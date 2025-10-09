Empleo
Trabajo remoto sí hay. Conozca algunas de las ofertas disponibles
¿Busca una opción desde casa? En Semana Empleos encontrará estas y más vacantes.
Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Trabajar desde casa se ha convertido en el sueño de muchos colombianos, y no es para menos. El empleo remoto ofrece beneficios como una mejor gestión del tiempo, ahorro en transporte, mayor comodidad y autonomía.
Hoy le compartimos algunas de las vacantes disponibles para quienes buscan esta modalidad. Postular no tiene ningún costo: solo debe registrarse en la plataforma para enviar su solicitud. Recuerde que, cuanto más completo sea su perfil, mayores serán las posibilidades de ser contratado.
A continuación, encontrará algunas de las ofertas más recientes. Si desea explorar todas las vacantes disponibles en el país, haga clic aquí.
Auxiliar administrativo remoto
Salario: $ 1.423.500
Estamos en la búsqueda de un Auxiliar Administrativo para formar parte de nuestro equipo y apoyar los procesos contables y administrativos de la organización de manera remota. Como Asistente Administrativo, tu papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa. Ofrecemos un ambiente de trabajo flexible, con un contrato indefinido y un salario competitivo de 1SMLV. Este es tu momento para unirte a nosotros y crecer profesionalmente en un entorno innovador.
Responsabilidades:
- Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.
- Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.
- Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.
- Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.
- Realizar trámites ante la cámara de comercio.
- Elaborar facturación electrónica de la organización.
- Presentar documentos soporte requeridos a la DIAN.
Requerimientos:
- Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.
- Conocimiento sólido en nómina y novedades.
- Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.
- Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.
- Excelente organización y gestión documental.
- Buena redacción y escritura para comunicación interna.
- Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.
Atención digital - Trabajo remoto
Salario: $ 1.700.000 a $ 2.800.000
Empresa internacional busca agentes de atención digital para fortalecer su equipo de comunicación online. El rol consiste en atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones fluidas con un enfoque humano.
Se ofrece:
- Contrato a término indefinido.
- Salario básico + incentivos por desempeño.
- Modalidad 100% remota.
- Capacitación inicial incluida.
Requisitos:
- Estudios técnicos o universitarios (culminados o en curso).
- Buen manejo de escritura y ortografía.
- Disponibilidad de +6 horas diarias.
Oportunidad como asesor comercial remoto
Salario: $ 1.700.000 a $ 2.800.000
Empresa internacional busca agentes de atención digital para fortalecer su equipo de comunicación online. El rol consiste en atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones fluidas con un enfoque humano.
Se ofrece:
- Contrato a término indefinido.
- Salario básico + incentivos por desempeño.
- Modalidad 100% remota.
- Capacitación inicial incluida.
Requisitos:
- Estudios técnicos o universitarios (culminados o en curso).
- Buen manejo de escritura y ortografía.
- Disponibilidad de +6 horas diarias.
Asistente de ventas y marketing
Salario a convenir
El objetivo principal de este rol es apoyar en todas las actividades relacionadas con el área de ventas y marketing, reportando directamente al gerente de ventas y marketing, teniendo la responsabilidad de apoyar en la gestión y ejecución de las actividades del departamento.
Responsabilidades principales
- Brindar soporte administrativo, de investigación y creativo al equipo de ventas y marketing.
- Apoyar en la planificación y ejecución de campañas de marketing y actividades promocionales
- Colaborar con el gerente de marketing, equipos internos, clientes y socios en la definición de estrategias de marketing
- Contribuir en la identificación de tendencias de mercado y nuevas oportunidades de innovación.
- Gestionar y crear materiales de marketing y ventas, así como presentaciones
- Apoyar al equipo de ventas en el mantenimiento de la base de datos de clientes, agendamiento de citas, preparación de propuestas y materiales comerciales
- Participar en el desarrollo y creación de material promocional, presentaciones, brochures y otros recursos de comunicación
- Apoyar en la gestión de patrocinios y promoción a través de redes sociales
Requisitos
- Título de bachiller (requerido)
- Inglés hablado y escrito a nivel avanzado
Conocimientos y habilidades técnicas:
- Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
- Confianza y experiencia en el uso de canales digitales y redes sociales
- Experiencia previa en marketing digital y ventas
- Buenas habilidades de comunicación e interpersonales
- Capacidad organizativa y de gestión del tiempo para manejar múltiples proyectos y cumplir plazos
- Atención al detalle y compromiso con la calidad
- Flexibilidad y disposición para trabajar en equipo