Trabajo 100% remoto: aplique a las vacantes sin salir de casa

El modelo de trabajo remoto continúa ganando fuerza en Colombia, ofreciendo a los profesionales la posibilidad de desempeñar sus labores desde cualquier lugar, optimizando su tiempo y mejorando el equilibrio entre la vida personal y laboral. Esta modalidad permite reducir gastos de desplazamiento, aumentar la productividad y acceder a oportunidades laborales sin limitaciones geográficas.

Actualmente, hay oportunidades abiertas en sectores como tecnología, atención al cliente, marketing digital, diseño y soporte administrativo, con opciones que se ajustan a diferentes niveles de experiencia.

Aquí le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito.

El teletrabajo ha eliminado las restricciones geográficas que solían limitar la contratación de personal. | Foto: Getty Images

Profesor de inglés y portugués virtual tiempo completo

Empresa: Berlitz

Salario: A convenir

En Berlitz Colombia buscan profesores de idioma inglés y portugués apasionados por la enseñanza.

Responsabilidades:

Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés y portugués.

Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes.

Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales.

Impartir lecciones para diferentes países de LATAM.

Requerimientos:

Residir en territorio colombiano (se validan extranjeros) con excelente conectividad de internet.

Dominio avanzado del idioma inglés y portugués.

Disponibilidad para trabajar en modalidad 100% remota.

Profesional o estudiante de sexto semestre en adelante de cualquier carrera.

Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedagogía.

Asesor comercial telefónico

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.485.000

Como vendedor telefónico, será el pilar del equipo de ventas, contribuyendo directamente al crecimiento de la empresa.

Responsabilidades:

Realizar ventas en frío de productos intangibles como tecnología y software.

Cerrar ventas efectivamente por llamada.

Gestionar, postventa y realizar seguimiento personalizado a clientes.

Cumplir con el presupuesto mensual y obtener referidos.

Autogestionar leads en un entorno 100% remoto.

Requerimientos:

Mínimo 1 año de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos, etc.).

Capacidad de indagación, cierre rápido y enfoque en transacciones efectivas.

Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.

Experiencia en trabajo remoto.

Perfil consultivo, autónomo y con buena gestión del tiempo.

No estar estudiando actualmente.

Experiencia exclusivamente en ventas telefónicas no mixtas ni presenciales.

Cloud consultant AWS

Empresa: Clouxter

Salario: A convenir

Si está listo para unirse a un ambiente dinámico y desafiante, Clouxter es su lugar.

Responsabilidades:

Asesorar estratégicamente a los clientes para lograr sus objetivos en la nube.

Planificar y diseñar estructuras de soluciones tecnológicas basadas en AWS.

Implementar nuevas tecnologías de nube y asegurar su correcto funcionamiento.

Diseñar modelos y sistemas de TI que garanticen una arquitectura y funcionalidad adecuada.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años en consultoría de soluciones tecnológicas.

Entendimiento avanzado de tecnologías de nube pública como AWS.

Experiencia en escalabilidad, rendimiento, seguridad, recuperación de desastres y migración.

Certificación AWS Certified Solutions Architect - Associate u otras.

Nivel de inglés B2/C1.

Auxiliar administrativo remoto

Empresa: Autonomic

Salario: 1.423.500

Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.