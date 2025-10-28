Suscribirse

Empleo

Trabajo sí hay en Barranquilla: revise las ofertas más recientes

¡Gran convocatoria laboral abierta!

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

28 de octubre de 2025, 8:34 p. m.
-
Aproveche las vacantes de empleo activas en Barranquilla | Foto: Guillermo Torres / Semana

Barranquilla continúa consolidándose como una de las ciudades con mayor dinamismo laboral en la región Caribe. Su crecimiento en sectores como la logística, el comercio y los servicios ha impulsado la generación de nuevos empleos, ofreciendo alternativas para profesionales, técnicos y bachilleres que buscan estabilidad y desarrollo.

Las empresas de la capital del Atlántico están fortaleciendo sus equipos de trabajo para atender la demanda de fin de año y cubrir posiciones clave en distintas áreas. Esta tendencia refleja el buen momento económico que vive la ciudad, reconocida por su capacidad de atraer inversión y fomentar el emprendimiento.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y postúlese al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones. El proceso de aplicación es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas en la ciudad.

Actualmente, Zentria está en búsqueda de talento en diversas áreas como gestión humana, farmacia, refrigeración, administración y comunicaciones, con vacantes disponibles en ciudades como Armenia, Santa Marta y Barranquilla.
Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Stock

Asesor comercial industrial o automotriz

Empresa: Coéxito

Salario: 3.200.000

Únase a una importante empresa del sector automotriz como asesor(a) comercial y forme parte de un equipo dedicado a impulsar el éxito comercial.

Responsabilidades:

  • Garantizar la comercialización de productos y servicios del portafolio.
  • Impulsar las ventas mediante estrategias efectivas.
  • Mejorar el cumplimiento de las metas establecidas.
  • Apoyo en el diseño y ejecución de estrategias comerciales.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en ventas, ingenierías, administración o afines.
  • Experiencia mínima de 1 año en asesoría comercial o impulsador(a)
  • Conocimiento en venta de productos y servicios.
  • Experiencia en manejo de clientes y cumplimiento de presupuesto.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asesor de ventas internacional

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: A convenir

Este rol es ideal para un consultor de ventas internacionales que desee llevar su carrera al siguiente nivel, brindando asesoramiento experto y personalizado a clientes internacionales interesados en los proyectos inmobiliarios.

Responsabilidades:

  • Guiar al cliente durante todo el proceso de compra del inmueble.
  • Negociar de manera efectiva con clientes internacionales.
  • Utilizar sistemas de información y publicidad para ventas.
  • Asegurar el cierre oportuno de las ventas.
  • Contribuir al cumplimiento de metas de la sala de ventas.

Requerimientos:

  • Profesional en ventas, administración o finanzas.
  • Experiencia mínima de 2 años en ventas de productos intangibles.
  • Experiencia en el sector inmobiliario, financiero o seguros.
  • Habilidad para manejar ventas con clientes virtuales.
  • Buen dominio numérico.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Nuevas oportunidades laborales: múltiples empresas están contratando hoy

Gerente de comercio exterior

Empresa: Lextalento

Salario: 10.000.000

El candidato ideal será responsable de dirigir y gestionar las operaciones dentro de la zona franca, asegurando una ejecución impecable y eficiente de importaciones y exportaciones, tanto aéreas como marítimas.

Responsabilidades:

  • Dirigir la estrategia de comercio exterior de la compañía.
  • Gestionar operaciones internacionales bajo régimen de Zona Franca.
  • Supervisar importaciones y exportaciones aéreas y marítimas.
  • Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente.
  • Fortalecer la competitividad global de la organización.

Requerimientos:

  • Profesional en Comercio Internacional o áreas afines.
  • Experiencia comprobada en operaciones de comercio exterior.
  • Conocimiento profundo de normativas internacionales.
  • Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
  • Excelentes capacidades de comunicación y negociación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Vendedor temporal 6 Horas

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como representante de ventas, será la cara amable que ofrezca una atención excepcional, asegurando que cada área bajo su responsabilidad esté siempre impecable y que cada cliente reciba una asesoría completa sobre los productos, proyectos y servicios.

Responsabilidades:

  • Brindar una atención al cliente excepcional durante la temporada navideña.
  • Asegurar una presentación impecable de las áreas a cargo.
  • Ofrecer asesoría completa sobre productos, proyectos y servicios.
  • Utilizar canales de venta y herramientas digitales para mejorar la experiencia de compra.
  • Fidelizar a los clientes a través de una experiencia de compra memorable.
  • Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia en ventas o atención al cliente.
  • Habilidad para utilizar herramientas digitales.
  • Excelente comunicación y habilidades interpersonales.
  • Actitud positiva y orientada al servicio al cliente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Aquí lo que hay es un pirómano que quiere incendiar a Colombia”, Juan Carlos Pinzón, al recibir el aval de Oxígeno 

2. Solicitan medida cautelar ante el CNE para que Daniel Quintero no pueda registrarse como precandidato ante la Registraduría

3. Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ confesó que pensó en acabar con su vida por las deudas: “A veces uno quiere”

4. “Aquel que nos rescató de las garras de las Farc tiene hoy la misión de rescatar a Colombia”: Ingrid Betancourt, al darle el aval a Juan Carlos Pinzón

5. Revelan por qué Luis Díaz eligió al Bayern: su reemplazo en Liverpool influyó

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayBarranquillaEmpleo en ColombiaOportunidad laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.