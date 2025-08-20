Trabajo desde casa: empleos para administrativos y atención al cliente

En los últimos años, el trabajo desde casa dejó de ser una alternativa temporal para convertirse en una de las modalidades más buscadas por profesionales de distintas áreas.

La posibilidad de cumplir con responsabilidades laborales sin necesidad de desplazarse a una oficina no solo representa comodidad, también abre la puerta a una mayor conciliación entre la vida personal y el empleo, además de un ahorro en transporte y tiempo.

A continuación, le presentamos algunas ofertas de trabajo remoto. Aplicar es gratis y puede hacerlo desde cualquier dispositivo.

Vacantes disponibles

Ejecutivo de ventas 100% remoto / oferta a nivel nacional

Salario a convenir

Horario

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Condiciones económicas

Salario base: $1.427.880 COP

Bono garantizado (primeros 2 meses): $285.000

Bono de conectividad: $200.000

Comisiones sin techo

Tipo de pago: Quincenal, mes vencido

Tipo de contrato: Prestacional

Funciones principales

Manejo de venta cruzada a través de venta consultiva para ampliar el portafolio actual de los clientes.

Cierre de ventas efectivas.

Seguimiento y gestión postventa.

Cumplimiento de objetivos comerciales en entorno 100% remoto.

Perfil requerido

Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos, etc.).

Alta capacidad de indagación, cierre rápido y orientación a resultados.

Manejo de CRM (Salesforce, Sinergy u otros).

Experiencia comprobable en trabajo remoto.

Perfil consultivo, autónomo y con buena gestión del tiempo.

No aplica para:

Estudiantes activos.

Ventas mixtas o presenciales.

Formación y fase de nesting

Entrenamiento inicial: 10 días hábiles (evaluativo – nota mínima 8/10).

Fase de Nesting: 1 semana en operación real.

Requiere mínimo 1 venta cerrada y entrega de referidos calificados.

Consultor televentas / urgente

Salario: $ 1.423.500

Se requiere un consultor televentas para unirse a un equipo en crecimiento. Como ejecutivo de ventas telefónicas, será parte integral de una empresa dinámica dedicada a ofrecer soluciones innovadoras.

El rol busca a una persona proactiva, apasionada por el contacto con clientes y con habilidades destacadas en ventas.

Responsabilidades

Realizar llamadas diarias a clientes potenciales y existentes para promocionar productos o servicios.

Identificar las necesidades de los clientes y ajustar las ofertas según corresponda.

Cerrar ventas y gestionar pagos o procesos de orden.

Mantener registros precisos de todas las interacciones y transacciones de clientes.

Colaborar con el equipo de ventas para desarrollar estrategias efectivas.

Proporcionar un excelente servicio al cliente resolviendo dudas y problemas de manera oportuna.

Actualizar el sistema CRM con información relevante y actualizada.

Requerimientos

Experiencia previa en ventas no presenciales o televentas.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Capacidad para persuadir, negociar y cerrar ventas.

Conocimientos básicos en el uso de CRM y herramientas de ventas.

Disponibilidad para trabajar en un entorno remoto o de oficina según se requiera.

Auxiliar de recursos humanos remoto (medio tiempo)

Salario a convenir

Se requiere un auxiliar de recursos humanos en modalidad completamente remota. Se busca una persona proactiva y organizada que desee desarrollarse en el área de recursos humanos. Se ofrece un ambiente de trabajo flexible con ingresos quincenales que oscilan entre 400.000 y 500.000. Esta posición es ideal para quienes buscan medio tiempo y la posibilidad de trabajar desde casa.

Responsabilidades

Atender al usuario de manera eficiente y profesional.

Brindar apoyo en el área de recursos humanos.

Manejar bases de datos y actualizar información regularmente.

Revisar documentos para asegurar su precisión y cumplimiento.

Agendar citas y coordinar reuniones de acuerdo con los requerimientos.

Entregar informes y mantener controles de procesos.

Requerimientos

Edad entre 18 y 42 años.

No se requiere experiencia previa en recursos humanos.

Educación mínima de bachillerato.

Capacidad para trabajar de manera remota.

Disponibilidad para trabajar medio tiempo de lunes a viernes.

Agente de telemercadeo remoto

Salario: $ 1.979.040 a $ 2.200.000

Se busca un agente de telemercadeo con mínimo 6 meses de experiencia, orientado a resultados y con habilidades de comunicación excepcionales.

El cargo ofrece la oportunidad de unirse a un equipo dedicado a asegurar sistemas mediante pruebas de pentesting en fases críticas de desarrollo de software.

Requerimientos

Experiencia en prospección y comunicación en frío con clientes potenciales a través de diferentes canales.

Comunicación asertiva, tanto verbal como escrita.

Experiencia en atención al cliente y/o áreas de ventas.

Conocimiento en plataformas CRM.

Actividades del cargo

Prospección en frío a través de diferentes canales con clientes potenciales.

Manejo de objeciones en distintos medios de comunicación.

Agendamiento de reuniones con clientes potenciales.

Realización de reservaciones para reuniones presenciales con clientes potenciales.

Registro de reuniones en el CRM.

Condiciones

Contrato a término indefinido.

Trabajo remoto con flexibilidad.

Oportunidad de impactar positivamente asegurando sistemas críticos.