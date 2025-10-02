Trabajo inmediato en Medellín: revise las ofertas disponibles

Medellín arranca la semana con nuevas oportunidades para quienes necesitan empleo sin demoras.

Las convocatorias están abiertas para diferentes perfiles: desde bachilleres listos para comenzar de inmediato hasta técnicos y profesionales con experiencia. Muchas de estas vacantes ofrecen contrato directo, todas las prestaciones de ley y procesos de selección ágiles.

En Semana Empleos podrá consultar estas ofertas y más de 110.000 vacantes publicadas en todo el país. Si aplica en Magneto, no olvide un detalle clave: actualice la disponibilidad de su hoja de vida. Marcar que puede iniciar de inmediato aumenta las posibilidades de que lo llamen primero.

Asistente Medellín

Salario a convenir

La empresa empleadora es una de las Big4 posicionadas a nivel nacional e internacional. Sus servicios están enfocados principalmente en realizar procesos de auditoría, impuestos, servicios legales y consultorías tanto en sector público como sector privado.

Perfil

Profesional, en proceso de grado o estudiante de los dos últimos semestres de Contaduría Pública.

1 año de experiencia en áreas contables.

Personas con una calidad humana extraordinaria, dinámicas, serviciales y carismáticas.

Se cuenta con una serie de beneficios que serán dados a conocer durante el proceso de evaluación. Se ofrece un contrato a término indefinido, con horarios de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con modalidad de trabajo híbrido. En caso de que la persona estudie, se podrá conversar sobre la jornada.

La empresa está interesada en crear una cultura diversa, equitativa e inclusiva.

Nutricionista en Medellín

Salario: $ 3.100.000

En Grupo ICOR, institución de salud con más de 30 años de experiencia, se trabaja por el bienestar integral de los pacientes. Se ofrecen servicios ambulatorios y hospitalarios a través del Instituto del Corazón y la Clínica AMA, con un modelo de atención centrado en la excelencia clínica, la humanización, la sostenibilidad y el uso adecuado de la tecnología.

Se busca un(a) nutricionista dietista con vocación de servicio, conocimientos clínicos actualizados y capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario. Esta persona será responsable de brindar atención nutricional individualizada a pacientes, contribuyendo al proceso de recuperación y mejora de su calidad de vida.

Responsabilidad:

1. Participar en el diseño, formulación, organización, ejecución y control de planes y programas relacionados con su área, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales.

2. Proponer e implementar procedimientos e instrumentos que optimicen la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios a su cargo, alineados con las necesidades del entorno hospitalario y las políticas institucionales.

3. Proyectar, desarrollar y recomendar acciones de mejora que permitan alcanzar las metas propuestas, garantizando una atención segura, efectiva y centrada en el paciente.

4. Identificar a los pacientes que requieran atención nutricional, con base en interconsultas médicas, y de participar en las rondas médicas para el manejo de dietas y decisiones relacionadas con la nutrición hospitalaria.

5. Planear y desarrollar la terapia nutricional de acuerdo con las necesidades y el estado fisiológico de cada paciente, realizando la historia nutricional y aplicando métodos de evaluación que permitan determinar un plan de atención adecuado.

Investigador

Salario: $ 2.023.500

Se encuentra en la búsqueda de un investigador en la ciudad de Medellín.

Especificaciones:

Debe ser técnico o tecnólogo en investigación criminal, criminalística, criminología o investigación judicial.

Debe tener total disponibilidad de tiempo.

Lugar de trabajo: Medellín.

Manejo de herramientas Office y capacidad para redactar informes.

Contrato por prestación de servicios.

Salario mínimo + $600.000 de bonificación.

Odontólogo

Salario: $ 2.292.117

La empresa VIVA 1A IPS busca odontólogo(a) con mínimo 1 año de experiencia continua en consulta externa y atención de pacientes con morbilidad general.

El objetivo de esta persona será cumplir a cabalidad con sus deberes profesionales, conservando los preceptos de la moral y la ética, garantizando una atención de calidad y eficiencia que conlleve al mejoramiento o mantenimiento de la salud oral de los usuarios.

Los profesionales interesados deben contar con:

Carnet de vacunas.

Inscripción al rethus.

Carnet de radio protección.

Características de la vacante:

Salario: $2,292,117 básico prestacional + 200,000 auxilio de transporte.

Horario de trabajo: lunes a viernes jornada 6 horas y un sábado cada 15 días.

Contrato: Obra o Labor + prestaciones de ley.

Psicólogo

Salario: $ 1.885.066

La empresa VIVA 1A IPS requiere para su equipo de trabajo un profesional en Psicología con tarjeta profesional vigente, con experiencia mínima de 1 año en consulta externa, diagnósticos, atención, tratamiento y evaluación de pacientes.

Los candidatos deben estar inscritos en RETHUS adicional debe contar con su el esquema de vacunación.

Cargo: Psicólogo/

Características: a Clínico.

Salario: $1.885.066 Básico prestacional + $200.000 Auxilio De Transporte.

Contrato: obra o labor (incluye prestaciones sociales) los pagos se realizan de manera mensual, los 5 de cada mes.

Horario: 6 HORAS jornada p.m. de lunes a viernes y 1 sábado cada 15 días.

Mercaderista

Salario: $ 1.500.000 a $ 1.600.000

Se requiere un mercaimpulsador/a con actitud proactiva y motivación para crecer profesionalmente.

Funciones principales:

Impulso y promoción de productos en puntos de venta.

Ejecución de inventarios y control de agotados.

Aseguramiento del surtido y rotación de productos.

Apoyo en estrategias de exhibición y posicionamiento de marca.

Requisitos:

Bachiller, técnico o tecnólogo

Contar con experiencia mínima de 1 año en mercadista/impulsador.

Tener disponibilidad inmediata.

Salario: SMLV + prestaciones de ley + pago de horas extra, dominicales y festivos + bonificaciones propias de la marca.