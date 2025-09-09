Suscribirse

Trabajo para psicólogos: conozca las ofertas activas en Colombia

Las oportunidades de empleo están disponibles a nivel nacional.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

9 de septiembre de 2025, 4:22 p. m.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo | Foto: Getty Images

Diversas compañías y entidades del país están incorporando profesionales en Psicología para fortalecer áreas de talento humano, bienestar laboral, procesos de selección y acompañamiento clínico.

A continuación, encontrará algunas de las vacantes disponibles. Si desea consultar la lista completa y postularse, puede hacerlo sin costo a través de la sección Semana Empleos.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

En México, el 20 de mayo es más que una fecha en el calendario; es una ocasión para reflexionar sobre la importancia de la psicología en el bienestar emocional y mental de la población.
Los psicólogos son importantes porque fomentan la salud mental y el bienestar general, ayudando a las personas a comprender, manejar y superar problemas emocionales y de conducta. | Foto: Getty Images

Psicólogo educativo – Bogotá

Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: término indefinido

Como psicólogo escolar, desempeñará un papel crucial en la promoción de entornos de aprendizaje saludables y el fortalecimiento de la convivencia escolar.

Responsabilidades:

  • Apoyar el desarrollo emocional y social de los estudiantes.
  • Promover entornos de aprendizaje seguros y saludables.
  • Facilitar el fortalecimiento de la convivencia escolar.
  • Diseñar e implementar programas de orientación y acompañamiento estudiantil.
  • Colaborar con docentes y autoridades educativas para mejorar el ambiente escolar.
  • Realizar evaluaciones psicológicas y elaborar informes sobre el progreso de los estudiantes.

Requerimientos:

  • Título profesional en Psicología.
  • Experiencia previa en contextos educativos o escolares.
  • Habilidades de acompañamiento y orientación a estudiantes.
  • Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
  • Sensibilidad social y vocación de servicio.
  • Conocimientos en desarrollo infantil y adolescencia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Psicólogo/a de selección - Cali

Empresa: Confidencial

Salario: $ 3.500.000

Tipo de contrato: término indefinido

Compañía nacional está en búsqueda de un(a) psicólogo(a) de selección para fortalecer su equipo de gestión humana.

Responsabilidades:

  • Liderar procesos de selección de inicio a fin.
  • Garantizar una experiencia positiva para cada candidato.
  • Cumplir con tiempos y estándares de calidad en la gestión de vacantes.
  • Innovar en estrategias que conecten con el talento ideal.

Requerimientos:

  • Título profesional en Psicología, Administración de Empresas o carreras afines.
  • Mínimo 3 años de experiencia en selección de personal.
  • Experiencia en entornos con alta rotación.
  • Conocimiento en aplicación e interpretación de pruebas psicotécnicas.
  • Excelentes habilidades de comunicación asertiva y análisis.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: ¿Sin trabajo? Hay múltiples vacantes activas en Colombia esta semana

Psicólogo/a de bienestar laboral – Santa Marta

Empresa: Confidencial

Salario: a convenir

Tipo de contrato: término fijo

En este rol, será responsable de diseñar e implementar estrategias que promuevan el bienestar de los empleados, asegurando un clima organizacional positivo y la reducción de riesgos psicosociales.

Requerimientos:

  • Título profesional en Psicología.
  • Mínimo 1 año de experiencia en un rol similar.
  • Conocimientos en bienestar laboral y clima organizacional.
  • Experiencia en identificación de riesgos psicosociales.
  • Familiaridad con la normatividad legal vigente relacionada.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de selección temporal – Pasto

Empresa: Studio F

Salario: $ 2.700.000

Tipo de contrato: temporal

Este rol, también conocido como especialista en reclutamiento o coordinador de selección, es crucial para garantizar que se atraigan a los talentos más adecuados para la empresa.

Responsabilidades:

  • Realizar procesos de reclutamiento y selección de personal.
  • Manejar procesos de selección masiva cubriendo alrededor de 150 vacantes mensuales.
  • Elaborar informes de selección y presentarlos a la gerencia.
  • Coordinar entrevistas y evaluaciones psicológicas a los candidatos.
  • Mantener actualizada la base de datos de candidatos potenciales.

Requerimientos:

  • Título profesional en psicología o especialización en Gestión Humana.
  • Mínimo un año de experiencia en selección masiva.
  • Capacidad para gestionar hasta 150 procesos de selección mensuales.
  • Conocimiento en técnicas de entrevistas y evaluación de candidatos.
  • Excelentes habilidades de comunicación y organización.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

