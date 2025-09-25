Trabajo desde casa: postulación 100 % virtual en minutos

El trabajo remoto continúa consolidándose como una de las modalidades más atractivas en Colombia. Hoy, varias empresas están ofreciendo vacantes para trabajar desde casa, una opción que brinda flexibilidad, ahorro en desplazamientos y la posibilidad de equilibrar mejor la vida personal y laboral.

Una de las grandes ventajas es que la postulación es 100 % virtual y puede completarse en pocos minutos. Esto permite que los interesados apliquen fácilmente desde cualquier ciudad o dispositivo, sin necesidad de acudir a entrevistas presenciales ni entregar documentos en físico.

A través de Semana Empleos, podrá acceder a estas y más de 110.000 vacantes activas en todo el país, con procesos de aplicación gratuitos, ágiles y confiables.

Si está buscando una alternativa flexible y con oportunidades de crecimiento, este puede ser el momento perfecto para dar el siguiente paso.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles y algunos consejos de postulación:

Actualice su hoja de vida: revise que la información esté al día: experiencia reciente, formación académica y datos de contacto actualizados. Una hoja de vida clara y bien estructurada aumenta sus posibilidades. Adapte su perfil a la vacante: destaque aquellas habilidades y logros que estén relacionados con el cargo al que aplica. Personalizar su aplicación demuestra interés y preparación. Revise los requisitos antes de aplicar: asegúrese de cumplir con lo solicitado por la empresa (nivel de estudios, experiencia, licencia o certificaciones). Esto le ahorrará tiempo y le permitirá enfocarse en las vacantes que realmente se ajustan a su perfil. Cuide su comunicación virtual: muchas entrevistas iniciales se realizan por videollamada o teléfono. Mantenga un lenguaje profesional, un tono cordial y asegúrese de contar con buena conexión y un espacio tranquilo. Postule a tiempo: las ofertas laborales suelen recibir un gran número de candidatos en poco tiempo. Aplicar pronto aumenta la probabilidad de ser tenido en cuenta. Haga seguimiento: verifique el estado de su postulación. La constancia y la organización son claves para no dejar pasar oportunidades.

Atención digital – Trabajo remoto

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.800.000

Empresa internacional busca agentes de atención digital para fortalecer su equipo de comunicación online. El rol consiste en atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones fluidas con un enfoque humano.

Condiciones laborales

Contrato a término indefinido.

Salario básico + incentivos por desempeño.

Modalidad 100% remota.

Capacitación inicial incluida.

Requisitos:

Estudios técnicos o universitarios (culminados o en curso).

Buen manejo de escritura y ortografía.

Disponibilidad de +6 horas diarias.

Asesor call center Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Buscan consultor de ventas remotas / asesor call center.

Funciones:

Realizar llamadas diarias a clientes potenciales y actuales.

Identificar necesidades y ofrecer productos o servicios adecuados.

Cerrar ventas y gestionar procesos de orden y pago.

Registrar información en CRM y mantener seguimiento activo.

Brindar soporte postventa, resolver dudas o reclamos.

Trabajar de la mano con el equipo comercial para lograr los objetivos.

Requisitos mínimos:

Formación técnica o tecnológica en áreas administrativas, publicidad o mercadeo.

Experiencia mínima de un año en ventas no presenciales, televentas o call center comercial.

Manejo básico de herramientas digitales, CRM y seguimiento de clientes.

Excelentes habilidades de comunicación, negociación y persuasión.

Lugar de trabajo: Bogotá, av 68 con 80 centro comercial Metrópolis.

Horario: Lunes a viernes 7:45 a.m. a 5:30 p.m.

Salario: 1.423.500 + Comisiones sin techo.

Contrato: Fijo a 3 meses posibilidad termino Indefinido según cumplimiento.

Asesor comercial

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.200.000

En SophmeBPO, están buscando apasionados asesores comerciales para la línea de ventas WOM. Como ejecutivo de ventas, será parte esencial del equipo, ayudando a impulsar las ventas y a fortalecer las relaciones con los clientes.

No necesita experiencia previa.

Responsabilidades:

Potenciar las ventas de la línea WOM.

Mantener y fortalecer relaciones con los clientes.

Cumplir con los objetivos comerciales establecidos.

Participar en la formación inicial de 4 días.

Requerimientos:

No se requiere experiencia previa en ventas.

Habilidades comerciales innatas.

Actitud de servicio hacia el cliente.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes.

Digitador/a

Salario a convenir

Empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, está en búsqueda de un/a digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse a nuestro equipo administrativo.

Responsabilidades:

Ingreso y captura de datos en sistemas internos.

Verificación y validación de datos ingresados.

Corrección de errores en la información digital.

Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.

Clasificación y organización de información.

Manejo y actualización de base de datos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mayor de 18 años.

Habilidades básicas en informática.

Alta atención al detalle.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Buena comunicación escrita.

Asesor de ventas - Teletrabajo Medellín

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.675.500

Se ofrece un entorno de teletrabajo suplementario, comenzando con un mes presencial para una inmersión total en el proceso. Disfrute de un salario competitivo, con un auxilio de conectividad y comisiones atractivas sin techo. Este rol es perfecto para quienes desean desarrollar sus habilidades en un ambiente dinámico y de apoyo.

Responsabilidades:

Contactar a los clientes potenciales y existentes a través de llamadas.

Asesorar a los clientes sobre servicios corporativos.

Cerrar ventas efectivamente, manteniendo la empatía y confianza con el cliente.

Gestionar el seguimiento postventa asegurando la satisfacción del cliente.

Requerimientos: