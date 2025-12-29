Trabajo remoto en Colombia: vacantes disponibles para distintos perfiles

El teletrabajo ha consolidado como una alternativa cada vez más atractiva en el mercado laboral colombiano, permitiendo a los trabajadores acceder a oportunidades sin importar su ubicación geográfica.

Actualmente, múltiples empresas están fortaleciendo sus equipos bajo esquemas de trabajo remoto, buscando talento para roles que van desde tecnología y atención al cliente, hasta áreas comerciales, administrativas y de soporte.

Para aumentar las posibilidades de ser seleccionado, es clave contar con una hoja de vida clara, bien estructurada y adaptada al entorno digital.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados en aplicar pueden hacerlo de manera gratuita ingresando a la sección de Semana Empleos, donde deberán crear un perfil profesional completo y postularse a la oferta que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes remotas que actualmente se encuentran disponibles.

Agente call center ventas con experiencia

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.485.000

Su principal objetivo será cerrar ventas durante la llamada y gestionar de manera efectiva la postventa para fidelizar a los clientes.

Responsabilidades:

Venta en frío de productos intangibles como tecnología y software .

. Cierre de ventas durante la llamada.

Gestión postventa y fidelización de clientes.

Cumplimiento de metas comerciales y manejo de referidos.

Seguimiento individualizado a clientes y prospectos.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles como tecnología, seguros o educación.

Alta capacidad de indagación y cierre rápido de transacciones.

Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.

Experiencia previa comprobable en trabajo remoto.

Perfil consultivo con autogestión de leads .

. No se aceptan estudiantes ni ventas mixtas/presenciales.

Product owner – Pagos digitales y adquirencia LATAM (Remoto)

Empresa: Movii

Salario: 3.800.000

Movii busca un product owner con experiencia en productos tecnológicos y pagos digitales, que lidere la definición y ejecución del roadmap del producto asociado a la expansión de adquirencia en LATAM, trabajando de manera transversal con equipos de tecnología, operaciones y negocio.

Responsabilidades:

Definir y priorizar el roadmap del producto asociado a la expansión de adquirencia en LATAM.

Diseñar y establecer, en conjunto con los equipos correspondientes, el modelo de soporte local y escalamiento global (N1, N2).

Trabajar de forma colaborativa con equipos de tecnología, operaciones y negocio para garantizar una implementación eficiente del producto.

Levantar, documentar y gestionar historias de usuario, criterios de aceptación y backlog técnico.

técnico. Liderar y coordinar los procesos de validación end-to-end , certificaciones y pruebas funcionales, asegurando el cumplimiento de los requerimientos definidos.

, certificaciones y pruebas funcionales, asegurando el cumplimiento de los requerimientos definidos. Gestionar riesgos, bloqueos, dependencias y planes de mitigación asociados al producto.

Estas responsabilidades se desarrollan desde una perspectiva de gestión de producto, articulando equipos y procesos, no desde la ejecución operativa.

Requerimientos:

Experiencia mínima de (1) año en roles de product owner , analista de producto o gestión de proyectos tecnológicos.

, analista de producto o gestión de proyectos tecnológicos. Profesional o estudiante de últimos semestres en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Industrial, Administración o afines.

Experiencia en integraciones tecnológicas con plataformas de pago o adquirencia.

Conocimiento práctico de metodologías ágiles como Scrum y Kanban.

Inglés avanzado (nivel C1 indispensable).

Agente de telemercadeo remoto

Empresa: Autonomic

Salario: 1.600.000

Si tiene al menos 6 meses de experiencia, esta es su oportunidad para unirse a un equipo dedicado a asegurar sistemas a través de pruebas de pentesting durante la fase crucial de construcción del software.

Responsabilidades:

Prospección en frío a través de diferentes canales con clientes potenciales

Manejo de objeciones a través de diferentes canales con clientes potenciales.

Agendamiento de reuniones con clientes potenciales.

Realizar reservaciones para reuniones presenciales con clientes potenciales.

Registro de reuniones en el CRM.

Requerimientos:

Experiencia en prospección y/o comunicación en frío con clientes potenciales a través de diferentes canales.

Comunicación asertiva, tanto verbalmente como por escrito.

Experiencia en atención al cliente y/o áreas de ventas.

Conocimiento en plataformas CRM.

Asistente comercial preventas - Remoto

Empresa: Vishram International Services

Salario: 1.700.000

En este rol, priorizar un buen servicio al cliente con el manejo de contactos iniciales con los clientes potenciales es crucial. Jugará un rol fundamental en la experiencia de servicio de trabajadores y profesionales internacionales mientras crece profesionalmente en un ambiente de apoyo y crecimiento.

Responsabilidades:

Contactar diariamente a clientes potenciales para identificar su perfil y aspiraciones.

Brindar atención personalizada a nuestros clientes para garantizar que sus metas educativas y profesionales en el exterior sean exitosas.

Brindar apoyo en el agendamiento de asesorías para el equipo de asesores internacionales.

Llevar un registro claro y actualizado de las interacciones con cada cliente.

Reportar al director comercial el desempeño de la labor de contacto y agendamiento de asesorías.

Asistir en actividades comerciales de acuerdo con las necesidades del equipo.

Requerimientos:

Experiencia en servicio al cliente con enfoque comercial.

Dominio de herramientas digitales del paquete de Google (Docs, Sheets, Gmail, Meets, Forms, etc.), manejo de CRM y rápido aprendizaje de herramientas tecnológicas necesarias para el cargo.

Habilidad para gestionar el tiempo, priorizando tareas de acuerdo con su importancia y urgencia.

Ideal, experiencia en asesoramiento en procesos internacionales.

