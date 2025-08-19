Empleos
Trabajo remoto sí hay: abren nuevos cupos. Aplicar es 100% virtual
No deje pasar esta oportunidad.
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Trabajar desde casa se ha convertido en una meta laboral para muchas personas, ya que ofrece mayor flexibilidad, elimina los largos tiempos de desplazamiento y representa un importante ahorro económico. Por esta razón, cada vez más empresas incorporan este modelo en sus equipos.
Teniendo en cuenta estas ventajas, desde Semana Empleos se han reunido varias vacantes con aplicación 100% virtual y disponibles desde cualquier ciudad.
La postulación es totalmente gratuita y al final de cada oferta encontrará el enlace correspondiente.
Vacantes disponibles
Ejecutivo de ventas 100% remoto / oferta a nivel nacional
Salario a convenir
Horario
Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Condiciones económicas
- Salario base: $1.427.880 COP
- Bono garantizado (primeros 2 meses): $285.000
- Bono de conectividad: $200.000
- Comisiones sin techo
- Tipo de pago: Quincenal, mes vencido
- Tipo de contrato: Prestacional
Funciones principales
- Manejo de venta cruzada a través de venta consultiva para ampliar el portafolio actual de los clientes.
- Cierre de ventas efectivas.
- Seguimiento y gestión postventa.
- Cumplimiento de objetivos comerciales en entorno 100% remoto.
Perfil requerido
- Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos, etc.).
- Alta capacidad de indagación, cierre rápido y orientación a resultados.
- Manejo de CRM (Salesforce, Sinergy u otros).
- xperiencia comprobable en trabajo remoto.
- Perfil consultivo, autónomo y con buena gestión del tiempo.
No aplica para:
- Estudiantes activos.
- Ventas mixtas o presenciales.
Formación y fase de nesting
Entrenamiento inicial: 10 días hábiles (evaluativo – nota mínima 8/10).
Fase de Nesting: 1 semana en operación real.
Requiere mínimo 1 venta cerrada y entrega de referidos calificados.
Consultor televentas / urgente
Salario: $ 1.423.500
Se requiere un consultor televentas para unirse a un equipo en crecimiento. Como ejecutivo de ventas telefónicas, será parte integral de una empresa dinámica dedicada a ofrecer soluciones innovadoras.
El rol busca a una persona proactiva, apasionada por el contacto con clientes y con habilidades destacadas en ventas.
Responsabilidades
- Realizar llamadas diarias a clientes potenciales y existentes para promocionar productos o servicios.
- Identificar las necesidades de los clientes y ajustar las ofertas según corresponda.
- Cerrar ventas y gestionar pagos o procesos de orden.
- Mantener registros precisos de todas las interacciones y transacciones de clientes.
- Colaborar con el equipo de ventas para desarrollar estrategias efectivas.
- Proporcionar un excelente servicio al cliente resolviendo dudas y problemas de manera oportuna.
- Actualizar el sistema CRM con información relevante y actualizada.
Requerimientos
- Experiencia previa en ventas no presenciales o televentas.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Capacidad para persuadir, negociar y cerrar ventas.
- Conocimientos básicos en el uso de CRM y herramientas de ventas.
- Disponibilidad para trabajar en un entorno remoto o de oficina según se requiera.
Auxiliar de recursos humanos remoto (medio tiempo)
Salario a convenir
Se requiere un auxiliar de recursos humanos en modalidad completamente remota. Se busca una persona proactiva y organizada que desee desarrollarse en el área de recursos humanos. Se ofrece un ambiente de trabajo flexible con ingresos quincenales que oscilan entre 400.000 y 500.000. Esta posición es ideal para quienes buscan medio tiempo y la posibilidad de trabajar desde casa.
Responsabilidades
- Atender al usuario de manera eficiente y profesional.
- Brindar apoyo en el área de recursos humanos.
- Manejar bases de datos y actualizar información regularmente.
- Revisar documentos para asegurar su precisión y cumplimiento.
- Agendar citas y coordinar reuniones de acuerdo con los requerimientos.
- Entregar informes y mantener controles de procesos.
Requerimientos
- Edad entre 18 y 42 años.
- No se requiere experiencia previa en recursos humanos.
- Educación mínima de bachillerato.
- Capacidad para trabajar de manera remota.
- Disponibilidad para trabajar medio tiempo de lunes a viernes.
Agente de telemercadeo remoto
Salario: $ 1.979.040 a $ 2.200.000
Se busca un agente de telemercadeo con mínimo 6 meses de experiencia, orientado a resultados y con habilidades de comunicación excepcionales.
El cargo ofrece la oportunidad de unirse a un equipo dedicado a asegurar sistemas mediante pruebas de pentesting en fases críticas de desarrollo de software.
Requerimientos
- Experiencia en prospección y comunicación en frío con clientes potenciales a través de diferentes canales.
- Comunicación asertiva, tanto verbal como escrita.
- Experiencia en atención al cliente y/o áreas de ventas.
- Conocimiento en plataformas CRM.
Actividades del cargo
- Prospección en frío a través de diferentes canales con clientes potenciales.
- Manejo de objeciones en distintos medios de comunicación.
- Agendamiento de reuniones con clientes potenciales.
- Realización de reservaciones para reuniones presenciales con clientes potenciales.
- Registro de reuniones en el CRM.
Condiciones
- Contrato a término indefinido.
- Trabajo remoto con flexibilidad.
- Oportunidad de impactar positivamente asegurando sistemas críticos.