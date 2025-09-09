Trabajo para psicólogos: conozca las ofertas activas en Colombia

Diversas compañías y entidades del país están incorporando profesionales en Psicología para fortalecer áreas de talento humano, bienestar laboral, procesos de selección y acompañamiento clínico.

A continuación, encontrará algunas de las vacantes disponibles. Si desea consultar la lista completa y postularse, puede hacerlo sin costo a través de la sección Semana Empleos.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Los psicólogos son importantes porque fomentan la salud mental y el bienestar general, ayudando a las personas a comprender, manejar y superar problemas emocionales y de conducta. | Foto: Getty Images

Psicólogo educativo – Bogotá

Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: término indefinido

Como psicólogo escolar, desempeñará un papel crucial en la promoción de entornos de aprendizaje saludables y el fortalecimiento de la convivencia escolar.

Responsabilidades:

Apoyar el desarrollo emocional y social de los estudiantes.

Promover entornos de aprendizaje seguros y saludables.

Facilitar el fortalecimiento de la convivencia escolar.

Diseñar e implementar programas de orientación y acompañamiento estudiantil.

Colaborar con docentes y autoridades educativas para mejorar el ambiente escolar.

Realizar evaluaciones psicológicas y elaborar informes sobre el progreso de los estudiantes.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia previa en contextos educativos o escolares.

Habilidades de acompañamiento y orientación a estudiantes.

Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.

Sensibilidad social y vocación de servicio.

Conocimientos en desarrollo infantil y adolescencia.

Psicólogo/a de selección - Cali

Empresa: Confidencial

Salario: $ 3.500.000

Tipo de contrato: término indefinido

Compañía nacional está en búsqueda de un(a) psicólogo(a) de selección para fortalecer su equipo de gestión humana.

Responsabilidades:

Liderar procesos de selección de inicio a fin.

Garantizar una experiencia positiva para cada candidato.

Cumplir con tiempos y estándares de calidad en la gestión de vacantes.

Innovar en estrategias que conecten con el talento ideal.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología, Administración de Empresas o carreras afines.

Mínimo 3 años de experiencia en selección de personal.

Experiencia en entornos con alta rotación.

Conocimiento en aplicación e interpretación de pruebas psicotécnicas.

Excelentes habilidades de comunicación asertiva y análisis.

Psicólogo/a de bienestar laboral – Santa Marta

Empresa: Confidencial

Salario: a convenir

Tipo de contrato: término fijo

En este rol, será responsable de diseñar e implementar estrategias que promuevan el bienestar de los empleados, asegurando un clima organizacional positivo y la reducción de riesgos psicosociales.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Mínimo 1 año de experiencia en un rol similar.

Conocimientos en bienestar laboral y clima organizacional.

Experiencia en identificación de riesgos psicosociales.

Familiaridad con la normatividad legal vigente relacionada.

Analista de selección temporal – Pasto

Empresa: Studio F

Salario: $ 2.700.000

Tipo de contrato: temporal

Este rol, también conocido como especialista en reclutamiento o coordinador de selección, es crucial para garantizar que se atraigan a los talentos más adecuados para la empresa.

Responsabilidades:

Realizar procesos de reclutamiento y selección de personal.

Manejar procesos de selección masiva cubriendo alrededor de 150 vacantes mensuales.

Elaborar informes de selección y presentarlos a la gerencia.

Coordinar entrevistas y evaluaciones psicológicas a los candidatos.

Mantener actualizada la base de datos de candidatos potenciales.

Requerimientos:

Título profesional en psicología o especialización en Gestión Humana.

Mínimo un año de experiencia en selección masiva.

Capacidad para gestionar hasta 150 procesos de selección mensuales.

Conocimiento en técnicas de entrevistas y evaluación de candidatos.

Excelentes habilidades de comunicación y organización.