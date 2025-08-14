Trabajo para psicólogos: estas son las ofertas destacadas de la semana

La psicología es fundamental para el bienestar individual y social, ya que los psicólogos ayudan a las personas a entender y manejar sus emociones, pensamientos y comportamientos, así como a mejorar sus relaciones interpersonales y su calidad de vida. Además, juegan un papel crucial en la identificación y tratamiento de problemas de salud mental, y en la promoción de la salud mental, tanto a nivel individual como en entornos laborales y educativos.

Es por eso, que entendiendo la importancia, hay nuevas oportunidades laborales para psicólogos distribuidas en distintas ciudades del país, con opciones para recién graduados y profesionales con experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas, puede conocer más y postularse sin costo haciendo clic aquí.

Las personas interesadas pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Psicólogo educativo – Bogotá D.C.

Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como psicólogo escolar, desempeñará un papel crucial en la promoción de entornos de aprendizaje saludables y el fortalecimiento de la convivencia escolar.

Responsabilidades:

Apoyar el desarrollo emocional y social de los estudiantes.

Promover entornos de aprendizaje seguros y saludables.

Facilitar el fortalecimiento de la convivencia escolar.

Diseñar e implementar programas de orientación y acompañamiento estudiantil.

Colaborar con docentes y autoridades educativas para mejorar el ambiente escolar.

Realizar evaluaciones psicológicas y elaborar informes sobre el progreso de los estudiantes.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia previa en contextos educativos o escolares.

Habilidades de acompañamiento y orientación a estudiantes.

Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.

Sensibilidad social y vocación de servicio.

Conocimientos en desarrollo infantil y adolescencia.

Psicóloga especialista en salud ocupacional – Cali

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: $ 3.800.000 a $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Seguridad Atlas, empresa líder en Colombia en servicios de seguridad física y electrónica, están buscando una psicóloga psicosocial para integrarse a su equipo de seguridad y salud en el trabajo. Esta posición es clave para la gestión de la salud mental de los colaboradores y el cumplimiento de normativas de seguridad laboral.

Responsabilidades:

Ajustarse a nuevos escenarios normativos y tecnologías en salud ocupacional.

Conocer y aplicar la legislación laboral en condiciones de salud y seguridad.

Gestionar casos médicos laborales relacionados con la salud mental.

Evaluar, diagnosticar y gestionar casos médicos complejos laborales.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Especialización o Posgrado en Salud Ocupacional.

Tarjeta profesional y licencia vigente en Salud Ocupacional.

Curso vigente de 50 horas en salud ocupacional.

Mínimo 2 años de experiencia en vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial.

Auxiliar administrativo(a) de talento humano – Pereira

Empresa: Haceb

Salario: $ 3.900.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será desarrollar actividades derivadas de la gestión integral del talento humano, de acuerdo con los lineamientos definidos por la compañía, generando bienestar en las personas, a través de la gestión eficaz cada una de las interacciones con el empleado.

Responsabilidades:

Relaciones laborales: manejo de contrataciones, afiliaciones, prórrogas, terminaciones, liquidaciones y procesos disciplinarios, garantizando el registro y reporte oportuno de novedades.

Atracción y selección de talento: publicación de vacantes, coordinación de procesos de selección y centros de valoración para cargos operativos, elaboración de planes de desarrollo y mapas de talento.

Cultura y experiencia del empleado: gestión de beneficios, programas y actividades que fortalezcan la cultura organizacional, el clima laboral y el reconocimiento a los colaboradores. Garantizar el buen mantenimiento locativo de los espacios de trabajo.

SST y Sostenibilidad: Apoyar y hacer seguimiento a entrega de dotación y EPP, actividades de SST y consolidación de datos ambientales.

Requerimientos:

Profesional en psicología o administración de empresas.

2 años de experiencia como auxiliar en áreas de talento humano.

Consultor(a) de selección – Medellín

Empresa: Manpower Professional LTDA

Salario: $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona el mundo del reclutamiento y le gustaría formar parte de una empresa líder en recursos humanos? Se busca un consultor de selección, también conocido como especialista en reclutamiento o asesor de selección, que se una al equipo.

Responsabilidades:

Apoyar la gestión comercial.

Aplicar, analizar e interpretar pruebas psicotécnicas y evaluaciones por competencias.

Ejecutar el proceso de evaluación y selección y entrevistas por competencias.

Realizar el mapeo de candidatos.

Realizar el Headhunting y Assessment Center.

Dar seguimiento a candidatos y clientes.

Elaborar informes de gestión.

Realizar acciones de fidelización del cliente asignado.

Realizar seguimiento al servicio y de la satisfacción de los vinculados/as.

Emitir las órdenes para facturación del servicio.

Requerimientos:

Profesional en Psicología con tarjeta profesional requerida.

2 años de experiencia en reclutamiento de todo tipo de perfiles.

Experiencia en relacionamiento con cliente externo.