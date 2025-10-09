Trabajo remoto sí hay. Conozca algunas de las ofertas disponibles

Trabajar desde casa se ha convertido en el sueño de muchos colombianos, y no es para menos. El empleo remoto ofrece beneficios como una mejor gestión del tiempo, ahorro en transporte, mayor comodidad y autonomía.

Hoy le compartimos algunas de las vacantes disponibles para quienes buscan esta modalidad. Postular no tiene ningún costo: solo debe registrarse en la plataforma para enviar su solicitud. Recuerde que, cuanto más completo sea su perfil, mayores serán las posibilidades de ser contratado.

A continuación, encontrará algunas de las ofertas más recientes. Si desea explorar todas las vacantes disponibles en el país, haga clic aquí.

Auxiliar administrativo remoto

Salario: $ 1.423.500

Estamos en la búsqueda de un Auxiliar Administrativo para formar parte de nuestro equipo y apoyar los procesos contables y administrativos de la organización de manera remota. Como Asistente Administrativo, tu papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa. Ofrecemos un ambiente de trabajo flexible, con un contrato indefinido y un salario competitivo de 1SMLV. Este es tu momento para unirte a nosotros y crecer profesionalmente en un entorno innovador.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Atención digital - Trabajo remoto

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.800.000

Empresa internacional busca agentes de atención digital para fortalecer su equipo de comunicación online. El rol consiste en atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones fluidas con un enfoque humano.

Se ofrece:

Contrato a término indefinido.

Salario básico + incentivos por desempeño.

Modalidad 100% remota.

Capacitación inicial incluida.

Requisitos:

Estudios técnicos o universitarios (culminados o en curso).

Buen manejo de escritura y ortografía.

Disponibilidad de +6 horas diarias.

Asistente de ventas y marketing

Salario a convenir

El objetivo principal de este rol es apoyar en todas las actividades relacionadas con el área de ventas y marketing, reportando directamente al gerente de ventas y marketing, teniendo la responsabilidad de apoyar en la gestión y ejecución de las actividades del departamento.

Responsabilidades principales

Brindar soporte administrativo, de investigación y creativo al equipo de ventas y marketing.

Apoyar en la planificación y ejecución de campañas de marketing y actividades promocionales

Colaborar con el gerente de marketing, equipos internos, clientes y socios en la definición de estrategias de marketing

Contribuir en la identificación de tendencias de mercado y nuevas oportunidades de innovación.

Gestionar y crear materiales de marketing y ventas, así como presentaciones

Apoyar al equipo de ventas en el mantenimiento de la base de datos de clientes, agendamiento de citas, preparación de propuestas y materiales comerciales

Participar en el desarrollo y creación de material promocional, presentaciones, brochures y otros recursos de comunicación

Apoyar en la gestión de patrocinios y promoción a través de redes sociales

Requisitos

Título de bachiller (requerido)

Inglés hablado y escrito a nivel avanzado

Conocimientos y habilidades técnicas:

Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

Confianza y experiencia en el uso de canales digitales y redes sociales

Experiencia previa en marketing digital y ventas

Buenas habilidades de comunicación e interpersonales

Capacidad organizativa y de gestión del tiempo para manejar múltiples proyectos y cumplir plazos

Atención al detalle y compromiso con la calidad

Flexibilidad y disposición para trabajar en equipo