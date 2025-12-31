Trabajo con salarios superiores a $7 millones en Bogotá: conozca las vacantes

Acceder a un empleo con ingresos superiores a los $7 millones mensuales representa un cambio significativo en la estabilidad financiera y la proyección profesional de los trabajadores. En Bogotá, la concentración de empresas, la toma de decisiones estratégicas y la complejidad de las operaciones hacen que este tipo de salarios esté asociado a roles de alta responsabilidad y a trayectorias laborales consolidadas.

Más allá del nivel de ingreso, estos salarios suelen ofrecer beneficios adicionales que impactan directamente en la calidad de vida. Entre ellos se destacan una mayor capacidad de ahorro, acceso a mejores opciones de vivienda, estabilidad financiera frente a imprevistos y la posibilidad de planear a largo plazo, tanto a nivel personal como familiar. Además, este tipo de empleos suele estar vinculado a esquemas contractuales estables y beneficios extralegales.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

Gerente de ingeniería y desarrollo – Organización Carvajal

Salario: 8.977.130

El líder de desarrollo tecnológico tendrá un enfoque en la calidad de las entregas y el seguimiento de indicadores clave. ¡Forme parte de una empresa comprometida con la innovación y el desarrollo profesional!

Responsabilidades:

Liderar la operación del área de Ingeniería.

Coordinar el equipo para garantizar procesos eficientes.

Asegurar el cumplimiento de cronogramas y calidad en entregas.

Acompañar el desarrollo, soporte y mantenimiento de soluciones tecnológicas.

Trabajar articuladamente con áreas internas en etapas de preventa, implementación y postventa.

Orientar la gestión hacia la mejora continua.

Realizar seguimiento de indicadores clave.

Asegurar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Especialización o Maestría en Ingeniería, Tecnología o áreas afines.

Experiencia mínima de 5 años en gestión de equipos de ingeniería.

Conocimientos sólidos en desarrollo y mantenimiento de soluciones tecnológicas.

Habilidades de liderazgo y gestión de proyectos.

Experiencia en coordinación con áreas comerciales y operativas.

Especialista de impuestos – Colfondos

Salario: 7.267.800

Esta posición es clave para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades fiscales, asegurando siempre el cumplimiento de las normas tributarias, políticas y procedimientos internos de la empresa.

Responsabilidades:

Articular y controlar los procesos de cumplimiento fiscal.

Gestionar requerimientos de entidades de control.

Elaborar reportes corporativos relacionados con impuestos.

Asesorar en materia tributaria acorde a las normas vigentes.

Garantizar el pago adecuado y oportuno de los tributos.

Mitigar riesgos y aprovechar oportunidades fiscales.

Actualizarse constantemente sobre reformas tributarias.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría Pública.

Especialización en Derecho Tributario o Gerencia Tributaria.

Mínimo cinco años de experiencia en áreas contables y de impuestos.

Conocimientos sólidos en NIIF y últimas reformas tributarias.

Experiencia en manejo de impuestos nacionales y distritales.

Dominio de sistemas contables y herramientas Office.

Excel avanzado obligatorio.

Gestor estructura organizacional – Compensar

Salario: 8.828.900

En Compensar están en búsqueda de un profesional con visión estratégica, pensamiento analítico y pasión por fortalecer la arquitectura organizacional.

Responsabilidades:

Analizar, proponer y ajustar estructuras organizacionales alineadas con el direccionamiento estratégico.

Implementar planes y acciones de mejoramiento estructural que aumenten la eficiencia y productividad.

Garantizar coherencia entre roles, responsabilidades, cargas laborales y lineamientos organizacionales.

Realizar seguimiento y control a los cambios implementados en la estructura organizacional.

Asesorar a líderes y áreas en temas de estructura, modelo organizacional y optimización de procesos.

Elaborar informes, diagnósticos y recomendaciones que soporten decisiones estratégicas.

Requerimientos:

Educación: Profesional en ingeniería Industrial.

Experiencia: Mínimo dos (2) años de experiencia en diseño y mejoramiento de estructuras organizacionales y gestión de arquitectura empresarial.

Líder de procesos – Confidencial

Salario: 8.000.000 a 11.000.000

Si es un administrador de procesos con experiencia en el área y busca un nuevo desafío, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Liderar la estandarización y documentación de procesos alineados con la estrategia organizacional.

Implementar metodologías de mejora continua como Lean Six Sigma y BPM.

Diseñar e implementar herramientas digitales para la automatización de procesos.

Dirigir la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y SST.

Supervisar y coordinar las actividades de los líderes de Calidad y SST.

Garantizar el cumplimiento de normativas internacionales ISO.

Medir y analizar indicadores de desempeño para decisiones estratégicas.

Gestionar riesgos y oportunidades dentro del SGC y SST.

Implementar políticas de seguridad laboral y gestión ambiental.

Coordinar programas de capacitación y sensibilización en SST.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Ambiental, Administración, Calidad o carreras afines.

Especialización o maestría en Gestión de Calidad, Procesos, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Certificación como auditor interno de calidad.

Experiencia en implementación de normativas ISO (9001, 45001, 14001).

Conocimiento en metodologías de mejora continua (Lean Six Sigma BPM Kaizen).

Habilidades gerenciales y de liderazgo.

