Trabajo desde casa: conozca las vacantes activas en todo el país

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

16 de diciembre de 2025, 8:54 p. m.
Teletrabajo
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El modelo de trabajo remoto continúa ganando terreno en Colombia y se consolida como una alternativa real para miles de personas que buscan mayor flexibilidad, equilibrio entre la vida personal y laboral, y acceso a oportunidades sin importar la ciudad de residencia. Cada vez más empresas están incorporando esquemas a distancia para fortalecer sus equipos y ampliar su alcance de talento.

Actualmente, hay vacantes remotas dirigidas a distintos perfiles. Estas oportunidades permiten trabajar desde casa en áreas como servicio al cliente, tecnología, ventas, diseño, análisis de datos y gestión de proyectos, entre otras, con opciones para personas con y sin experiencia previa.

Además de cumplir con los requisitos técnicos, las compañías valoran competencias como la autogestión, comunicación efectiva, responsabilidad y organización del tiempo. Contar con una hoja de vida actualizada, destacar la experiencia en entornos digitales y demostrar disciplina para el trabajo remoto puede marcar la diferencia en los procesos de selección.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos una muestra de las vacantes remotas activas en Colombia.

El trabajo remoto ha ganado confianza y crecimiento por las facilidades que ofrece tanto para empleadores como para empleados.
El trabajo remoto ha ganado confianza y crecimiento por las facilidades que ofrece tanto para empleadores como para empleados. | Foto: Stock

Agente call center ventas con experiencia

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.485.000

Su principal objetivo será cerrar ventas durante la llamada y gestionar de manera efectiva la postventa para fidelizar a los clientes.

Responsabilidades:

  • Venta en frío de productos intangibles como tecnología y software.
  • Cierre de ventas durante la llamada.
  • Gestión postventa y fidelización de clientes.
  • Cumplimiento de metas comerciales y manejo de referidos.
  • Seguimiento individualizado a clientes y prospectos.

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles como tecnología, seguros o educación.
  • Alta capacidad de indagación y cierre rápido de transacciones.
  • Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.
  • Experiencia previa comprobable en trabajo remoto.
  • Perfil consultivo con autogestión de leads.
  • No se aceptan estudiantes ni ventas mixtas/presenciales.

Auxiliar administrativo remoto

Empresa: Autonomic

Salario: 1.423.500

Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.

Responsabilidades:

  • Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.
  • Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.
  • Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.
  • Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.
  • Realizar trámites ante la cámara de comercio.
  • Elaborar facturación electrónica de la organización.
  • Presentar documentos de soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

  • Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.
  • Conocimiento sólido en nómina y novedades.
  • Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.
  • Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.
  • Excelente organización y gestión documental.
  • Buena redacción y escritura para comunicación interna.
  • Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Dev java – Scala

Empresa: Ceiba Software

Salario: A convenir

Se busca a una persona apasionada que desee asumir el reto de analizar, diseñar y desarrollar software con altos estándares de calidad y valor agregado para nuestros clientes.

Requerimientos:

  • Experiencia de mínimo 2 años desarrollando software en tecnología Java 8 o superior y exp mínimo 2 años en Scala.
  • Conocimiento en arquitectura de software, patrones de diseño y principios de diseño SOLID, Java, HTML, JavaScript, CSS, base de datos, servicios web, gestores de dependencias, gradle. springboot, inyección de dependencias, servicios REST.
  • Acceso a bases de datos (JDBC o JPA).
  • Exposición y consumos de web services

Ejecutivo comercial 100% remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.400.000 a 2.000.000

¿Le apasionan las ventas y quiere trabajar desde casa? ¡Esta es su oportunidad!

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año en ventas telefónicas o intangibles.
  • Experiencia laboral formal.
  • Habilidades para indagar, cerrar rápido y lograr transacciones efectivas.
  • Perfil consultivo, autónomo, con excelente gestión del tiempo y enfoque en resultados.
  • No estudiantes presenciales.
  • PC con cámara disponible.

