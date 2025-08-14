EMPLEO
Trabajo para psicólogos: estas son las ofertas destacadas de la semana
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La psicología es fundamental para el bienestar individual y social, ya que los psicólogos ayudan a las personas a entender y manejar sus emociones, pensamientos y comportamientos, así como a mejorar sus relaciones interpersonales y su calidad de vida. Además, juegan un papel crucial en la identificación y tratamiento de problemas de salud mental, y en la promoción de la salud mental, tanto a nivel individual como en entornos laborales y educativos.
Es por eso, que entendiendo la importancia, hay nuevas oportunidades laborales para psicólogos distribuidas en distintas ciudades del país, con opciones para recién graduados y profesionales con experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas, puede conocer más y postularse sin costo haciendo clic aquí.
Psicólogo educativo – Bogotá D.C.
Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico
Salario: $ 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como psicólogo escolar, desempeñará un papel crucial en la promoción de entornos de aprendizaje saludables y el fortalecimiento de la convivencia escolar.
Responsabilidades:
- Apoyar el desarrollo emocional y social de los estudiantes.
- Promover entornos de aprendizaje seguros y saludables.
- Facilitar el fortalecimiento de la convivencia escolar.
- Diseñar e implementar programas de orientación y acompañamiento estudiantil.
- Colaborar con docentes y autoridades educativas para mejorar el ambiente escolar.
- Realizar evaluaciones psicológicas y elaborar informes sobre el progreso de los estudiantes.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología.
- Experiencia previa en contextos educativos o escolares.
- Habilidades de acompañamiento y orientación a estudiantes.
- Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
- Sensibilidad social y vocación de servicio.
- Conocimientos en desarrollo infantil y adolescencia.
Psicóloga especialista en salud ocupacional – Cali
Empresa: Seguridad Atlas
Salario: $ 3.800.000 a $ 4.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En Seguridad Atlas, empresa líder en Colombia en servicios de seguridad física y electrónica, están buscando una psicóloga psicosocial para integrarse a su equipo de seguridad y salud en el trabajo. Esta posición es clave para la gestión de la salud mental de los colaboradores y el cumplimiento de normativas de seguridad laboral.
Responsabilidades:
- Ajustarse a nuevos escenarios normativos y tecnologías en salud ocupacional.
- Conocer y aplicar la legislación laboral en condiciones de salud y seguridad.
- Gestionar casos médicos laborales relacionados con la salud mental.
- Evaluar, diagnosticar y gestionar casos médicos complejos laborales.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología.
- Especialización o Posgrado en Salud Ocupacional.
- Tarjeta profesional y licencia vigente en Salud Ocupacional.
- Curso vigente de 50 horas en salud ocupacional.
- Mínimo 2 años de experiencia en vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial.
Auxiliar administrativo(a) de talento humano – Pereira
Empresa: Haceb
Salario: $ 3.900.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Su misión será desarrollar actividades derivadas de la gestión integral del talento humano, de acuerdo con los lineamientos definidos por la compañía, generando bienestar en las personas, a través de la gestión eficaz cada una de las interacciones con el empleado.
Responsabilidades:
- Relaciones laborales: manejo de contrataciones, afiliaciones, prórrogas, terminaciones, liquidaciones y procesos disciplinarios, garantizando el registro y reporte oportuno de novedades.
- Atracción y selección de talento: publicación de vacantes, coordinación de procesos de selección y centros de valoración para cargos operativos, elaboración de planes de desarrollo y mapas de talento.
- Cultura y experiencia del empleado: gestión de beneficios, programas y actividades que fortalezcan la cultura organizacional, el clima laboral y el reconocimiento a los colaboradores. Garantizar el buen mantenimiento locativo de los espacios de trabajo.
- SST y Sostenibilidad: Apoyar y hacer seguimiento a entrega de dotación y EPP, actividades de SST y consolidación de datos ambientales.
Requerimientos:
- Profesional en psicología o administración de empresas.
- 2 años de experiencia como auxiliar en áreas de talento humano.
Consultor(a) de selección – Medellín
Empresa: Manpower Professional LTDA
Salario: $ 2.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Le apasiona el mundo del reclutamiento y le gustaría formar parte de una empresa líder en recursos humanos? Se busca un consultor de selección, también conocido como especialista en reclutamiento o asesor de selección, que se una al equipo.
Responsabilidades:
- Apoyar la gestión comercial.
- Aplicar, analizar e interpretar pruebas psicotécnicas y evaluaciones por competencias.
- Ejecutar el proceso de evaluación y selección y entrevistas por competencias.
- Realizar el mapeo de candidatos.
- Realizar el Headhunting y Assessment Center.
- Dar seguimiento a candidatos y clientes.
- Elaborar informes de gestión.
- Realizar acciones de fidelización del cliente asignado.
- Realizar seguimiento al servicio y de la satisfacción de los vinculados/as.
- Emitir las órdenes para facturación del servicio.
Requerimientos:
- Profesional en Psicología con tarjeta profesional requerida.
- 2 años de experiencia en reclutamiento de todo tipo de perfiles.
- Experiencia en relacionamiento con cliente externo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.