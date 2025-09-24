Trabajo con contrato indefinido: estas empresas están contratando ya

En un mercado laboral donde la estabilidad es uno de los aspectos más valorados, varias compañías en Colombia están ofreciendo empleos con contrato a término indefinido. Esta modalidad no solo brinda seguridad y todos los beneficios prestacionales por ley, sino que también abre la puerta a construir una trayectoria sólida dentro de la organización.

Lo mejor es que aplicar es un proceso gratuito, ágil y 100 % en línea a través de Semana Empleos, la plataforma que conecta a miles de candidatos con más de 110.000 ofertas activas en todo el país.

¿Cómo conocer qué empresas están contratando?

Ingrese a Semana Empleos haciendo clic acá. Conozca las ofertas disponibles. Filtre por ciudad, área laboral o salario. Aplique a la que más se adapte a su perfil.

Gestor comercial Leasing - Oportunidad en el Banco Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.100.000

Se busca un gestor comercial de leasing con interés por el área administrativa y motivación por crecer en el sector financiero. El banco está en la búsqueda de un ejecutivo comercial de leasing que se integre a su equipo.

Esta es una excelente oportunidad para quienes se encuentren estudiando los primeros semestres de una carrera afín al sector financiero, con la posibilidad de aplicar sus conocimientos teóricos en un entorno real. Como agente de ventas leasing, será responsable de desarrollar y mantener relaciones con los clientes, ofreciendo soluciones financieras a medida.

La entidad valora la formación continua y el crecimiento profesional, brindando la oportunidad de transformarse en consultor comercial leasing.

Gerente de relación junior elite plus Bogotá

En Banco de Occidente se valora profundamente la relación con los clientes y, actualmente, se busca un gerente de relación junior elite plus. Esta persona será responsable de gestionar y desarrollar relaciones con clientes de alto valor, asegurando un enfoque personalizado y estratégico para satisfacer sus necesidades financieras. Se ofrece un entorno dinámico y colaborativo que fomenta la innovación y el crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Gestionar relaciones con clientes de alto valor en el segmento de banca privada.

Apoyar el mantenimiento y actualización de la base de datos de clientes.

Generar vinculaciones de nuevos clientes de acuerdo con el presupuesto asignado.

Manejar con criterio profesional las atribuciones asignadas al cargo, con el fin de mantener un equilibrio entre rentabilidad y competitividad.

Velar por la calidad de la cartera, gestionando el ICV a través de procesos de cobranza.

Requerimientos:

Título profesional en áreas afines al negocio financiero.

Mínimo un año de experiencia en gestión comercial en entidades bancarias o financieras.

Experiencia en fiduciarias fondos de pensiones aseguradoras o empresas afines.

Dominio intermedio del inglés.

Conocimiento avanzado de Excel.

Opcional: Contar con Certificación Asesor Comercial ante la AMV vigente

Analista administrativo comercial Medellín

Salario: $ 3.000.000

Se busca un analista administrativo comercial altamente cualificado para unirse al equipo de trabajo. El rol incluye la liquidación de incentivos de las marcas, la gestión de políticas comerciales y el aseguramiento de trámites con las casas matriz de manera eficiente y efectiva. Se ofrece la oportunidad de integrarse a una empresa comprometida con la excelencia, en donde la experiencia en revisión de márgenes y control de documentación para negocios corporativos será altamente valorada.

Responsabilidades:

Liquidar incentivos de las marcas.

Gestionar políticas comerciales de diversas marcas.

Tramitar con casas matriz para recuperación de incentivos.

Revisar márgenes de diferentes negocios.

Controlar y seguir la documentación para negocios corporativos.

Requerimientos:

Título profesional en Administración de Empresas Negocios o afines.

Mínimo 3 años de experiencia en cargos administrativos o comerciales.

Dominio en liquidación de incentivos y manejo de políticas comerciales.

Experiencia en trámites con casas matriz y recuperación de incentivos.

Capacidad para revisar márgenes y controlar documentación.

Ejecutivo/Asesor comercial Barranquilla

Salario: $ 3.000.000 a $ 5.000.000

Empresa reconocida a nivel nacional del sector de autofinanciamiento comercial, busca personas apasionadas, ganadoras, con un propósito de vida, orientadas al logro y con capacidad de adaptación al cambio, que disfruten el rol comercial. Cuya misión será garantizar los objetivos comerciales en ventas, gestión, mantenimiento y cuidado de la cartera, bajo parámetros de transparencia, servicio y calidad.

Perfil académico: profesionales, técnicos o tecnólogos en carreras administrativas o afines (graduados o en curso).

Experiencia: en actividades comerciales de venta de productos o servicios, con conocimientos en marketing digital.

Habilidades: autogestión, comunicación efectiva, resiliencia, empatía, compromiso, capacidad de negociación y trabajo en equipo.

Salario: primer mes $1.500.000, a partir del segundo mes cien por ciento (100%) variable con comisiones sin techo.

Promedio salarial:

Ejecutivo Tradicional: $3.000.000 a $5.000.000

Ejecutivo Élite: $ 5.000.000 a $ 8.000.000

Pago mensual con anticipo quincenal.

Horario: lunes a sábado con disponibilidad ocasional de dos (2) domingos al mes.

Ciudad: Barranquilla

Beneficios:

Adicional a las comisiones, cada mes se participa en concursos, premios y bonos. Así mismo, la oportunidad de asistir a la Convención Nacional e Internacional Anual. Oportunidad de crecimiento desde el primer mes. Contrato directo con la compañía. Se celebra un día libre por cumpleaños, tres días de licencia de matrimonio, día libre por graduación, días libres y bono por antigüedad. Al igual, precios preferenciales en planes de autofinanciamiento y adquisición de vehículo.

Operario(a) Hamburguesas El Corral Pereira

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000

Hamburguesas El Corral, del Grupo Nutresa, se encuentra en la búsqueda de operarios(as) de punto de venta. Se requieren personas responsables y con disposición de crecimiento para desempeñar funciones relacionadas con la atención al cliente, la preparación de alimentos bajo altos estándares de calidad, el manejo básico de dinero y la organización del punto de venta.

Requisitos

Ser mínimo de 9.º grado, bachiller o técnico

Con o sin experiencia.

Funciones

Atención al cliente con actitud positiva

Preparación de alimentos con altos estándares de calidad

Manejo básico de dinero

Aseo y organización del punto de venta

Condiciones laborales:

Horarios rotativos de domingo a domingo (apertura, partido o cierre), 1 día de descanso entre semana.

Salario: Mínimo legal vigente + prestaciones de ley de

Contrato: Indefinido y vinculación directa con la empresa.

Conductor comercial para entrega de bebidas Medellín

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.000.000

Empresa líder en el sector de bebidas busca un conductor comercial con experiencia en la operación de camioneta diésel tipo furgón con placa blanca de servicio público. El cargo requiere garantizar una distribución segura y eficiente del portafolio de productos.

Responsabilidades:

Conducir camioneta diesel tipo furgón para entrega de bebidas.

Asegurar la carga y descarga segura de mercancías.

Mantener un historial de conducción limpio y al día.

Cumplir con el horario laboral establecido y disponibilidad para horas extras.

Realizar entregas de manera eficiente y puntual.

Conocer las rutas asignadas y optimizar tiempos de entrega.

Requerimientos: