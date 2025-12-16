Trabajo desde casa: conozca las vacantes activas en todo el país

El modelo de trabajo remoto continúa ganando terreno en Colombia y se consolida como una alternativa real para miles de personas que buscan mayor flexibilidad, equilibrio entre la vida personal y laboral, y acceso a oportunidades sin importar la ciudad de residencia. Cada vez más empresas están incorporando esquemas a distancia para fortalecer sus equipos y ampliar su alcance de talento.

Actualmente, hay vacantes remotas dirigidas a distintos perfiles. Estas oportunidades permiten trabajar desde casa en áreas como servicio al cliente, tecnología, ventas, diseño, análisis de datos y gestión de proyectos, entre otras, con opciones para personas con y sin experiencia previa.

Además de cumplir con los requisitos técnicos, las compañías valoran competencias como la autogestión, comunicación efectiva, responsabilidad y organización del tiempo. Contar con una hoja de vida actualizada, destacar la experiencia en entornos digitales y demostrar disciplina para el trabajo remoto puede marcar la diferencia en los procesos de selección.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos una muestra de las vacantes remotas activas en Colombia.

El trabajo remoto ha ganado confianza y crecimiento por las facilidades que ofrece tanto para empleadores como para empleados. | Foto: Stock

Agente call center ventas con experiencia

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.485.000

Su principal objetivo será cerrar ventas durante la llamada y gestionar de manera efectiva la postventa para fidelizar a los clientes.

Responsabilidades:

Venta en frío de productos intangibles como tecnología y software.

Cierre de ventas durante la llamada.

Gestión postventa y fidelización de clientes.

Cumplimiento de metas comerciales y manejo de referidos.

Seguimiento individualizado a clientes y prospectos.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles como tecnología, seguros o educación.

Alta capacidad de indagación y cierre rápido de transacciones.

Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.

Experiencia previa comprobable en trabajo remoto.

Perfil consultivo con autogestión de leads.

No se aceptan estudiantes ni ventas mixtas/presenciales.

Auxiliar administrativo remoto

Empresa: Autonomic

Salario: 1.423.500

Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos de soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Dev java – Scala

Empresa: Ceiba Software

Salario: A convenir

Se busca a una persona apasionada que desee asumir el reto de analizar, diseñar y desarrollar software con altos estándares de calidad y valor agregado para nuestros clientes.

Requerimientos:

Experiencia de mínimo 2 años desarrollando software en tecnología Java 8 o superior y exp mínimo 2 años en Scala.

Conocimiento en arquitectura de software, patrones de diseño y principios de diseño SOLID, Java, HTML, JavaScript, CSS, base de datos, servicios web, gestores de dependencias, gradle. springboot, inyección de dependencias, servicios REST.

Acceso a bases de datos (JDBC o JPA).

Exposición y consumos de web services

Ejecutivo comercial 100% remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.400.000 a 2.000.000

¿Le apasionan las ventas y quiere trabajar desde casa? ¡Esta es su oportunidad!

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas telefónicas o intangibles.

Experiencia laboral formal.

Habilidades para indagar, cerrar rápido y lograr transacciones efectivas.

Perfil consultivo, autónomo, con excelente gestión del tiempo y enfoque en resultados.

No estudiantes presenciales.

PC con cámara disponible.