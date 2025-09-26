Trabajo desde casa en Colombia: postulación 100 % virtual

El trabajo desde casa es una opción no solo permite ahorrar tiempo y dinero en transporte, también brinda la posibilidad de organizar mejor el día a día y equilibrar la vida laboral con la personal.

Por eso, hoy le traemos algunas ofertas que incluyen desde cargos administrativos y de servicio al cliente hasta empleos en áreas digitales como marketing, programación o soporte técnico.

Lo mejor, es que no importa si está en Bogotá, Cali, Barranquilla o en un municipio más pequeño: la postulación es completamente en línea y las entrevistas se realizan de manera remota.

Si le atrae la idea de trabajar sin salir de casa, en Semana Empleos encontrará más de 110.000 vacantes publicadas, muchas de ellas 100 % virtuales.

Un tip clave: al aplicar por Magneto, asegúrese de destacar sus habilidades digitales y su experiencia trabajando de forma autónoma, ya que las empresas usan filtros automáticos para identificar a los candidatos con mayor potencial. No deje pasar la oportunidad de que su hoja de vida lo acerque al empleo soñado.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles. Si desea encontrar la oferta completa, lo invitamos a explorar Semana Empleos.

Atención digital – Trabajo remoto

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.800.000

Empresa internacional busca agentes de atención digital para fortalecer su equipo de comunicación online. El rol consiste en atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones fluidas con un enfoque humano.

Condiciones laborales

Contrato a término indefinido.

Salario básico + incentivos por desempeño.

Modalidad 100% remota.

Capacitación inicial incluida.

Requisitos:

Estudios técnicos o universitarios (culminados o en curso).

Buen manejo de escritura y ortografía.

Disponibilidad de +6 horas diarias.

Asesor call center Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Buscan consultor de ventas remotas / asesor call center.

Funciones:

Realizar llamadas diarias a clientes potenciales y actuales.

Identificar necesidades y ofrecer productos o servicios adecuados.

Cerrar ventas y gestionar procesos de orden y pago.

Registrar información en CRM y mantener seguimiento activo.

Brindar soporte postventa, resolver dudas o reclamos.

Trabajar de la mano con el equipo comercial para lograr los objetivos.

Requisitos mínimos:

Formación técnica o tecnológica en áreas administrativas, publicidad o mercadeo.

Experiencia mínima de un año en ventas no presenciales, televentas o call center comercial.

Manejo básico de herramientas digitales, CRM y seguimiento de clientes.

Excelentes habilidades de comunicación, negociación y persuasión.

Lugar de trabajo: Bogotá, av 68 con 80 centro comercial Metrópolis.

Horario: Lunes a viernes 7:45 a.m. a 5:30 p.m.

Salario: 1.423.500 + Comisiones sin techo.

Contrato: Fijo a 3 meses posibilidad termino Indefinido según cumplimiento.

Asesor comercial

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.200.000

En SophmeBPO, están buscando apasionados asesores comerciales para la línea de ventas WOM. Como ejecutivo de ventas, será parte esencial del equipo, ayudando a impulsar las ventas y a fortalecer las relaciones con los clientes.

No necesita experiencia previa.

Responsabilidades:

Potenciar las ventas de la línea WOM.

Mantener y fortalecer relaciones con los clientes.

Cumplir con los objetivos comerciales establecidos.

Participar en la formación inicial de 4 días.

Requerimientos:

No se requiere experiencia previa en ventas.

Habilidades comerciales innatas.

Actitud de servicio hacia el cliente.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes.

Digitador/a

Salario a convenir

Empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, está en búsqueda de un/a digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse a nuestro equipo administrativo.

Responsabilidades:

Ingreso y captura de datos en sistemas internos.

Verificación y validación de datos ingresados.

Corrección de errores en la información digital.

Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.

Clasificación y organización de información.

Manejo y actualización de base de datos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mayor de 18 años.

Habilidades básicas en informática.

Alta atención al detalle.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Buena comunicación escrita.

Asesor de ventas - Teletrabajo Medellín

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.675.500

Se ofrece un entorno de teletrabajo suplementario, comenzando con un mes presencial para una inmersión total en el proceso. Disfrute de un salario competitivo, con un auxilio de conectividad y comisiones atractivas sin techo. Este rol es perfecto para quienes desean desarrollar sus habilidades en un ambiente dinámico y de apoyo.

Responsabilidades:

Contactar a los clientes potenciales y existentes a través de llamadas.

Asesorar a los clientes sobre servicios corporativos.

Cerrar ventas efectivamente, manteniendo la empatía y confianza con el cliente.

Gestionar el seguimiento postventa asegurando la satisfacción del cliente.

Requerimientos: