Trabajo remoto disponible: ofertas laborales publicadas esta semana

El trabajo remoto sigue consolidándose como una de las modalidades más atractivas en el país, especialmente para quienes buscan conciliar la vida laboral y personal sin necesidad de desplazamientos.

Esta semana se han publicado nuevas ofertas dirigidas a distintos perfiles, con oportunidades tanto para profesionales con experiencia como para personas que buscan su primera vinculación formal.

Las vacantes disponibles incluyen contratos estables, horarios flexibles y beneficios adicionales que dependen de cada compañía.

Lo mejor es que todo el proceso de postulación es 100% virtual y gratuito, lo que facilita que en cuestión de minutos pueda aplicar desde su celular o computador.

Asociado de estrategia financiera remoto

Salario a convenir

La empresa se encuentra en búsqueda de un asociado de estrategia financiera altamente analítico y orientado a los detalles, para unirse a su equipo de Finanzas.

En este rol, la persona seleccionada ayudará a dar forma a la estrategia financiera mediante el análisis del rendimiento empresarial, desarrollando modelos financieros y apoyando la toma de decisiones estratégicas en todos los departamentos.

Además, desempeñará un papel central en la implementación de capacidades de presupuesto en el sistema ERP Odoo, integrando las previsiones de ventas y costos en los flujos de trabajo operativos.

Se ofrece la oportunidad de trabajar de forma remota desde cualquier ciudad como Armenia, Cali, Ibagué, Medellín, Bogotá, Barranquilla o Bucaramanga, de lunes a viernes en un horario flexible.

Responsabilidades:

Realizar análisis financiero estratégico mediante modelado financiero planificación de escenarios y análisis de ROI para apoyar decisiones de inversión y asignación de recursos.

Asistir en la planificación anual previsiones continuas y análisis de variaciones para asegurar el alineamiento con los objetivos de la empresa.

Liderar y apoyar la implementación de funcionalidades de presupuesto en el ERP Odoo incluyendo los flujos de trabajo de presupuestación de ventas y costos.

Rastrear y evaluar los KPI de la empresa preparar tableros de control y proporcionar información a la alta dirección.

Colaborar con los equipos de Operaciones Marketing Ventas y Producto para alinear la estrategia financiera con los objetivos de negocio.

Monitorear tendencias de la industria y desempeño de competidores para informar recomendaciones estratégicas.

Apoyar evaluaciones de fusiones y adquisiciones revisiones de estrategias de precios y proyectos de asignación de capital según sea necesario.

Requerimientos:

Título universitario en Finanzas Economía Contabilidad Administración de Empresas o un campo relacionado (MBA o CFA es un plus).

6-8 años de experiencia en finanzas corporativas banca de inversión consultoría o FP&A.

Experiencia práctica con sistemas ERP (preferiblemente Odoo) o software de planificación financiera.

Fuertes habilidades en modelado financiero y análisis de datos (Excel o herramientas BI).

Excelentes habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico con una mentalidad estratégica.

Fuertes habilidades de comunicación capacidad para traducir análisis complejos en recomendaciones claras.

Alta atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples proyectos en un entorno dinámico.

Científico de datos (Mid–Senior Level)

Salario: $ 3.000.000 a $ 4.500.000

Misión

Liderar el desarrollo e implementación de soluciones de optimización, analítica avanzada y visualización de datos que soporten la toma de decisiones estratégicas en tiempo real. Garantizar que los modelos y sistemas construidos sean escalables, confiables y ofrezcan un impacto directo en la eficiencia operativa y la rentabilidad de la plataforma.

Responsabilidades

Diseñar y liderar modelos de optimización, predicción y analítica aplicados a problemas complejos del negocio.

aplicados a problemas complejos del negocio. Desarrollar e implementar estándares de visualización de datos que faciliten la interpretación y uso de información clave en diferentes módulos de la plataforma.

que faciliten la interpretación y uso de información clave en diferentes módulos de la plataforma. Coordinar con equipos de ingeniería, producto y datos para llevar modelos desde prototipo hasta producción.

Establecer metodologías de prototipado rápido para validar hipótesis y visualizaciones antes de la implementación definitiva.

para validar hipótesis y visualizaciones antes de la implementación definitiva. Documentar y estandarizar procesos técnicos para asegurar replicabilidad y consistencia en toda la organización.

Liderar un equipo multidisciplinario (data scientists, devs, analistas) hacia la entrega de soluciones escalables y de alto impacto.

Perfil del candidato

Dominio de herramientas: Python, frameworks de optimización (OR-Tools, Gurobi, CPLEX), librerías de ML/IA, y herramientas de visualización (Streamlit, Dash, Power BI, etc.).

Capacidad de comunicar hallazgos técnicos a audiencias no técnicas.

Experiencia liderando equipos o proyectos de analítica/IA en empresas de software o SaaS.

KPIs esperados

% de decisiones operativas soportadas por modelos analíticos.

% de módulos que usan visualizaciones estandarizadas.

Nivel de adopción de dashboards por parte de usuarios internos/externos.

Ahorros o mejoras medibles atribuibles a modelos de optimización y analítica

Jr. paralegal remoto

Salario: $2.500.000 a $2.700.000

En Solvo Global, uno de los clientes más importantes es una firma especializada en derecho de lesiones personales con presencia internacional. Se dedica a brindar representación legal de alta calidad a sus clientes y actualmente busca un paralegal capacitado para unirse a su equipo remoto en Colombia.

Descripción del puesto

Se requiere un profesional detallista, organizado y con experiencia en firmas legales, para brindar soporte clave en casos de lesiones personales, tanto en etapa de pre-litigio como litigio. Este rol combina gestión de casos, redacción legal y coordinación con clientes, proveedores médicos y aseguradoras.

Responsabilidades principales

Contactar clientes, proveedores médicos y compañías de seguros.

Subir y actualizar información en MyCase.

Confirmar proveedores médicos y coordinar evaluaciones DME/TSO.

Preparar demandas, exhibiciones de salarios perdidos y cartas de representación.

Programar sesiones de descubrimiento, mediaciones y deposiciones.

Enviar correos electrónicos y faxes a clientes y aseguradoras.

Crear nuevos casos, agregar gastos y asistir a reuniones de equipo.

Requisitos y habilidades

Inglés avanzado B2/C1.Experiencia previa en firmas legales (preferiblemente en EE.UU., Canadá, Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda).

Experiencia en derecho de lesiones personales o litigios (deseable).

Habilidades técnicas

Manejo de plataformas de gestión legal (idealmente MyCase).

Redacción y preparación de documentos jurídicos.

Coordinación de procesos legales y administrativos.

Excelentes habilidades de comunicación.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.

Otras ofertas remotas

Ejecutivo de ventas 100% remoto

Salario: $ 1.623.500 a $ 2.500.000

Se requiere ejecutivo de ventas outbound (100% remoto a nivel nacional).

Contrato a término indefinido.

Horario: lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. / sábados de 8 a.m. a 12 p.m.

Salario + comisiones: hasta $2.500.000 según metas.

Requisitos:

Mínimo 1 año en ventas telefónicas o intangibles (excluyente).

Experiencia laboral formal.

Edad entre 21 y 48 años.

No estudiantes presenciales.

PC con cámara disponible.

Analista de facturación de transporte y logística (Remoto)

Salario: $ 2.000.000

¿Cuenta con experiencia en facturación de transporte terrestre o procesos aduaneros? Se está buscando un auditor de facturación de fletes con ojo crítico, atención al detalle y capacidad de análisis para fortalecer los procesos de control y validación de costos logísticos.

Modalidad: 100% remoto – aplica personal en cualquier ciudad de Colombia.

Horario: lunes a viernes, con disponibilidad ocasional los sábados.

Salario: $2.000.000 + prestaciones de ley.

Contrato: obra o labor.

Perfil: técnico, tecnólogo o profesional en comercio internacional, administración o carreras afines.

Experiencia mínima de 2 años en facturación de servicios de transporte terrestre o aduanas.

Habilidad para revisar documentación, validar tarifas, detectar inconsistencias y elaborar reportes de seguimiento.

Manejo de herramientas ofimáticas y enfoque en optimización de costos.

Algunas funciones:

Revisar y auditar facturas de transporte terrestre y servicios logísticos.

Validar tarifas, tiempos, pesos y cobros según lo pactado con proveedores.

Identificar y reportar errores, sobrecostos o cobros duplicados.

Elaborar reportes mensuales de control de gastos.

Ejecutivo de ventas 100% remoto / oferta a nivel nacional

Salario: $ 1.485.000

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. / sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Condiciones económicas:

Salario base: $1.427.880 COP.

Bono garantizado (primeros 2 meses): $285.000.

Bono de conectividad: $200.000.

Comisiones sin techo.

Tipo de pago: quincenal, mes vencido.

Tipo de contrato: prestacional.

Funciones principales:

Manejo de venta cruzada a través de venta consultiva para ampliar el portafolio actual de los clientes.

Cierre de ventas efectivas.

Seguimiento y gestión posventa.

Cumplimiento de objetivos comerciales en entorno 100% remoto.

Perfil requerido:

Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos, etc.).

Alta capacidad de indagación, cierre rápido y orientación a resultados.

Manejo de CRM (Salesforce, Sinergy u otros).

Experiencia comprobable en trabajo remoto.

Perfil consultivo, autónomo y con buena gestión del tiempo.

No aplica para estudiantes activos ni para ventas mixtas o presenciales.

Formación y fase de nesting: entrenamiento inicial de 10 días hábiles (evaluativo – nota mínima 8/10).

Fase de nesting de 1 semana en operación real. Se requiere mínimo 1 venta cerrada y entrega de referidos calificados.

Reclutador freelance

Salario a convenir.

¿Cuenta con experiencia en selección de talento y le apasiona conectar a las personas con las oportunidades correctas?

Se está buscando un reclutador freelance dinámico y motivado que trabaje de manera independiente para identificar y conectar a los mejores talentos con las oportunidades laborales.

Como especialista en selección independiente, tendrá la libertad de trabajar 100% remoto, manejar sus propios horarios y recibir pagos por procesos cerrados. Podrá unirse como consultor de reclutamiento autónomo y ayudar a las empresas a encontrar a sus candidatos ideales mientras disfruta de flexibilidad laboral.

Responsabilidades:

Publicación de vacantes en plataformas y redes sociales.

Filtro de hojas de vida y realización de entrevistas preliminares.

Evaluación de competencias según el perfil requerido.

Presentación de candidatos finalistas a la empresa.

Acompañamiento básico en el proceso de selección.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en procesos de selección para cargos operativos, comerciales o administrativos.

Manejo de portales de empleo y redes sociales.

Habilidades de comunicación y organización.

Disponibilidad para trabajar bajo cumplimiento de objetivos.

Digitador/a

Salario a convenir.

Empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, está en búsqueda de un/a digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse al equipo administrativo.

En este rol será esencial garantizar la precisión y la eficiencia en la administración de datos, contribuyendo al éxito continuo de la empresa. Se buscan tanto personas con experiencia como aquellas que están comenzando su carrera, ofreciendo un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Ingreso y captura de datos en sistemas internos. Verificación y validación de datos ingresados.

Corrección de errores en la información digital.

Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.

Clasificación y organización de información.

Manejo y actualización de base de datos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mayor de 18 años.

Habilidades básicas en informática.

Alta atención al detalle.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Buena comunicación escrita.

Agente mesa de ayuda

Salario a convenir.

¿Le apasiona el soporte técnico y la atención al cliente? Se está buscando un especialista de soporte técnico para el equipo de mesa de ayuda. Será la primera línea de contacto con los usuarios, brindando soporte técnico remoto y soluciones efectivas a través de llamadas, tickets y chats.

Si cuenta con experiencia en atención al cliente y desea desarrollar sus habilidades en un entorno dinámico, esta puede ser la oportunidad indicada.

Se ofrece un ambiente de trabajo flexible con modalidad presencial y home office durante los fines de semana, junto con un contrato a término indefinido.

Responsabilidades:

Atender llamadas y tickets a través de portales de autogestión y MS Teams.

Gestionar incidentes y solicitudes siguiendo protocolos establecidos.

Analizar y detectar fallas técnicas de manera eficiente.

Proponer y ejecutar soluciones efectivas para el usuario final.

Documentar causas y resoluciones de cada caso.

Asegurar el cumplimiento de indicadores de gestión y calidad.

Requerimientos: