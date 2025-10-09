Suscribirse

Trabajo remoto sí hay. Conozca algunas de las ofertas disponibles

¿Busca una opción desde casa? En Semana Empleos encontrará estas y más vacantes.

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

9 de octubre de 2025, 4:56 p. m.
Trabajar desde casa se ha convertido en el sueño de muchos colombianos, y no es para menos. El empleo remoto ofrece beneficios como una mejor gestión del tiempo, ahorro en transporte, mayor comodidad y autonomía.

Hoy le compartimos algunas de las vacantes disponibles para quienes buscan esta modalidad. Postular no tiene ningún costo: solo debe registrarse en la plataforma para enviar su solicitud. Recuerde que, cuanto más completo sea su perfil, mayores serán las posibilidades de ser contratado.

A continuación, encontrará algunas de las ofertas más recientes. Si desea explorar todas las vacantes disponibles en el país, haga clic aquí.

Auxiliar administrativo remoto

Salario: $ 1.423.500

Estamos en la búsqueda de un Auxiliar Administrativo para formar parte de nuestro equipo y apoyar los procesos contables y administrativos de la organización de manera remota. Como Asistente Administrativo, tu papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa. Ofrecemos un ambiente de trabajo flexible, con un contrato indefinido y un salario competitivo de 1SMLV. Este es tu momento para unirte a nosotros y crecer profesionalmente en un entorno innovador.

Responsabilidades:

  • Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.
  • Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.
  • Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.
  • Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.
  • Realizar trámites ante la cámara de comercio.
  • Elaborar facturación electrónica de la organización.
  • Presentar documentos soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

  • Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.
  • Conocimiento sólido en nómina y novedades.
  • Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.
  • Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.
  • Excelente organización y gestión documental.
  • Buena redacción y escritura para comunicación interna.
  • Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Atención digital - Trabajo remoto

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.800.000

Empresa internacional busca agentes de atención digital para fortalecer su equipo de comunicación online. El rol consiste en atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones fluidas con un enfoque humano.

Se ofrece:

  • Contrato a término indefinido.
  • Salario básico + incentivos por desempeño.
  • Modalidad 100% remota.
  • Capacitación inicial incluida.

Requisitos:

  • Estudios técnicos o universitarios (culminados o en curso).
  • Buen manejo de escritura y ortografía.
  • Disponibilidad de +6 horas diarias.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Oportunidad como asesor comercial remoto

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.800.000

Asistente de ventas y marketing

Salario a convenir

El objetivo principal de este rol es apoyar en todas las actividades relacionadas con el área de ventas y marketing, reportando directamente al gerente de ventas y marketing, teniendo la responsabilidad de apoyar en la gestión y ejecución de las actividades del departamento.

Responsabilidades principales

  • Brindar soporte administrativo, de investigación y creativo al equipo de ventas y marketing.
  • Apoyar en la planificación y ejecución de campañas de marketing y actividades promocionales
  • Colaborar con el gerente de marketing, equipos internos, clientes y socios en la definición de estrategias de marketing
  • Contribuir en la identificación de tendencias de mercado y nuevas oportunidades de innovación.
  • Gestionar y crear materiales de marketing y ventas, así como presentaciones
  • Apoyar al equipo de ventas en el mantenimiento de la base de datos de clientes, agendamiento de citas, preparación de propuestas y materiales comerciales
  • Participar en el desarrollo y creación de material promocional, presentaciones, brochures y otros recursos de comunicación
  • Apoyar en la gestión de patrocinios y promoción a través de redes sociales

Requisitos

  • Título de bachiller (requerido)
  • Inglés hablado y escrito a nivel avanzado

Conocimientos y habilidades técnicas:

  • Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
  • Confianza y experiencia en el uso de canales digitales y redes sociales
  • Experiencia previa en marketing digital y ventas
  • Buenas habilidades de comunicación e interpersonales
  • Capacidad organizativa y de gestión del tiempo para manejar múltiples proyectos y cumplir plazos
  • Atención al detalle y compromiso con la calidad
  • Flexibilidad y disposición para trabajar en equipo

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

