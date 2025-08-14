Suscribirse

Trabajo para psicólogos: estas son las ofertas destacadas de la semana

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

14 de agosto de 2025, 8:26 p. m.
En México, el 20 de mayo es más que una fecha en el calendario; es una ocasión para reflexionar sobre la importancia de la psicología en el bienestar emocional y mental de la población.
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

La psicología es fundamental para el bienestar individual y social, ya que los psicólogos ayudan a las personas a entender y manejar sus emociones, pensamientos y comportamientos, así como a mejorar sus relaciones interpersonales y su calidad de vida. Además, juegan un papel crucial en la identificación y tratamiento de problemas de salud mental, y en la promoción de la salud mental, tanto a nivel individual como en entornos laborales y educativos.

Es por eso, que entendiendo la importancia, hay nuevas oportunidades laborales para psicólogos distribuidas en distintas ciudades del país, con opciones para recién graduados y profesionales con experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas, puede conocer más y postularse sin costo haciendo clic aquí.

Two women in armchairs are sitting and talking. Woman psychologist practicing with patient women. Coach session between girlfriends. Therapist's gestures. Female talking in the office
Las personas interesadas pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Psicólogo educativo – Bogotá D.C.

Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como psicólogo escolar, desempeñará un papel crucial en la promoción de entornos de aprendizaje saludables y el fortalecimiento de la convivencia escolar.

Responsabilidades:

  • Apoyar el desarrollo emocional y social de los estudiantes.
  • Promover entornos de aprendizaje seguros y saludables.
  • Facilitar el fortalecimiento de la convivencia escolar.
  • Diseñar e implementar programas de orientación y acompañamiento estudiantil.
  • Colaborar con docentes y autoridades educativas para mejorar el ambiente escolar.
  • Realizar evaluaciones psicológicas y elaborar informes sobre el progreso de los estudiantes.

Requerimientos:

  • Título profesional en Psicología.
  • Experiencia previa en contextos educativos o escolares.
  • Habilidades de acompañamiento y orientación a estudiantes.
  • Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
  • Sensibilidad social y vocación de servicio.
  • Conocimientos en desarrollo infantil y adolescencia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Psicóloga especialista en salud ocupacional – Cali

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: $ 3.800.000 a $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Seguridad Atlas, empresa líder en Colombia en servicios de seguridad física y electrónica, están buscando una psicóloga psicosocial para integrarse a su equipo de seguridad y salud en el trabajo. Esta posición es clave para la gestión de la salud mental de los colaboradores y el cumplimiento de normativas de seguridad laboral.

Responsabilidades:

  • Ajustarse a nuevos escenarios normativos y tecnologías en salud ocupacional.
  • Conocer y aplicar la legislación laboral en condiciones de salud y seguridad.
  • Gestionar casos médicos laborales relacionados con la salud mental.
  • Evaluar, diagnosticar y gestionar casos médicos complejos laborales.

Requerimientos:

  • Título profesional en Psicología.
  • Especialización o Posgrado en Salud Ocupacional.
  • Tarjeta profesional y licencia vigente en Salud Ocupacional.
  • Curso vigente de 50 horas en salud ocupacional.
  • Mínimo 2 años de experiencia en vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Hay nuevos empleos para psicólogos. Conozca cómo aplicar

Auxiliar administrativo(a) de talento humano – Pereira

Empresa: Haceb

Salario: $ 3.900.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será desarrollar actividades derivadas de la gestión integral del talento humano, de acuerdo con los lineamientos definidos por la compañía, generando bienestar en las personas, a través de la gestión eficaz cada una de las interacciones con el empleado.

Responsabilidades:

  • Relaciones laborales: manejo de contrataciones, afiliaciones, prórrogas, terminaciones, liquidaciones y procesos disciplinarios, garantizando el registro y reporte oportuno de novedades.
  • Atracción y selección de talento: publicación de vacantes, coordinación de procesos de selección y centros de valoración para cargos operativos, elaboración de planes de desarrollo y mapas de talento.
  • Cultura y experiencia del empleado: gestión de beneficios, programas y actividades que fortalezcan la cultura organizacional, el clima laboral y el reconocimiento a los colaboradores. Garantizar el buen mantenimiento locativo de los espacios de trabajo.
  • SST y Sostenibilidad: Apoyar y hacer seguimiento a entrega de dotación y EPP, actividades de SST y consolidación de datos ambientales.

Requerimientos:

  • Profesional en psicología o administración de empresas.
  • 2 años de experiencia como auxiliar en áreas de talento humano.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Consultor(a) de selección – Medellín

Empresa: Manpower Professional LTDA

Salario: $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona el mundo del reclutamiento y le gustaría formar parte de una empresa líder en recursos humanos? Se busca un consultor de selección, también conocido como especialista en reclutamiento o asesor de selección, que se una al equipo.

Responsabilidades:

  • Apoyar la gestión comercial.
  • Aplicar, analizar e interpretar pruebas psicotécnicas y evaluaciones por competencias.
  • Ejecutar el proceso de evaluación y selección y entrevistas por competencias.
  • Realizar el mapeo de candidatos.
  • Realizar el Headhunting y Assessment Center.
  • Dar seguimiento a candidatos y clientes.
  • Elaborar informes de gestión.
  • Realizar acciones de fidelización del cliente asignado.
  • Realizar seguimiento al servicio y de la satisfacción de los vinculados/as.
  • Emitir las órdenes para facturación del servicio.

Requerimientos:

  • Profesional en Psicología con tarjeta profesional requerida.
  • 2 años de experiencia en reclutamiento de todo tipo de perfiles.
  • Experiencia en relacionamiento con cliente externo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

