaje en Bogotá: se abren nuevas oportunidades laborales

La capital del país continúa posicionándose como una de las ciudades con mayor dinamismo laboral en el país.

En este eje de empleo, diferentes empresas están abriendo nuevas oportunidades de empleo en sectores como administración, comercio, logística, tecnología y servicios, lo que convierte a la capital en un punto clave para quienes buscan crecer profesionalmente.

Si desea aprovechar estas ofertas, es el momento, pues lo más destacado es que los procesos de selección son gratuitos y completamente en línea, lo que facilita la postulación desde cualquier lugar y dispositivo.

A través de Semana Empleos, los interesados podrán acceder a estas y más de 110.000 ofertas activas en todo el país, con opciones de vinculación inmediata y estabilidad laboral.

A continuación, encontrará algunas de las vacantes más destacadas en Bogotá, junto con el enlace directo para aplicar.

Asesor de servicio al cliente-Call center

Salario: $ 1.423.500

En ChevyPlan se encuentran en búsqueda de asesores call center para unirse al equipo de trabajo en el área de servicio al cliente.

Técnico, tecnólogo o estudiante de carreras universitarias con 1 año de experiencia en campañas de Servicio al cliente y/o líneas integrales en call center o presencial.

Condiciones:

Horario de lunes a sábado franja horaria entre las 7:00am y 7:00pm y sábados de 8:00am a 12:00m (turnos de 8 horas y 3 sábados al mes)

Salario: SMLV más auxilio de transporte y prestaciones de Ley.

Contrato obra labor

Beneficios:

Celebramos contigo un día libre por cumpleaños, día libre por graduación, días libres y bono por antigüedad.

Respuesta y contratación inmediata.

Técnico panadero - Bogotá

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.500.000

Bimbo, líder en el sector de la panadería, busca un técnico panadero comercial para unirse a su equipo en Bogotá y alrededores. Este rol requiere experiencia en panadería congelada, así como habilidades comerciales.

El tecnólogo en panadería comercial será responsable de asegurar que los clientes comprendan cómo manejar los productos sin perder sus características esenciales. También tendrá la oportunidad de capacitar y acompañar a los clientes, identificar oportunidades de mejora y participar en eventos, lanzamientos y ferias.

Responsabilidades:

Dominar técnicas de elaboración de productos de panadería congelados.

Capacitar a clientes en el manejo adecuado del producto congelado.

Acompañar a clientes identificando oportunidades de mejora.

Apoyar en eventos lanzamientos y ferias.

Realizar gestión comercial efectiva.

Requerimientos:

Formación en Bachillerato o técnico en panadería.

Mínimo 3 años de experiencia en procesos comerciales de panadería congelada.

Conocimientos en manejo de panadería congelada y Office básico.

Capacidad para manejar puntos de venta y liderar equipos.

Asesor comercial externo

Salario: $ 1.600.000

Destacada importadora textil en Bogotá, está en la búsqueda de un asesor comercial externo con talento para impulsar las ventas y expandir nuestra presencia en el mercado.

Además, se ofrecen beneficios adicionales como bonificación por desempeño y bono navideño.

Responsabilidades:

Captar nuevos clientes para expandir la base de clientes.

Proveer atención y servicio de calidad al cliente.

Preparar y despachar pedidos de manera eficiente.

Recaudar pagos manejando aproximadamente $30 millones mensuales.

Gestionar inventarios asegurando la disponibilidad de productos.

Aplicar conocimientos en logística para optimizar procesos.

Planificar y organizar actividades comerciales.

Trabajar en equipo y prestar atención al detalle.

Requerimientos:

Residencia en Bogotá.

Bachillerato completo o técnico en ventas.

Mínimo 1 año de experiencia en ventas preferiblemente en el sector textil.

Buena presentación personal parte evaluativa del proceso.

Asesor comercial contratación inmediata en Bogotá

Salario: $ 1.623.500

Se solicitan asesores comerciales externos para ofrecer aplicación de servicios Gopass, venta en frío de aplicación que facilita pagos electrónicos. La labor se desarrolla en un punto fijo, no es TAT ni PAP.

No se requiere experiencia.

Formación académica

Bachiller culminado y certificado.

Condiciones

Salario: $1.423.500 + auxilio de transporte $200.000 + todo lo de ley + comisiones sin techo (pagos quincenales cada 6 y 21).

Horario: domingo a domingo con un día de descanso entre semana.

Se pagan dominicales y festivos con recargo. Horarios de 8 horas diarias, 44 horas semanales, en turnos de 7 a 4, 8 a 5, 9 a 6, 10 a 7 y 11 a 8.

Se aceptan estudiantes exclusivamente nocturnos.

Beneficios

Crecimiento laboral

Bonos

Estabilidad laboral

Aumento de salario de 140.000 al cumplir el 3er mes en la compañía.

Asesor de servicio al cliente sector salud - Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Se buscan asesores de servicio al cliente para atender a los usuarios de servicios de salud de clientes corporativos. La misión principal será brindar atención personalizada vía telefónica, resolviendo consultas y ofreciendo soluciones efectivas, además de registrar información precisa y detallada en el sistema.

Requerimientos

Ser estudiante activo o con semestre aplazado de segundo semestre o superior en áreas de la salud

Contar con al menos 6 meses de experiencia en servicio al cliente.

Condiciones laborales

Salario : $1.423.500 (por hora de conexión) + variable por desempeño + Auxilio de transporte.

: (por hora de conexión) + variable por desempeño + Auxilio de transporte. Beneficios : gozará de todas las prestaciones sociales , oportunidades de crecimiento profesional , alianzas educativas para ti y tu familia, un atractivo portafolio de beneficios comerciales , convenios financieros , y programas de bienestar y desarrollo , entre muchos otros.

: gozará de , , para ti y tu familia, un atractivo , , y , entre muchos otros. Horario : se cuenta con horarios rotativos y un día de descanso a la semana.

: se cuenta con y un día de descanso a la semana. Contrato : obra o labor

: obra o labor Modalidad: Trabajará directamente en la sede.

Auxiliar logístico Administrativo

Salario: $ 1.800.000

RentAdvisor está en busca de un auxiliar logístico administrativo para apoyar las operaciones diarias en Bogotá. Este cargo será responsable de gestionar procesos logísticos y administrativos, asegurando el flujo eficiente de mercancías y documentación.

Responsabilidades:

Apoyo en procesos logísticos de recibo y despacho en Bogotá y otras ciudades.

Entrega y recogida de equipos y periféricos.

Gestión de guías y rótulos para envíos.

Revisión empaque y embalaje de elementos.

Control de inventarios físicos y stock de bodegas.

Apoyo en procesos de compras y facturación.

Registro y seguimiento en ERP de entregas y recogidas.

Verificación de seriales y periféricos.

Generación de reportes de inventario.

Apoyo en limpieza y organización de almacén.

Requerimientos:

Formación: Técnico o estudiante en logística administración o carreras afines.

Técnico o estudiante en logística administración o carreras afines. Experiencia: Mínimo 6 meses en cargos similares.

Mínimo 6 meses en cargos similares. Conocimientos en logística básica herramientas ofimáticas y manejo de ERP SAP (ideal

Operador de Tienda Ara en fin de semana Bogotá

Salario: $ 485.000

Tiendas Ara se encuentra en búsqueda de operador de tienda para fines de semana en Bogotá.

Funciones

Atender al cliente de manera amable.

Responder por el manejo de caja registradora.

Surtir y exhibir mercancía en la estantería.

Impulsar la venta de productos.

Condiciones