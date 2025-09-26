Trabajo para bachilleres, técnicos y profesionales en Colombia

Según el DANE, para el mes de julio de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,8%, una cifra que refleja el movimiento en el panorama laboral colombiano, en el que cada semana surgen nuevas convocatorias que abren la puerta a quienes buscan dar un giro en su carrera o asegurar su primer empleo.

Lo interesante es que estas vacantes no solo se concentran en las principales ciudades, sino que también llegan a regiones donde la oferta laboral suele ser más limitada. Esto amplía las posibilidades para quienes desean crecer sin necesidad de desplazarse a grandes capitales, y abre un espacio ideal para perfilar la hoja de vida según lo que buscan las empresas.

Si quiere aprovechar al máximo estas oportunidades, no se quede con la información a medias. En Semana Empleos encontrará más de 110.000 vacantes activas y podrá postularse en minutos a través de Magneto, la plataforma que usan miles de empresas.

Un consejo: cuide la presentación de su hoja de vida, use palabras clave que pasen los filtros de inteligencia artificial y manténgala actualizada. El mercado se mueve rápido, y la oportunidad ideal puede estar a un clic.

Auxiliares de enfermería / Sasaima

Salario: $ 1.500.000

Se busca auxiliar de enfermería comprometido para unirse al equipo.

Se ofrece un salario competitivo de $1.441.543 con prestaciones de ley.

Esta posición es ideal para quienes deseen crecer en el ámbito del cuidado de la salud con un horario de turnos rotativos, trabajando un día y descansando al siguiente.

Responsabilidades:

Brindar atención básica y asistencia en el cuidado diario de los pacientes.

Tomar signos vitales y registrar la información de los pacientes.

Asistir a enfermeros y médicos en procedimientos básicos.

Asegurar la limpieza y el orden de las áreas de trabajo.

Ofrecer apoyo emocional a los pacientes y sus familias.

Requerimientos:

Título de Técnico en Auxiliar de Enfermería.

6 meses de experiencia certificada en el cargo.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos en Sasaima.

Habilidades de comunicación efectiva y empatía.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Zootecnista analista de datos Medellín

Salario a convenir

Se busca zootecnista analista de datos, donde podrá combinar sus conocimientos en zootecnia y análisis de datos para generar un impacto real. Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de apoyar y proponer análisis estratégicos del negocio usando herramientas de visualización y modelos estadísticos.

La búsqueda está orientada a un analista de datos que pueda brindar herramientas eficientes para el análisis de información de granjas y facilitar la toma de decisiones. Se requiere un especialista en análisis de información zootécnica que aspire a mejorar la efectividad y eficiencia en los procesos.

Responsabilidades:

Apoyar y proponer análisis de datos del negocio.

Construir herramientas de visualización de datos.

Desarrollar modelos estadísticos con indicadores.

Brindar herramientas de análisis eficientes.

Facilitar la toma de decisiones estratégicas.

Colaborar en equipo para mejorar procesos.

Requerimientos:

Título en Veterinaria Zootecnia o afines.

Experiencia en análisis de datos: Python, SQL, R o Sac

Conocimiento en herramientas de visualización de datos.

Habilidad para desarrollar modelos estadísticos.

Capacidad de trabajo en equipo.

Vendedor VIP – Bogotá, Zipaquirá, Tocancipá, Cajicá y Sopó

Salario a convenir

Se ofrece la posibilidad de obtener ingresos superiores al promedio nacional y pertenecer a un equipo exclusivo. La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres apasionados por las ventas que deseen unirse al equipo de vendedores VIP.

Se ofrece:

Comisiones más altas en Colombia (¡sin techo ni límite!).

Incentivos y bonificaciones semanales.

Proceso de ascensos y crecimiento constante.

Capacitación continua y acompañamiento permanente.

Manejo flexible de tu tiempo.

Requisitos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas.

Persona estable, comprometida y activa en la gestión comercial.

Pasión por alcanzar metas y superar resultados.

Se trata de una oportunidad donde el esfuerzo se verá reflejado en ingresos inmediatos, sin techo en comisiones, con estabilidad y crecimiento.uirá | Magneto

Nutricionista-Dietista Medellín

Salario: $ 3.100.000

Grupo ICOR, institución de salud con más de 30 años de experiencia, trabaja por el bienestar integral de los pacientes. Ofrece servicios ambulatorios y hospitalarios a través del Instituto del Corazón y la Clínica AMA, con un modelo de atención centrado en la excelencia clínica, la humanización, la sostenibilidad y el uso adecuado de la tecnología.

Se busca un(a) nutricionista dietista con vocación de servicio, conocimientos clínicos actualizados y capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario. Esta persona será responsable de brindar atención nutricional individualizada a pacientes, contribuyendo al proceso de recuperación y mejora de su calidad de vida.

Responsabilidad:

1. Participar en el diseño, formulación, organización, ejecución y control de planes y programas relacionados con su área, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales.

2. Proponer e implementar procedimientos e instrumentos que optimicen la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios a su cargo, alineados con las necesidades del entorno hospitalario y las políticas institucionales.

3. Proyectar, desarrollar y recomendar acciones de mejora que permitan alcanzar las metas propuestas, garantizando una atención segura, efectiva y centrada en el paciente.

4. Identificar a los pacientes que requieran atención nutricional, con base en interconsultas médicas, y de participar en las rondas médicas para el manejo de dietas y decisiones relacionadas con la nutrición hospitalaria.

5. Planear y desarrollar la terapia nutricional de acuerdo con las necesidades y el estado fisiológico de cada paciente, realizando la historia nutricional y aplicando métodos de evaluación que permitan determinar un plan de atención adecuado.

Gestor de tutelas – Abogado Bogotá

Salario: $ 3.000.000

Importante empresa del sector financiero se encuentra en búsqueda de un gestor de tutelas para laborar en Bogotá.

Requisitos:

Ser profesional en derecho.

Contar con al menos un año de experiencia en cargos afines.

Condiciones:

Salario básico de $3.000.000 más prestaciones de ley.

Horario: jornada administrativa de lunes a viernes.

Contrato: obra o labor.

Lugar de trabajo: TransUnion, Bogotá.

Funciones: