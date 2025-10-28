Trabajo sí hay en Barranquilla: revise las ofertas más recientes

Barranquilla continúa consolidándose como una de las ciudades con mayor dinamismo laboral en la región Caribe. Su crecimiento en sectores como la logística, el comercio y los servicios ha impulsado la generación de nuevos empleos, ofreciendo alternativas para profesionales, técnicos y bachilleres que buscan estabilidad y desarrollo.

Las empresas de la capital del Atlántico están fortaleciendo sus equipos de trabajo para atender la demanda de fin de año y cubrir posiciones clave en distintas áreas. Esta tendencia refleja el buen momento económico que vive la ciudad, reconocida por su capacidad de atraer inversión y fomentar el emprendimiento.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y postúlese al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones. El proceso de aplicación es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas en la ciudad.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Stock

Asesor comercial industrial o automotriz

Empresa: Coéxito

Salario: 3.200.000

Únase a una importante empresa del sector automotriz como asesor(a) comercial y forme parte de un equipo dedicado a impulsar el éxito comercial.

Responsabilidades:

Garantizar la comercialización de productos y servicios del portafolio.

Impulsar las ventas mediante estrategias efectivas.

Mejorar el cumplimiento de las metas establecidas.

Apoyo en el diseño y ejecución de estrategias comerciales.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en ventas, ingenierías, administración o afines.

Experiencia mínima de 1 año en asesoría comercial o impulsador(a)

Conocimiento en venta de productos y servicios.

Experiencia en manejo de clientes y cumplimiento de presupuesto.

Asesor de ventas internacional

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: A convenir

Este rol es ideal para un consultor de ventas internacionales que desee llevar su carrera al siguiente nivel, brindando asesoramiento experto y personalizado a clientes internacionales interesados en los proyectos inmobiliarios.

Responsabilidades:

Guiar al cliente durante todo el proceso de compra del inmueble.

Negociar de manera efectiva con clientes internacionales.

Utilizar sistemas de información y publicidad para ventas.

Asegurar el cierre oportuno de las ventas.

Contribuir al cumplimiento de metas de la sala de ventas.

Requerimientos:

Profesional en ventas, administración o finanzas.

Experiencia mínima de 2 años en ventas de productos intangibles.

Experiencia en el sector inmobiliario, financiero o seguros.

Habilidad para manejar ventas con clientes virtuales.

Buen dominio numérico.

Gerente de comercio exterior

Empresa: Lextalento

Salario: 10.000.000

El candidato ideal será responsable de dirigir y gestionar las operaciones dentro de la zona franca, asegurando una ejecución impecable y eficiente de importaciones y exportaciones, tanto aéreas como marítimas.

Responsabilidades:

Dirigir la estrategia de comercio exterior de la compañía.

Gestionar operaciones internacionales bajo régimen de Zona Franca.

Supervisar importaciones y exportaciones aéreas y marítimas.

Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente.

Fortalecer la competitividad global de la organización.

Requerimientos:

Profesional en Comercio Internacional o áreas afines.

Experiencia comprobada en operaciones de comercio exterior.

Conocimiento profundo de normativas internacionales.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Excelentes capacidades de comunicación y negociación.

Vendedor temporal 6 Horas

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como representante de ventas, será la cara amable que ofrezca una atención excepcional, asegurando que cada área bajo su responsabilidad esté siempre impecable y que cada cliente reciba una asesoría completa sobre los productos, proyectos y servicios.

Responsabilidades:

Brindar una atención al cliente excepcional durante la temporada navideña.

Asegurar una presentación impecable de las áreas a cargo.

Ofrecer asesoría completa sobre productos, proyectos y servicios.

Utilizar canales de venta y herramientas digitales para mejorar la experiencia de compra.

Fidelizar a los clientes a través de una experiencia de compra memorable.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en ventas o atención al cliente.

Habilidad para utilizar herramientas digitales.

Excelente comunicación y habilidades interpersonales.

Actitud positiva y orientada al servicio al cliente.