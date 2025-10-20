EMPLEO
Trabajo 100% remoto: aplique a las vacantes sin salir de casa
El modelo de trabajo remoto continúa ganando fuerza en Colombia, ofreciendo a los profesionales la posibilidad de desempeñar sus labores desde cualquier lugar, optimizando su tiempo y mejorando el equilibrio entre la vida personal y laboral. Esta modalidad permite reducir gastos de desplazamiento, aumentar la productividad y acceder a oportunidades laborales sin limitaciones geográficas.
Actualmente, hay oportunidades abiertas en sectores como tecnología, atención al cliente, marketing digital, diseño y soporte administrativo, con opciones que se ajustan a diferentes niveles de experiencia.
Aquí le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito.
Profesor de inglés y portugués virtual tiempo completo
Empresa: Berlitz
Salario: A convenir
En Berlitz Colombia buscan profesores de idioma inglés y portugués apasionados por la enseñanza.
Responsabilidades:
- Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés y portugués.
- Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes.
- Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales.
- Impartir lecciones para diferentes países de LATAM.
Requerimientos:
- Residir en territorio colombiano (se validan extranjeros) con excelente conectividad de internet.
- Dominio avanzado del idioma inglés y portugués.
- Disponibilidad para trabajar en modalidad 100% remota.
- Profesional o estudiante de sexto semestre en adelante de cualquier carrera.
- Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedagogía.
Asesor comercial telefónico
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: 1.485.000
Como vendedor telefónico, será el pilar del equipo de ventas, contribuyendo directamente al crecimiento de la empresa.
Responsabilidades:
- Realizar ventas en frío de productos intangibles como tecnología y software.
- Cerrar ventas efectivamente por llamada.
- Gestionar, postventa y realizar seguimiento personalizado a clientes.
- Cumplir con el presupuesto mensual y obtener referidos.
- Autogestionar leads en un entorno 100% remoto.
Requerimientos:
- Mínimo 1 año de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos, etc.).
- Capacidad de indagación, cierre rápido y enfoque en transacciones efectivas.
- Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.
- Experiencia en trabajo remoto.
- Perfil consultivo, autónomo y con buena gestión del tiempo.
- No estar estudiando actualmente.
- Experiencia exclusivamente en ventas telefónicas no mixtas ni presenciales.
Cloud consultant AWS
Empresa: Clouxter
Salario: A convenir
Si está listo para unirse a un ambiente dinámico y desafiante, Clouxter es su lugar.
Responsabilidades:
- Asesorar estratégicamente a los clientes para lograr sus objetivos en la nube.
- Planificar y diseñar estructuras de soluciones tecnológicas basadas en AWS.
- Implementar nuevas tecnologías de nube y asegurar su correcto funcionamiento.
- Diseñar modelos y sistemas de TI que garanticen una arquitectura y funcionalidad adecuada.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 años en consultoría de soluciones tecnológicas.
- Entendimiento avanzado de tecnologías de nube pública como AWS.
- Experiencia en escalabilidad, rendimiento, seguridad, recuperación de desastres y migración.
- Certificación AWS Certified Solutions Architect - Associate u otras.
- Nivel de inglés B2/C1.
Auxiliar administrativo remoto
Empresa: Autonomic
Salario: 1.423.500
Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.
Responsabilidades:
- Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.
- Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.
- Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.
- Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.
- Realizar trámites ante la cámara de comercio.
- Elaborar facturación electrónica de la organización.
- Presentar documentos soporte requeridos a la DIAN.
Requerimientos:
- Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.
- Conocimiento sólido en nómina y novedades.
- Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.
- Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.
- Excelente organización y gestión documental.
- Buena redacción y escritura para comunicación interna.
- Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.
