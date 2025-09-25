Trabajo en finanzas: oportunidades laborales en todo el país

Los profesionales en finanzas son fundamentales para garantizar la estabilidad y el crecimiento de las empresas. Su capacidad para analizar cifras, gestionar presupuestos, optimizar recursos y anticipar riesgos los convierte en piezas clave dentro de cualquier organización. Precisamente por la relevancia de estas funciones, hoy se abren múltiples vacantes en distintas ciudades del país.

Las ofertas incluyen desde cargos para analistas y auxiliares hasta puestos de mayor responsabilidad como coordinadores o gerentes financieros. Esto demuestra que el sector sigue en expansión y que quienes cuenten con formación y experiencia en esta área tienen la posibilidad de acceder a empleos formales, con proyección y estabilidad.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Analista contable – Cali

Empresa: Osya

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista contable, contribuirá a la elaboración de estados financieros y al suministro de información clave para decisiones estratégicas.

Responsabilidades:

Registro y análisis de información contable y financiera.

Radicación, registro y acuse de cuentas por pagar (CxP).

Entrega oportuna de informes de CxP vs. Contabilidad.

Atención y gestión de proveedores.

Conciliaciones bancarias y de nómina.

Legalización de gastos de viaje y manejo de tarjetas de crédito.

Conciliación de diferencias en cambio.

Control seguimiento y conciliación de provisiones a proveedores.

Soporte operativo en el área contable.

Elaboración de informes financieros y fiscales.

Atención a requerimientos de auditorías internas externas, revisoría fiscal y entes de control.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría Pública (indispensable).

Experiencia mínima de 2 años en roles similares de preferencia en multinacionales.

Conocimiento sólido en normatividad contable y fiscal colombiana (NIIF / tributario).

Dominio intermedio/avanzado de Excel y software contable.

Habilidades en análisis de información y elaboración de reportes.

Analista de planeación financiera y costo – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 3.938.455

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal será responsable de analizar, controlar las variables que impactan el PYG realizando un seguimiento continuo, en busca de identificar oportunidades que permitan maximizar la rentabilidad de la compañía, promoviendo con el cumplimiento de objetivos definidos.

Responsabilidades:

Buscar oportunidades de rentabilización de los productos cotizados mediante el análisis precio/costo de productos similares.

Acompañar el proceso de cotizaciones definiendo tasas de negociación, márgenes por tipo de cliente y tratamiento a excedentes de inventario.

Controlar la rentabilidad de negocios a través del análisis de precios, mix, canales, volumen (análisis de las variables que impactan el negocio), generando alertas tempranas cuando se identifiquen novedad.

Generar alertas de variaciones del costo por producto alineado con variaciones de materiales, mano de obra, formulaciones y mercado.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Financiera, Ingeniería Administrativa, Administración de Empresas, Economía o carreras afines.

Un año de experiencia en el análisis de cotizaciones, costos de plantas de manufactura y centros de distribución, realizando seguimiento a costos directos e indirectos de operación, control de variaciones en materias primas, mano de obra y gastos de fabricación.

Conocimientos generales en cotizaciones, análisis de costos de plantas manufactureras y centros de distribución. Herramientas de BI, Bases de datos y manejo de información (Excel avanzado, tablas dinámicas, macros, fórmulas complejas).

Líder de tesorería – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un encargado de tesorería que desee liderar iniciativas estratégicas y contribuir al éxito financiero de la empresa.

Responsabilidades:

Gestión del flujo de caja.

Planificación y proyección del presupuesto de tesorería.

Elaboración de reportes financieros.

Realización de conciliaciones bancarias.

Liderar y desarrollar el equipo de tesorería.

Requerimientos:

Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.

Mínimo 2 años de experiencia en gestión de tesorería.

Dominio avanzado de Excel y software de gestión financiera (ERP).

Sólido conocimiento en inversiones y financiamiento.

Comprensión de los mercados financieros y productos bancarios en Colombia.

Analista administrativo comercial – Medellín

Empresa: Autolarte

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en administración comercial, desempeñará un rol crucial en la liquidación de incentivos de las marcas, gestionando políticas comerciales y asegurando que todos los trámites con las casas matriz se lleven a cabo de manera eficiente y efectiva.

Responsabilidades:

Liquidar incentivos de las marcas.

Gestionar políticas comerciales de diversas marcas.

Tramitar con casas matriz para recuperación de incentivos.

Revisar márgenes de diferentes negocios.

Controlar y seguir la documentación para negocios corporativos.

Requerimientos:

Título profesional en Administración de Empresas, Negocios o afines.

Mínimo 3 años de experiencia en cargos administrativos o comerciales.

Dominio en liquidación de incentivos y manejo de políticas comerciales.

Experiencia en trámites con casas matriz y recuperación de incentivos.

Capacidad para revisar márgenes y controlar documentación.