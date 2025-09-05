Suscribirse

Trabajo remoto sí hay: postúlese desde cualquier lugar de Colombia

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

5 de septiembre de 2025, 9:25 p. m.
Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo.
Cada vez más compañías están contratando bajo la modalidad de trabajo remoto, lo que permite a los profesionales desempeñarse sin importar la ciudad donde se encuentren. Esta flexibilidad abre la puerta a cargos en áreas como tecnología, marketing digital, atención al cliente, ventas y soporte administrativo.

Por ello, si busca un empleo que le brinde independencia geográfica y la posibilidad de equilibrar mejor su vida personal y profesional, en la sección de Semana Empleos encontrará múltiples vacantes activas y podrá postularse gratis en pocos pasos.

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden hacer clic aquí, en el link encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

El trabajo remoto es una excelente opción para quienes disfrutan del tiempo en casa.
Científico de datos (Mid–Senior Level)

Empresa: EFROUTING TECH S.A.S

Salario: $ 3.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término fijo

Su misión será liderar el desarrollo e implementación de soluciones de optimización, analítica avanzada y visualización de datos que soporten la toma de decisiones estratégicas en tiempo real.

Responsabilidades:

  • Diseñar y liderar modelos de optimización, predicción y analítica aplicados a problemas complejos del negocio.
  • Desarrollar e implementar estándares de visualización de datos que faciliten la interpretación y uso de información clave en diferentes módulos de la plataforma.
  • Coordinar con equipos de ingeniería, producto y datos para llevar modelos desde prototipo hasta producción.
  • Establecer metodologías de prototipado rápido para validar hipótesis y visualizaciones antes de la implementación definitiva.
  • Documentar y estandarizar procesos técnicos para asegurar replicabilidad y consistencia en toda la organización.
  • Liderar un equipo multidisciplinario (data scientists, devs, analistas) hacia la entrega de soluciones escalables y de alto impacto.

Requerimientos:

  • Dominio de herramientas: Python, frameworks de optimización (OR-Tools, Gurobi, CPLEX), librerías de ML/IA, y herramientas de visualización (Streamlit, Dash, Power BI, etc.).
  • Capacidad de comunicar hallazgos técnicos a audiencias no técnicas.
  • Experiencia liderando equipos o proyectos de analítica/IA en empresas de software o SaaS.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Customer support representative remote

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo será el primer punto de contacto para los usuarios de los socios, guiándolos en el uso de la plataforma y asegurando una experiencia fluida, informada y segura.

Responsabilidades:

  • Atender consultas por correo, chat, teléfono o plataformas de tickets.
  • Resolver dudas sobre el producto, problemas de uso y solicitudes de soporte.
  • Escalar errores técnicos o casos complejos al equipo correspondiente.
  • Conocer a fondo la plataforma para brindar respuestas precisas y útiles.
  • Identificar y reportar áreas de mejora en la experiencia del cliente.
  • Contribuir a la base de conocimientos y documentación interna.
  • Apoyar iniciativas de éxito del cliente como onboarding y seguimiento.

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en soporte al cliente, helpdesk o servicios al cliente (preferiblemente en productos SaaS).
  • Excelente comunicación en inglés (oral y escrita).
  • Empático, resolutivo y tranquilo, bajo presión.
  • Capacidad para trabajar de forma autónoma y manejar múltiples plataformas.
  • Conocimiento de herramientas como HubSpot, Slack, Loom, Zoho Desk (deseable).
  • Experiencia en soporte de plataformas B2B o modelos liderados por socios (plus).

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Especialista en desarrollo de talento bilingüe remoto

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Se busca un especialista en desarrollo de talento apasionado por diseñar e implementar programas de formación que estén alineados con los objetivos estratégicos.

Responsabilidades:

  • Gestionar el programa de mentoría conectando nuevos ingresos con mentores y analizando resultados.
  • Facilitar sesiones de mentoría y capacitar a mentores.
  • Colaborar en iniciativas de bienestar y reconocimiento del personal.
  • Medir la efectividad de los programas de desarrollo y presentar informes.
  • Identificar recursos de formación y proponer soluciones rentables.
  • Mejorar programas de desarrollo según retroalimentación y métricas.
  • Coordinar la logística y comunicación de programas de liderazgo y evaluaciones.

Requerimientos:

  • Título universitario en Recursos Humanos, Administración o Desarrollo Organizacional.
  • 2 a 3 años de experiencia en desarrollo de talento o áreas relacionadas.
  • Conocimiento en diseño instruccional y gestión del talento.
  • Excelentes habilidades de comunicación e influencia.
  • Capacidad analítica para evaluar programas y tomar decisiones basadas en datos.
  • Proactividad en identificar necesidades de desarrollo.
  • Inglés nivel C1.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Community manager

Empresa: Recurso Humano Positivo S.A.S.

Salario: $ 2.300.000 a $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un administrador de redes sociales que quiera trabajar de manera 100% remota, gestionando y potenciando la presencia digital de las cuentas corporativas.

Responsabilidades:

  • Gestionar perfiles en redes sociales y plataformas digitales de las marcas asignadas.
  • Planear, crear y ejecutar contenidos alineados a la estrategia de marketing.
  • Monitorear la reputación online y atender PQRS de forma adecuada y profesional.
  • Analizar métricas y elaborar informes de desempeño de campañas y publicaciones.
  • Gestionar engagement e identificar oportunidades de interacción con la comunidad.
  • Manejar protocolos de crisis digital.
  • Trabajar de la mano con áreas de diseño, creatividad y operaciones.

Requerimientos:

  • Tecnólogo/a o profesional en Marketing, Publicidad, Comunicación o Ingeniería Administrativa.
  • Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares de Community Manager.
  • Experiencia en agencias de publicidad / digitales (requisito clave).
  • Disponibilidad para trabajar remoto y asistir ocasionalmente a producciones fotográficas.
  • Residencia en: Cali (ideal) Bogotá o Medellín.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Trabajo remotoTrabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboral

