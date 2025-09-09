Empleo
Trabajo para psicólogos: conozca las ofertas activas en Colombia
Las oportunidades de empleo están disponibles a nivel nacional.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Diversas compañías y entidades del país están incorporando profesionales en Psicología para fortalecer áreas de talento humano, bienestar laboral, procesos de selección y acompañamiento clínico.
A continuación, encontrará algunas de las vacantes disponibles. Si desea consultar la lista completa y postularse, puede hacerlo sin costo a través de la sección Semana Empleos.
Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.
Psicólogo educativo – Bogotá
Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico
Salario: $ 3.000.000
Tipo de contrato: término indefinido
Como psicólogo escolar, desempeñará un papel crucial en la promoción de entornos de aprendizaje saludables y el fortalecimiento de la convivencia escolar.
Responsabilidades:
- Apoyar el desarrollo emocional y social de los estudiantes.
- Promover entornos de aprendizaje seguros y saludables.
- Facilitar el fortalecimiento de la convivencia escolar.
- Diseñar e implementar programas de orientación y acompañamiento estudiantil.
- Colaborar con docentes y autoridades educativas para mejorar el ambiente escolar.
- Realizar evaluaciones psicológicas y elaborar informes sobre el progreso de los estudiantes.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología.
- Experiencia previa en contextos educativos o escolares.
- Habilidades de acompañamiento y orientación a estudiantes.
- Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
- Sensibilidad social y vocación de servicio.
- Conocimientos en desarrollo infantil y adolescencia.
Psicólogo/a de selección - Cali
Empresa: Confidencial
Salario: $ 3.500.000
Tipo de contrato: término indefinido
Compañía nacional está en búsqueda de un(a) psicólogo(a) de selección para fortalecer su equipo de gestión humana.
Responsabilidades:
- Liderar procesos de selección de inicio a fin.
- Garantizar una experiencia positiva para cada candidato.
- Cumplir con tiempos y estándares de calidad en la gestión de vacantes.
- Innovar en estrategias que conecten con el talento ideal.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología, Administración de Empresas o carreras afines.
- Mínimo 3 años de experiencia en selección de personal.
- Experiencia en entornos con alta rotación.
- Conocimiento en aplicación e interpretación de pruebas psicotécnicas.
- Excelentes habilidades de comunicación asertiva y análisis.
Psicólogo/a de bienestar laboral – Santa Marta
Empresa: Confidencial
Salario: a convenir
Tipo de contrato: término fijo
En este rol, será responsable de diseñar e implementar estrategias que promuevan el bienestar de los empleados, asegurando un clima organizacional positivo y la reducción de riesgos psicosociales.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología.
- Mínimo 1 año de experiencia en un rol similar.
- Conocimientos en bienestar laboral y clima organizacional.
- Experiencia en identificación de riesgos psicosociales.
- Familiaridad con la normatividad legal vigente relacionada.
Analista de selección temporal – Pasto
Empresa: Studio F
Salario: $ 2.700.000
Tipo de contrato: temporal
Este rol, también conocido como especialista en reclutamiento o coordinador de selección, es crucial para garantizar que se atraigan a los talentos más adecuados para la empresa.
Responsabilidades:
- Realizar procesos de reclutamiento y selección de personal.
- Manejar procesos de selección masiva cubriendo alrededor de 150 vacantes mensuales.
- Elaborar informes de selección y presentarlos a la gerencia.
- Coordinar entrevistas y evaluaciones psicológicas a los candidatos.
- Mantener actualizada la base de datos de candidatos potenciales.
Requerimientos:
- Título profesional en psicología o especialización en Gestión Humana.
- Mínimo un año de experiencia en selección masiva.
- Capacidad para gestionar hasta 150 procesos de selección mensuales.
- Conocimiento en técnicas de entrevistas y evaluación de candidatos.
- Excelentes habilidades de comunicación y organización.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.