Trabajo para bachilleres, técnicos y profesionales en Colombia

Según el DANE, para el mes de julio de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,8%, una cifra que refleja el movimiento en el panorama laboral colombiano, en el que cada semana surgen nuevas convocatorias que abren la puerta a quienes buscan dar un giro en su carrera o asegurar su primer empleo.
Lo interesante es que estas vacantes no solo se concentran en las principales ciudades, sino que también llegan a regiones donde la oferta laboral suele ser más limitada. Esto amplía las posibilidades para quienes desean crecer sin necesidad de desplazarse a grandes capitales, y abre un espacio ideal para perfilar la hoja de vida según lo que buscan las empresas.
Si quiere aprovechar al máximo estas oportunidades, no se quede con la información a medias. En Semana Empleos encontrará más de 110.000 vacantes activas y podrá postularse en minutos a través de Magneto, la plataforma que usan miles de empresas.
Un consejo: cuide la presentación de su hoja de vida, use palabras clave que pasen los filtros de inteligencia artificial y manténgala actualizada. El mercado se mueve rápido, y la oportunidad ideal puede estar a un clic.
Auxiliares de enfermería / Sasaima
Salario: $ 1.500.000
Se busca auxiliar de enfermería comprometido para unirse al equipo.
Se ofrece un salario competitivo de $1.441.543 con prestaciones de ley.
Esta posición es ideal para quienes deseen crecer en el ámbito del cuidado de la salud con un horario de turnos rotativos, trabajando un día y descansando al siguiente.
Responsabilidades:
- Brindar atención básica y asistencia en el cuidado diario de los pacientes.
- Tomar signos vitales y registrar la información de los pacientes.
- Asistir a enfermeros y médicos en procedimientos básicos.
- Asegurar la limpieza y el orden de las áreas de trabajo.
- Ofrecer apoyo emocional a los pacientes y sus familias.
Requerimientos:
- Título de Técnico en Auxiliar de Enfermería.
- 6 meses de experiencia certificada en el cargo.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos en Sasaima.
- Habilidades de comunicación efectiva y empatía.
- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
Zootecnista analista de datos Medellín
Salario a convenir
Se busca zootecnista analista de datos, donde podrá combinar sus conocimientos en zootecnia y análisis de datos para generar un impacto real. Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de apoyar y proponer análisis estratégicos del negocio usando herramientas de visualización y modelos estadísticos.
La búsqueda está orientada a un analista de datos que pueda brindar herramientas eficientes para el análisis de información de granjas y facilitar la toma de decisiones. Se requiere un especialista en análisis de información zootécnica que aspire a mejorar la efectividad y eficiencia en los procesos.
Responsabilidades:
- Apoyar y proponer análisis de datos del negocio.
- Construir herramientas de visualización de datos.
- Desarrollar modelos estadísticos con indicadores.
- Brindar herramientas de análisis eficientes.
- Facilitar la toma de decisiones estratégicas.
- Colaborar en equipo para mejorar procesos.
Requerimientos:
- Título en Veterinaria Zootecnia o afines.
- Experiencia en análisis de datos: Python, SQL, R o Sac
- Conocimiento en herramientas de visualización de datos.
- Habilidad para desarrollar modelos estadísticos.
- Capacidad de trabajo en equipo.
Vendedor VIP – Bogotá, Zipaquirá, Tocancipá, Cajicá y Sopó
Salario a convenir
Se ofrece la posibilidad de obtener ingresos superiores al promedio nacional y pertenecer a un equipo exclusivo. La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres apasionados por las ventas que deseen unirse al equipo de vendedores VIP.
Se ofrece:
- Comisiones más altas en Colombia (¡sin techo ni límite!).
- Incentivos y bonificaciones semanales.
- Proceso de ascensos y crecimiento constante.
- Capacitación continua y acompañamiento permanente.
- Manejo flexible de tu tiempo.
Requisitos:
- Experiencia mínima de 1 año en ventas.
- Persona estable, comprometida y activa en la gestión comercial.
- Pasión por alcanzar metas y superar resultados.
Se trata de una oportunidad donde el esfuerzo se verá reflejado en ingresos inmediatos, sin techo en comisiones, con estabilidad y crecimiento.
Nutricionista-Dietista Medellín
Salario: $ 3.100.000
Grupo ICOR, institución de salud con más de 30 años de experiencia, trabaja por el bienestar integral de los pacientes. Ofrece servicios ambulatorios y hospitalarios a través del Instituto del Corazón y la Clínica AMA, con un modelo de atención centrado en la excelencia clínica, la humanización, la sostenibilidad y el uso adecuado de la tecnología.
Se busca un(a) nutricionista dietista con vocación de servicio, conocimientos clínicos actualizados y capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario. Esta persona será responsable de brindar atención nutricional individualizada a pacientes, contribuyendo al proceso de recuperación y mejora de su calidad de vida.
Responsabilidad:
1. Participar en el diseño, formulación, organización, ejecución y control de planes y programas relacionados con su área, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales.
2. Proponer e implementar procedimientos e instrumentos que optimicen la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios a su cargo, alineados con las necesidades del entorno hospitalario y las políticas institucionales.
3. Proyectar, desarrollar y recomendar acciones de mejora que permitan alcanzar las metas propuestas, garantizando una atención segura, efectiva y centrada en el paciente.
4. Identificar a los pacientes que requieran atención nutricional, con base en interconsultas médicas, y de participar en las rondas médicas para el manejo de dietas y decisiones relacionadas con la nutrición hospitalaria.
5. Planear y desarrollar la terapia nutricional de acuerdo con las necesidades y el estado fisiológico de cada paciente, realizando la historia nutricional y aplicando métodos de evaluación que permitan determinar un plan de atención adecuado.
Gestor de tutelas – Abogado Bogotá
Salario: $ 3.000.000
Importante empresa del sector financiero se encuentra en búsqueda de un gestor de tutelas para laborar en Bogotá.
Requisitos:
Ser profesional en derecho.
Contar con al menos un año de experiencia en cargos afines.
Condiciones:
- Salario básico de $3.000.000 más prestaciones de ley.
- Horario: jornada administrativa de lunes a viernes.
- Contrato: obra o labor.
- Lugar de trabajo: TransUnion, Bogotá.
Funciones:
- Elaboración de respuestas legales: preparación y presentación de respuestas legales sólidas y efectivas en casos de acciones de tutela, asegurando la protección de los derechos de la compañía.
- Análisis de casos: realización de un análisis exhaustivo de casos relacionados con acciones de tutela, para fundamentar adecuadamente las respuestas legales.
- Coordinación: colaboración estrecha con pares y revisores para comprender las necesidades y objetivos legales de TransUnion.
- Gestión de plazos: cumplimiento oportuno de los plazos legales y la presentación de respuestas requeridas, evitando retrasos y sanciones.