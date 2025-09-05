EMPLEO
Trabajo remoto sí hay: postúlese desde cualquier lugar de Colombia
Gran convocatoria laboral abierta.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Cada vez más compañías están contratando bajo la modalidad de trabajo remoto, lo que permite a los profesionales desempeñarse sin importar la ciudad donde se encuentren. Esta flexibilidad abre la puerta a cargos en áreas como tecnología, marketing digital, atención al cliente, ventas y soporte administrativo.
Por ello, si busca un empleo que le brinde independencia geográfica y la posibilidad de equilibrar mejor su vida personal y profesional, en la sección de Semana Empleos encontrará múltiples vacantes activas y podrá postularse gratis en pocos pasos.
¿Cómo aplicar?
Los interesados pueden hacer clic aquí, en el link encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Científico de datos (Mid–Senior Level)
Empresa: EFROUTING TECH S.A.S
Salario: $ 3.000.000 a $ 4.500.000
Tipo de contrato: Término fijo
Su misión será liderar el desarrollo e implementación de soluciones de optimización, analítica avanzada y visualización de datos que soporten la toma de decisiones estratégicas en tiempo real.
Responsabilidades:
- Diseñar y liderar modelos de optimización, predicción y analítica aplicados a problemas complejos del negocio.
- Desarrollar e implementar estándares de visualización de datos que faciliten la interpretación y uso de información clave en diferentes módulos de la plataforma.
- Coordinar con equipos de ingeniería, producto y datos para llevar modelos desde prototipo hasta producción.
- Establecer metodologías de prototipado rápido para validar hipótesis y visualizaciones antes de la implementación definitiva.
- Documentar y estandarizar procesos técnicos para asegurar replicabilidad y consistencia en toda la organización.
- Liderar un equipo multidisciplinario (data scientists, devs, analistas) hacia la entrega de soluciones escalables y de alto impacto.
Requerimientos:
- Dominio de herramientas: Python, frameworks de optimización (OR-Tools, Gurobi, CPLEX), librerías de ML/IA, y herramientas de visualización (Streamlit, Dash, Power BI, etc.).
- Capacidad de comunicar hallazgos técnicos a audiencias no técnicas.
- Experiencia liderando equipos o proyectos de analítica/IA en empresas de software o SaaS.
Customer support representative remote
Empresa: Solvo Global
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
En este cargo será el primer punto de contacto para los usuarios de los socios, guiándolos en el uso de la plataforma y asegurando una experiencia fluida, informada y segura.
Responsabilidades:
- Atender consultas por correo, chat, teléfono o plataformas de tickets.
- Resolver dudas sobre el producto, problemas de uso y solicitudes de soporte.
- Escalar errores técnicos o casos complejos al equipo correspondiente.
- Conocer a fondo la plataforma para brindar respuestas precisas y útiles.
- Identificar y reportar áreas de mejora en la experiencia del cliente.
- Contribuir a la base de conocimientos y documentación interna.
- Apoyar iniciativas de éxito del cliente como onboarding y seguimiento.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en soporte al cliente, helpdesk o servicios al cliente (preferiblemente en productos SaaS).
- Excelente comunicación en inglés (oral y escrita).
- Empático, resolutivo y tranquilo, bajo presión.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma y manejar múltiples plataformas.
- Conocimiento de herramientas como HubSpot, Slack, Loom, Zoho Desk (deseable).
- Experiencia en soporte de plataformas B2B o modelos liderados por socios (plus).
Especialista en desarrollo de talento bilingüe remoto
Empresa: Solvo Global
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Se busca un especialista en desarrollo de talento apasionado por diseñar e implementar programas de formación que estén alineados con los objetivos estratégicos.
Responsabilidades:
- Gestionar el programa de mentoría conectando nuevos ingresos con mentores y analizando resultados.
- Facilitar sesiones de mentoría y capacitar a mentores.
- Colaborar en iniciativas de bienestar y reconocimiento del personal.
- Medir la efectividad de los programas de desarrollo y presentar informes.
- Identificar recursos de formación y proponer soluciones rentables.
- Mejorar programas de desarrollo según retroalimentación y métricas.
- Coordinar la logística y comunicación de programas de liderazgo y evaluaciones.
Requerimientos:
- Título universitario en Recursos Humanos, Administración o Desarrollo Organizacional.
- 2 a 3 años de experiencia en desarrollo de talento o áreas relacionadas.
- Conocimiento en diseño instruccional y gestión del talento.
- Excelentes habilidades de comunicación e influencia.
- Capacidad analítica para evaluar programas y tomar decisiones basadas en datos.
- Proactividad en identificar necesidades de desarrollo.
- Inglés nivel C1.
Community manager
Empresa: Recurso Humano Positivo S.A.S.
Salario: $ 2.300.000 a $ 2.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es ideal para un administrador de redes sociales que quiera trabajar de manera 100% remota, gestionando y potenciando la presencia digital de las cuentas corporativas.
Responsabilidades:
- Gestionar perfiles en redes sociales y plataformas digitales de las marcas asignadas.
- Planear, crear y ejecutar contenidos alineados a la estrategia de marketing.
- Monitorear la reputación online y atender PQRS de forma adecuada y profesional.
- Analizar métricas y elaborar informes de desempeño de campañas y publicaciones.
- Gestionar engagement e identificar oportunidades de interacción con la comunidad.
- Manejar protocolos de crisis digital.
- Trabajar de la mano con áreas de diseño, creatividad y operaciones.
Requerimientos:
- Tecnólogo/a o profesional en Marketing, Publicidad, Comunicación o Ingeniería Administrativa.
- Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares de Community Manager.
- Experiencia en agencias de publicidad / digitales (requisito clave).
- Disponibilidad para trabajar remoto y asistir ocasionalmente a producciones fotográficas.
- Residencia en: Cali (ideal) Bogotá o Medellín.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.