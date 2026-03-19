Trabajo sí hay en Colombia: más de 113 mil ofertas activas en marzo

El mercado laboral en Colombia ha mostrado señales positivas en los últimos meses, con una reducción en los niveles de desempleo. Las cifras presentadas el 27 de enero por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con corte a enero de 2026, ubicaron la tasa de desocupación nacional en 10,9%, es decir, 0,8 puntos porcentuales por debajo del 11,6% registrado en el mismo mes de 2025.

En medio de este panorama y con el objetivo de seguir impulsando el empleo, actualmente hay más de 113.000 vacantes activas en diferentes regiones del país, una cifra que amplía las oportunidades para quienes buscan vincularse al mercado laboral durante marzo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso es 100% gratuito y virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Abogado (a) junior comercial – Bogotá D.C.

Empresa: Arturo Calle

Salario: $ 3.000.000 a $ 4.000.000

Arturo Calle está buscando un abogado (a) junior comercial profesional en derecho, con más de 1 año de experiencia en procesos comerciales, alto sentido de responsabilidad, atención al detalle y disposición para aprender y crecer en un entorno corporativo sólido, estructurado y de alto prestigio.

Responsabilidades:

Asesorar en temas legales comerciales y contractuales.

Elaborar y revisar documentos legales y contratos.

Apoyar en la resolución de conflictos legales internos y externos.

Mantener actualizada la documentación legal necesaria para el cumplimiento normativo.

Requerimientos:

Profesional en derecho

Experiencia mínima de 1 año en roles similares.

Conocimiento en normativas comerciales y contractuales.

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Médico general ambulatorio – Medellín

Empresa: Instituto del Corazón - Grupo ICOR

Salario: $ 5.500.000

Este rol es fundamental en la organización, ya que será responsable de proporcionar cuidado médico de primera línea, impactando directamente en la salud de la comunidad.

Responsabilidades:

Realizar consultas médicas a pacientes ambulatorios.

Diagnosticar y tratar afecciones comunes en atención primaria.

Coordinar con otros profesionales de la salud para asegurar atención integral.

Participar en programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

Mantener registros médicos precisos y actualizados.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina.

Licencia vigente para ejercer como médico general.

Experiencia mínima de 2 años en atención ambulatoria.

Habilidad para trabajar en equipo multidisciplinario.

Compromiso con la atención humanizada y de calidad.

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Vacantes con contratación inmediata en Colombia: así puede aplicar

Social y content creator – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

El candidato ideal será responsable de planear, producir y manejar el contenido de los canales digitales, combinando creatividad y un agudo sentido de las tendencias para conectar auténticamente con la audiencia.

Responsabilidades:

Planificar y producir contenido digital creativo.

Gestionar los canales de redes sociales de la marca.

Escribir copy atractivo y relevante para la audiencia.

Identificar y analizar tendencias en redes sociales.

Desarrollar estrategias para fortalecer la comunidad en línea.

Requerimientos:

Título profesional en Mercadeo, Comunicación o afines.

Experiencia previa en gestión de redes sociales.

Conocimiento en herramientas de edición de contenido.

Excelentes habilidades de copywriting.

Capacidad para identificar tendencias digitales.

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Analista de operaciones contables – Bogotá D.C.

Empresa: Movii

Salario: $ 2.100.000

¿Es estudiante de carreras administrativas o financieras, y cuenta con habilidades analíticas extraordinarias? Únase al equipo como analista de operaciones y marque la diferencia.

Responsabilidades:

Ejecutar y analizar los procesos de conciliación de productos y servicios.

Proporcionar información financiera oportuna y confiable.

Identificar oportunidades para la mejora continua de los procesos.

Colaborar con otros departamentos para asegurar la transparencia financiera.

Contribuir a la toma de decisiones estratégicas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como analista de operaciones o roles similares.

Estudiante carreras administrativas/financieras preferiblemente contaduría pública.

Conocimientos sólidos en contabilidad y finanzas.

Habilidades avanzadas en Excel y software contable.

Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

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Promotor/a de ventas – Bucaramanga

Empresa: Colombina

Salario: $ 1.750.905

Como promotor de ventas y servicio al cliente, tendrá un papel crucial en la disponibilidad y presentación de los productos en el punto de venta.

Responsabilidades:

Asistir a los clientes en el punto de venta asegurando una experiencia de compra excepcional.

Gestionar el inventario y la reposición de productos garantizando su disponibilidad.

Realizar demostraciones de productos y facilitar información técnica a los clientes.

Colaborar con el equipo de ventas para alcanzar los objetivos mensuales.

Recopilar y reportar feedback de los clientes para mejorar el servicio.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como promotor/a de ventas.

Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.

Capacidad para trabajar en un entorno de ventas orientado a objetivos.

Conocimiento básico en gestión de inventarios y presentación de productos.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles incluyendo fines de semana.

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