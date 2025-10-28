Empleo
Trabajo sí hay en Barranquilla: revise las ofertas más recientes
¡Gran convocatoria laboral abierta!
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Barranquilla continúa consolidándose como una de las ciudades con mayor dinamismo laboral en la región Caribe. Su crecimiento en sectores como la logística, el comercio y los servicios ha impulsado la generación de nuevos empleos, ofreciendo alternativas para profesionales, técnicos y bachilleres que buscan estabilidad y desarrollo.
Las empresas de la capital del Atlántico están fortaleciendo sus equipos de trabajo para atender la demanda de fin de año y cubrir posiciones clave en distintas áreas. Esta tendencia refleja el buen momento económico que vive la ciudad, reconocida por su capacidad de atraer inversión y fomentar el emprendimiento.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y postúlese al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones. El proceso de aplicación es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas en la ciudad.
Asesor comercial industrial o automotriz
Empresa: Coéxito
Salario: 3.200.000
Únase a una importante empresa del sector automotriz como asesor(a) comercial y forme parte de un equipo dedicado a impulsar el éxito comercial.
Responsabilidades:
- Garantizar la comercialización de productos y servicios del portafolio.
- Impulsar las ventas mediante estrategias efectivas.
- Mejorar el cumplimiento de las metas establecidas.
- Apoyo en el diseño y ejecución de estrategias comerciales.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en ventas, ingenierías, administración o afines.
- Experiencia mínima de 1 año en asesoría comercial o impulsador(a)
- Conocimiento en venta de productos y servicios.
- Experiencia en manejo de clientes y cumplimiento de presupuesto.
Asesor de ventas internacional
Empresa: Constructora Bolívar
Salario: A convenir
Este rol es ideal para un consultor de ventas internacionales que desee llevar su carrera al siguiente nivel, brindando asesoramiento experto y personalizado a clientes internacionales interesados en los proyectos inmobiliarios.
Responsabilidades:
- Guiar al cliente durante todo el proceso de compra del inmueble.
- Negociar de manera efectiva con clientes internacionales.
- Utilizar sistemas de información y publicidad para ventas.
- Asegurar el cierre oportuno de las ventas.
- Contribuir al cumplimiento de metas de la sala de ventas.
Requerimientos:
- Profesional en ventas, administración o finanzas.
- Experiencia mínima de 2 años en ventas de productos intangibles.
- Experiencia en el sector inmobiliario, financiero o seguros.
- Habilidad para manejar ventas con clientes virtuales.
- Buen dominio numérico.
Gerente de comercio exterior
Empresa: Lextalento
Salario: 10.000.000
El candidato ideal será responsable de dirigir y gestionar las operaciones dentro de la zona franca, asegurando una ejecución impecable y eficiente de importaciones y exportaciones, tanto aéreas como marítimas.
Responsabilidades:
- Dirigir la estrategia de comercio exterior de la compañía.
- Gestionar operaciones internacionales bajo régimen de Zona Franca.
- Supervisar importaciones y exportaciones aéreas y marítimas.
- Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente.
- Fortalecer la competitividad global de la organización.
Requerimientos:
- Profesional en Comercio Internacional o áreas afines.
- Experiencia comprobada en operaciones de comercio exterior.
- Conocimiento profundo de normativas internacionales.
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
- Excelentes capacidades de comunicación y negociación.
Vendedor temporal 6 Horas
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Como representante de ventas, será la cara amable que ofrezca una atención excepcional, asegurando que cada área bajo su responsabilidad esté siempre impecable y que cada cliente reciba una asesoría completa sobre los productos, proyectos y servicios.
Responsabilidades:
- Brindar una atención al cliente excepcional durante la temporada navideña.
- Asegurar una presentación impecable de las áreas a cargo.
- Ofrecer asesoría completa sobre productos, proyectos y servicios.
- Utilizar canales de venta y herramientas digitales para mejorar la experiencia de compra.
- Fidelizar a los clientes a través de una experiencia de compra memorable.
- Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia en ventas o atención al cliente.
- Habilidad para utilizar herramientas digitales.
- Excelente comunicación y habilidades interpersonales.
- Actitud positiva y orientada al servicio al cliente.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.