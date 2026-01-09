Trabajo para conductores: empresas están contratando en todo el país

La demanda de conductores continúa en aumento en distintas regiones del país, impulsada por sectores como transporte, logística, comercio y servicios, con oportunidades para diferentes tipos de licencia y niveles de experiencia.

Estas ofertas responden a la necesidad de garantizar la operación diaria, fortalecer las rutas de distribución y atender el crecimiento de la actividad comercial, por lo que los procesos de selección avanzan de manera constante.

Consejos para los candidatos

Antes de postularse, es recomendable verificar el tipo de licencia requerida, la vigencia de los documentos y la experiencia solicitada para cada cargo. Asimismo, mantener actualizados sus datos personales y revisar con atención las condiciones de la vacante puede aumentar las posibilidades de avanzar en el proceso de selección.

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos. A continuación, le presentamos una muestra de lo que puede encontrar. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito y virtual.

Hay varias vacantes en el trabajo de conductor. Foto: PA Images via Getty Images

Transportador/a entregador/a – Medellín

Empresa: Colombina

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

¿Le apasiona la logística y la atención al cliente? En Colombina, buscan un/a transportador/a entregador/a comprometido/a que se encargue de realizar la entrega oportuna y segura de los pedidos, garantizando la calidad y satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

Entregar correctamente los productos según la factura de venta, asegurando la satisfacción del cliente.

Realizar el recaudo de facturas de contado en las cuentas bancarias autorizadas y gestionar firmas y sellos correspondientes.

Confirmar las entregas mediante el uso del smartphone y la aplicación SmartQuick.

Velar por el buen uso, cuidado y conservación de los activos asignados.

Cumplir con la normativa legal vigente y los lineamientos del PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial).

Requerimientos:

Experiencia previa como transportador/a entregador/a o roles similares como repartidor/a o entregador/a

Licencia de conducción vigente C1 o C2

Conocimiento de rutas y zonas locales.

Habilidad para manejar y solucionar problemas en ruta.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Conductor – Girardota

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Como operador de transporte, será clave para el éxito del servicio al garantizar que los productos lleguen a destino de manera segura y puntual.

Responsabilidades:

Transportar productos de manera segura a diferentes tiendas en Medellín y alrededores.

Asegurar el correcto manejo y carga de los productos.

Mantener comunicación constante con el equipo logístico.

Verificar que los productos lleguen en buen estado a su destino.

Cumplir con los horarios de entrega establecidos.

Requerimientos:

Licencia de conducción vigente para vehículos de carga.

Experiencia mínima de 2 años como conductor o chofer.

Conocimiento de las rutas en Medellín y alrededores.

Habilidades básicas en mantenimiento del vehículo.

Bachillerato completo.

Conductor – Dosquebradas

Empresa: Pinturas y Yesos S.A.S.

Salario: A convenir

Como chofer, será responsable de transportar mercancía, materiales y equipos, asegurando el cumplimiento de normas y procedimientos vigentes tanto dentro de la empresa como de las instituciones de tránsito.

Responsabilidades:

Transportar mercancía, materiales y equipos.

Asegurar el cumplimiento de normas de tránsito.

Mantener registros precisos de los viajes.

Realizar inspecciones diarias del vehículo.

Garantizar la seguridad de la carga durante el transporte.

Requerimientos:

Licencia de conducción C2 vigente.

Experiencia previa como conductor o chofer de al menos 1 año.

Conocimiento de normas de tránsito y regulaciones de transporte.

Bachillerato completo.

Conductor – Cali

Empresa: Orbia

Salario: A convenir

Como parte fundamental de la cadena de abastecimiento, su rol será clave para asegurar que los productos lleguen a tiempo y en perfectas condiciones.

Responsabilidades:

Transportar mercancías de manera segura y eficiente a través de las rutas asignadas.

Realizar inspecciones diarias del vehículo para garantizar su correcto funcionamiento.

Cumplir con las normativas de seguridad vial y de la empresa.

Comunicar cualquier incidente o problema durante el transporte a la gerencia de manera oportuna.

Requerimientos:

Licencia de conducción C2 vigente.

Experiencia mínima de 2 años como conductor de carga o similar.

Conocimiento de las rutas y normativas de tráfico en Cali.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

