Trabajo remoto sí hay: postúlese desde cualquier lugar de Colombia

Cada vez más compañías están contratando bajo la modalidad de trabajo remoto, lo que permite a los profesionales desempeñarse sin importar la ciudad donde se encuentren. Esta flexibilidad abre la puerta a cargos en áreas como tecnología, marketing digital, atención al cliente, ventas y soporte administrativo.

Por ello, si busca un empleo que le brinde independencia geográfica y la posibilidad de equilibrar mejor su vida personal y profesional, en la sección de Semana Empleos encontrará múltiples vacantes activas y podrá postularse gratis en pocos pasos.

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden hacer clic aquí, en el link encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

El trabajo remoto es una excelente opción para quienes disfrutan del tiempo en casa. | Foto: Stock

Científico de datos (Mid–Senior Level)

Empresa: EFROUTING TECH S.A.S

Salario: $ 3.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término fijo

Su misión será liderar el desarrollo e implementación de soluciones de optimización, analítica avanzada y visualización de datos que soporten la toma de decisiones estratégicas en tiempo real.

Responsabilidades:

Diseñar y liderar modelos de optimización, predicción y analítica aplicados a problemas complejos del negocio.

Desarrollar e implementar estándares de visualización de datos que faciliten la interpretación y uso de información clave en diferentes módulos de la plataforma.

Coordinar con equipos de ingeniería, producto y datos para llevar modelos desde prototipo hasta producción.

Establecer metodologías de prototipado rápido para validar hipótesis y visualizaciones antes de la implementación definitiva.

Documentar y estandarizar procesos técnicos para asegurar replicabilidad y consistencia en toda la organización.

Liderar un equipo multidisciplinario (data scientists, devs, analistas) hacia la entrega de soluciones escalables y de alto impacto.

Requerimientos:

Dominio de herramientas: Python, frameworks de optimización (OR-Tools, Gurobi, CPLEX), librerías de ML/IA, y herramientas de visualización (Streamlit, Dash, Power BI, etc.).

Capacidad de comunicar hallazgos técnicos a audiencias no técnicas.

Experiencia liderando equipos o proyectos de analítica/IA en empresas de software o SaaS.

Customer support representative remote

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo será el primer punto de contacto para los usuarios de los socios, guiándolos en el uso de la plataforma y asegurando una experiencia fluida, informada y segura.

Responsabilidades:

Atender consultas por correo, chat, teléfono o plataformas de tickets.

Resolver dudas sobre el producto, problemas de uso y solicitudes de soporte.

Escalar errores técnicos o casos complejos al equipo correspondiente.

Conocer a fondo la plataforma para brindar respuestas precisas y útiles.

Identificar y reportar áreas de mejora en la experiencia del cliente.

Contribuir a la base de conocimientos y documentación interna.

Apoyar iniciativas de éxito del cliente como onboarding y seguimiento.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en soporte al cliente, helpdesk o servicios al cliente (preferiblemente en productos SaaS).

Excelente comunicación en inglés (oral y escrita).

Empático, resolutivo y tranquilo, bajo presión.

Capacidad para trabajar de forma autónoma y manejar múltiples plataformas.

Conocimiento de herramientas como HubSpot, Slack, Loom, Zoho Desk (deseable).

Experiencia en soporte de plataformas B2B o modelos liderados por socios (plus).

Especialista en desarrollo de talento bilingüe remoto

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Se busca un especialista en desarrollo de talento apasionado por diseñar e implementar programas de formación que estén alineados con los objetivos estratégicos.

Responsabilidades:

Gestionar el programa de mentoría conectando nuevos ingresos con mentores y analizando resultados.

Facilitar sesiones de mentoría y capacitar a mentores.

Colaborar en iniciativas de bienestar y reconocimiento del personal.

Medir la efectividad de los programas de desarrollo y presentar informes.

Identificar recursos de formación y proponer soluciones rentables.

Mejorar programas de desarrollo según retroalimentación y métricas.

Coordinar la logística y comunicación de programas de liderazgo y evaluaciones.

Requerimientos:

Título universitario en Recursos Humanos, Administración o Desarrollo Organizacional.

2 a 3 años de experiencia en desarrollo de talento o áreas relacionadas.

Conocimiento en diseño instruccional y gestión del talento.

Excelentes habilidades de comunicación e influencia.

Capacidad analítica para evaluar programas y tomar decisiones basadas en datos.

Proactividad en identificar necesidades de desarrollo.

Inglés nivel C1.

Community manager

Empresa: Recurso Humano Positivo S.A.S.

Salario: $ 2.300.000 a $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un administrador de redes sociales que quiera trabajar de manera 100% remota, gestionando y potenciando la presencia digital de las cuentas corporativas.

Responsabilidades:

Gestionar perfiles en redes sociales y plataformas digitales de las marcas asignadas.

Planear, crear y ejecutar contenidos alineados a la estrategia de marketing.

Monitorear la reputación online y atender PQRS de forma adecuada y profesional.

Analizar métricas y elaborar informes de desempeño de campañas y publicaciones.

Gestionar engagement e identificar oportunidades de interacción con la comunidad.

Manejar protocolos de crisis digital.

Trabajar de la mano con áreas de diseño, creatividad y operaciones.

Requerimientos:

Tecnólogo/a o profesional en Marketing, Publicidad, Comunicación o Ingeniería Administrativa.

Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares de Community Manager.

Experiencia en agencias de publicidad / digitales (requisito clave).

Disponibilidad para trabajar remoto y asistir ocasionalmente a producciones fotográficas.

Residencia en: Cali (ideal) Bogotá o Medellín.