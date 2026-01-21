Trabajo en Barranquilla: más de 15 mil vacantes abiertas para diferentes perfiles

El mercado laboral en Barranquilla continúa mostrando una dinámica positiva, impulsada por la actividad de sectores estratégicos que mantienen abiertos sus procesos de contratación. Ante este escenario, hay múltiples vacantes disponibles en la ciudad, dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia.

Además, varias de estas ofertas corresponden a empleos formales, con condiciones laborales que brindan estabilidad y posibilidades de desarrollo profesional, en una ciudad que se ha consolidado como uno de los principales polos económicos de la región Caribe.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como arquitectura, ingeniería de sistemas, salud y ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Coordinador de diseño - Constructora Bolívar

Salario: A convenir

Como coordinador de proyectos arquitectónicos, será el pilar fundamental en la ejecución de proyectos de alta calidad y eficiencia dentro de la empresa.

Responsabilidades:

Liderar equipos multidisciplinarios en la ejecución de proyectos arquitectónicos.

Coordinar el diseño de proyectos arquitectónicos desde su concepción hasta la entrega final.

Asegurar que los proyectos cumplan con los estándares de calidad y plazos establecidos.

Colaborar con otros departamentos para garantizar la alineación de los objetivos de diseño.

Proveer mentoría y desarrollo profesional al equipo de diseño.

Requerimientos:

Título profesional en Arquitectura o áreas afines.

Experiencia mínima de 5 años en roles de coordinador de diseño o líder de diseño.

Conocimiento avanzado en software de diseño arquitectónico.

Habilidades de liderazgo demostradas en la gestión de equipos de diseño.

Experiencia en la coordinación de proyectos arquitectónicos de gran envergadura.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

Analista desarrollador web – Expreso Brasilia

Salario: 3.438.000

Únase al equipo como analista de sistemas de información y participe en la transformación digital de la empresa.

Responsabilidades:

Diseñar o mejorar procesos del sistema.

Analizar la arquitectura de sistemas existentes e identificar oportunidades de mejora.

Diseñar y mantener estructuras de bases de datos relacionales.

Desarrollar y mantener procesos ETL para integrar datos desde diversas fuentes.

Crear visualizaciones de datos interactivas con herramientas como Power BI Tableau o Qlik.

Diseñar KPIs y métricas alineadas con los objetivos estratégicos.

Proveer insights basados en datos para apoyar decisiones estratégicas y operativas.

Realizar análisis predictivo o de tendencias según el contexto del negocio.

Documentar procesos requerimientos y soluciones implementadas.

Capacitar a usuarios finales en el uso de herramientas BI o nuevos sistemas.

Verificar integridad precisión y consistencia de los datos utilizados.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas Informática o afines.

Experiencia mínima de 3 años en análisis y desarrollo web.

Dominio avanzado de SQL y herramientas BI (Power BI KNime SQLDeveloper).

Conocimiento de administración básica de bases de datos (Oracle SQL Server MySQL PostgreSQL).

Experiencia en desarrollo de procesos ETL.

Conocimiento en lenguajes de programación y scripts (Bash para automatización de tareas).

Auxiliar de enfermería – Keralty

Salario: A convenir

Este rol es esencial dentro del equipo de salud, contribuyendo de manera significativa al bienestar y recuperación de los pacientes en UCI.

Responsabilidades:

Asistir al personal médico en el cuidado intensivo de pacientes en UCI.

Monitorear signos vitales y reportar cambios relevantes.

Preparar y mantener el equipo médico necesario para procedimientos.

Brindar apoyo emocional a los pacientes y sus familias.

Colaborar con el equipo de enfermería en tareas diarias.

Requerimientos:

Título de Auxiliar de Enfermería o Técnico de Enfermería acreditado.

Mínimo 2 años de experiencia en cuidado crítico o UCI.

Conocimiento de protocolos de emergencia y manejo de equipos médicos.

Habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Psicólogo educativo medio tiempo – Aspaen

Salario: A convenir

Si tiene experiencia y es un orientador educativo con destrezas para enriquecer el entorno escolar, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Brindar orientación psicológica a estudiantes.

Diseñar e implementar programas de apoyo educativo.

Colaborar con docentes para mejorar el ambiente escolar.

Evaluar y asesorar casos individuales de estudiantes.

Realizar seguimiento a planes de intervención psicológica.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Mínimo dos años de experiencia como psicólogo educativo.

Habilidades de comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar en equipo.

Disponibilidad para trabajar medio tiempo.

Administrador tienda retail - Groupe Seb Andean

Salario: A convenir

En este cargo garantizará la disponibilidad oportuna del portafolio, la correcta ejecución de las estrategias comerciales y de marca, y una operación eficiente del inventario.

Responsabilidades

Realizar acciones preventivas y correctivas para el buen funcionamiento de la tienda

Coordinación de horarios, permisos rutinarios y tiempo compensatorio de las asesoras de ventas.

Responsabilizarse del manejo del dinero y de los procedimientos y controles definidos para la caja general y menor.

Detectar necesidades de capacitación o refuerzo en el equipo e informar a la Gerencia de tiendas

Gestionar el cumplimiento del presupuesto de ventas mensual y hacer seguimiento diario

Realizar seguimiento, análisis periódico y retroalimentar al equipo de la información estadística de la tienda

Programar y realizar inventarios rotativos periódicos.

Brindar un excelente servicio a los clientes y promover una actitud positiva y proactiva

Requerimientos:

Tecnólogo, profesional en áreas comerciales o afines (puede estar estudiando actualmente).

Conocimientos en técnicas de negociación y cierre de ventas.

Dominio del paquete Office especialmente Excel.

