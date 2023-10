Trabajo sí hay: Compensar ofrece salarios de hasta 14 millones de pesos para profesionales de la salud

Médico pediatra

Horario: 43 horas semanales distribuidas de la siguiente manera: Chía: Lunes 6 am a 12 pm / martes 1 pm a 8 pm / jueves 1 pm a 8 pm / un sábado cada 15 días 7 am a 1 pm. San Roque: miércoles 10 am a 8 pm / viernes 10 am a 8 pm