Trabajo en Soacha: empresas abren vacantes para comenzar el año

Juliana Flórez

Juliana Flórez

31 de diciembre de 2025, 6:58 p. m.
Soacha inicia el año con procesos de contratación activos, lo que refleja el movimiento laboral que se mantiene en el municipio y su conexión directa con la dinámica económica de la región. La apertura de nuevas vacantes responde a la necesidad de las empresas de reorganizar sus equipos de trabajo y avanzar en la planeación operativa de los primeros meses del año.

Para quienes residen en la zona, estas oportunidades representan una alternativa para vincularse laboralmente sin alejarse de su lugar de residencia, en un contexto en el que la movilidad y el empleo local cobran mayor relevancia.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Cajero – Homecenter

Salario: A convenir

Si busca un ambiente de trabajo dinámico y le interesa el mundo del comercio, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Registrar productos y servicios en el sistema de cajas.
  • Verificar descripción y valor de los productos adquiridos.
  • Recaudar pagos a través de diferentes medios establecidos.
  • Ofrecer un servicio de calidad para mejorar la experiencia de compra.
  • Asegurar el correcto cierre del proceso de venta.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia previa en atención al cliente.
  • Conocimiento en sistemas de punto de venta (POS).
  • Habilidades de comunicación y servicio al cliente.
  • Capacidad para trabajar en un ambiente dinámico.

¡Postúlese aquí!

Residente senior estructura – Amarilo

Salario: 7.000.000

Como ingeniero de obra senior, será el responsable de coordinar los esfuerzos de los contratistas, pilotaje o columnas vibradas, de sistema industrializado, concretos de alto desempeño, formaletas especiales y mampostería.

Responsabilidades:

  • Coordinar y supervisar proyectos de vivienda VIS.
  • Gestionar contratistas y recursos de obra.
  • Asegurar la calidad en cortes, estructura, acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.
  • Elaborar y gestionar contratos de construcción.
  • Garantizar el cumplimiento de plazos y presupuestos del proyecto.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.
  • Mínimo 4 años de experiencia como Residente de Obra, Ingeniero de Obra o similar.
  • Experiencia en proyectos de vivienda VIS industrializados.
  • Conocimiento en cortes de obra, manejo de estructura, acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.
  • Habilidad para elaborar y gestionar contratos de construcción.

¡Postúlese aquí!

Comience el año con empleo en Bogotá: estas son las vacantes disponibles

Analista de crédito – Banco Mundo Mujer

Salario: 3.000.000 a 3.200.000

Si es tecnólogo o profesional en carreras administrativas, contables, financieras o afines, y le apasionan las ventas y la atención al cliente, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Realizar visitas diarias a clientes para análisis crediticio.
  • Seguimiento y recuperación de cartera.
  • Promocionar de los servicios de la entidad.
  • Fidelización de clientes actuales y adquisición de nuevos.
  • Captación de nuevos clientes y crecimiento de la cartera

Requerimientos:

  • Vivir en Plaza Ensueño Bogotá o sus alrededores.
  • Interés y habilidad en ventas y atención al cliente.
  • Disponibilidad para trabajo en campo.
  • Capacidad de trabajar en un ambiente dinámico y colaborativo.

¡Postúlese aquí!

Asesor integral - ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.423.500 a 5.000.000

Se busca un promotor de ventas motivado y apasionado por el servicio al cliente y las ventas.

Responsabilidades:

  • Cumplir y gestionar indicadores comerciales de servicio y retención.
  • Ejecutar procesos de venta de productos y retención de clientes.
  • Brindar un servicio excepcional a cada cliente.
  • Manejar dinero y realizar transacciones financieras.
  • Proporcionar información precisa y oportuna a los clientes.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año en ventas, atención al cliente o asesoramiento comercial.
  • Capacidad para gestionar indicadores comerciales y de servicio.
  • Habilidad en el manejo de dinero y transacciones financieras.
  • técnicos tecnólogos o profesionales con 6 meses de experiencia.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

