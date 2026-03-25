Trabajo remoto disponible en Colombia: vacantes activas para postularse gratis

El trabajo remoto se ha convertido en una alternativa cada vez más valorada por quienes buscan mayor equilibrio entre su vida personal y profesional. Esta modalidad permite organizar mejor la jornada laboral, reducir el tiempo dedicado a desplazamientos y disminuir gastos asociados al transporte o la alimentación fuera de casa.

Además de ofrecer mayor autonomía en la gestión del tiempo, trabajar desde casa puede contribuir a mejorar la productividad y reducir factores de estrés relacionados con los trayectos diarios. En Colombia, hay más de 400 vacantes bajo esta modalidad, lo que abre nuevas oportunidades para quienes desean desempeñar sus funciones desde cualquier lugar.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo a las ofertas que le interesen.

Tener una hoja de vida clara, bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente las posibilidades de avanzar en los procesos de selección.

Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo. Foto: Stock

Oferta remota analista de soporte operativo de seguro

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 3.850.000

En este rol, será responsable de analizar y mejorar los procedimientos operativos, asegurando que se alineen con los objetivos estratégicos de la compañía.

Responsabilidades:

Analizar y mejorar los procesos operativos del área de seguros.

Proveer soporte operativo eficiente para garantizar la satisfacción del cliente.

Colaborar con otros departamentos para implementar mejoras en los procedimientos.

Monitorear y reportar el rendimiento de los procesos para asegurar su efectividad.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como analista de seguros o roles similares.

Conocimiento en gestión de procesos y mejora continua.

Habilidad para trabajar de manera colaborativa y comunicarse efectivamente.

Capacidad para analizar datos y proponer soluciones innovadoras.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de infraestructura tecnológica - Oportunidad remota

Empresa: Activos

Salario: $ 2.597.000

Como parte del equipo, será el responsable de garantizar que los sistemas funcionen sin problemas, apoyando los objetivos estratégicos de la empresa.

Responsabilidades:

Gestionar la infraestructura tecnológica de la empresa.

Implementar mejoras en sistemas IT existentes.

Colaborar con equipos para resolver problemas técnicos.

Monitorear el rendimiento y la seguridad de la infraestructura.

Participar en el desarrollo de proyectos tecnológicos.

Requerimientos:

Experiencia previa como analista de infraestructura tecnológica o roles similares.

Conocimiento avanzado en sistemas y redes IT.

Habilidades para resolver problemas técnicos complejos.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Disponibilidad para trabajar de forma remota.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Medellín: hay más de 26.000 vacantes de empleo con postulación 100 % virtual

Data engineer Jr/ Ssr remoto

Empresa: Longevo

Salario: A convenir

¿Le apasiona el análisis de datos y la tecnología? En Longevo, buscan un/a data engineer Jr/Ssr para unirse al equipo y contribuir a la construcción de una plataforma de datos que impacta directamente en la salud y bienestar de los usuarios.

Responsabilidades:

Diseñar y desarrollar pipelines de datos en AWS.

Colaborar con equipos de ingeniería y análisis para optimizar el flujo de datos.

Implementar soluciones de almacenamiento y procesamiento de datos utilizando Amazon Redshift y S3.

Automatizar procesos de orquestación de datos con Apache Airflow.

Requerimientos:

Experiencia previa como data engineer junior o ingeniero de datos Jr.

Conocimiento de AWS Python y SQL.

Experiencia con herramientas de orquestación como Apache Airflow.

Familiaridad con el uso de Git y Docker.

Capacidad para trabajar de forma remota y colaborar con equipos distribuidos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesores comerciales o televendedores

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 1.750.000

Como ejecutivo de ventas telefónicas, tendrá un papel esencial en el equipo de ventas, contribuyendo directamente al crecimiento de la empresa.

Responsabilidades:

Gestionar y desarrollar una cartera de clientes.

Identificar oportunidades de negocio y generar nuevos leads.

Llevar a cabo presentaciones de ventas y negociaciones.

Asegurar el seguimiento efectivo de los clientes.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como ejecutivo(a) de ventas remotas o similar.

Habilidades comprobadas en ventas y negociación.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Dominio de herramientas de CRM y Microsoft Office.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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