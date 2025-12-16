EMPLEO
Trabajo desde casa: conozca las vacantes activas en todo el país
Gran convocatoria laboral abierta.
El modelo de trabajo remoto continúa ganando terreno en Colombia y se consolida como una alternativa real para miles de personas que buscan mayor flexibilidad, equilibrio entre la vida personal y laboral, y acceso a oportunidades sin importar la ciudad de residencia. Cada vez más empresas están incorporando esquemas a distancia para fortalecer sus equipos y ampliar su alcance de talento.
Actualmente, hay vacantes remotas dirigidas a distintos perfiles. Estas oportunidades permiten trabajar desde casa en áreas como servicio al cliente, tecnología, ventas, diseño, análisis de datos y gestión de proyectos, entre otras, con opciones para personas con y sin experiencia previa.
Además de cumplir con los requisitos técnicos, las compañías valoran competencias como la autogestión, comunicación efectiva, responsabilidad y organización del tiempo. Contar con una hoja de vida actualizada, destacar la experiencia en entornos digitales y demostrar disciplina para el trabajo remoto puede marcar la diferencia en los procesos de selección.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos una muestra de las vacantes remotas activas en Colombia.
Agente call center ventas con experiencia
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: 1.485.000
Su principal objetivo será cerrar ventas durante la llamada y gestionar de manera efectiva la postventa para fidelizar a los clientes.
Responsabilidades:
- Venta en frío de productos intangibles como tecnología y software.
- Cierre de ventas durante la llamada.
- Gestión postventa y fidelización de clientes.
- Cumplimiento de metas comerciales y manejo de referidos.
- Seguimiento individualizado a clientes y prospectos.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles como tecnología, seguros o educación.
- Alta capacidad de indagación y cierre rápido de transacciones.
- Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.
- Experiencia previa comprobable en trabajo remoto.
- Perfil consultivo con autogestión de leads.
- No se aceptan estudiantes ni ventas mixtas/presenciales.
Auxiliar administrativo remoto
Empresa: Autonomic
Salario: 1.423.500
Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.
Responsabilidades:
- Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.
- Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.
- Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.
- Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.
- Realizar trámites ante la cámara de comercio.
- Elaborar facturación electrónica de la organización.
- Presentar documentos de soporte requeridos a la DIAN.
Requerimientos:
- Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.
- Conocimiento sólido en nómina y novedades.
- Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.
- Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.
- Excelente organización y gestión documental.
- Buena redacción y escritura para comunicación interna.
- Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.
Dev java – Scala
Empresa: Ceiba Software
Salario: A convenir
Se busca a una persona apasionada que desee asumir el reto de analizar, diseñar y desarrollar software con altos estándares de calidad y valor agregado para nuestros clientes.
Requerimientos:
- Experiencia de mínimo 2 años desarrollando software en tecnología Java 8 o superior y exp mínimo 2 años en Scala.
- Conocimiento en arquitectura de software, patrones de diseño y principios de diseño SOLID, Java, HTML, JavaScript, CSS, base de datos, servicios web, gestores de dependencias, gradle. springboot, inyección de dependencias, servicios REST.
- Acceso a bases de datos (JDBC o JPA).
- Exposición y consumos de web services
Ejecutivo comercial 100% remoto
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: 1.400.000 a 2.000.000
¿Le apasionan las ventas y quiere trabajar desde casa? ¡Esta es su oportunidad!
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año en ventas telefónicas o intangibles.
- Experiencia laboral formal.
- Habilidades para indagar, cerrar rápido y lograr transacciones efectivas.
- Perfil consultivo, autónomo, con excelente gestión del tiempo y enfoque en resultados.
- No estudiantes presenciales.
- PC con cámara disponible.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.