Trabajo sí hay en Colombia: revise las vacantes activas esta semana

El mercado laboral en el país continúa en movimiento, con miles de oportunidades disponibles para quienes buscan dar un nuevo paso profesional. Diferentes empresas están contratando personal en sectores como tecnología, salud, comercio, manufactura, logística y servicios, lo que abre el panorama para perfiles con diversos niveles de experiencia.

Estas vacantes se encuentran distribuidas en distintas regiones, ofreciendo opciones presenciales, híbridas y remotas, con el propósito de conectar el talento con las necesidades actuales del mercado. A continuación, le compartimos algunas de las ofertas más destacadas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images

Aprendiz de logística – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

En este rol, será parte fundamental del proceso de seguimiento logístico, actualizando cuadros de control en Excel y asegurando que los pedidos lleguen a tiempo a los clientes.

Responsabilidades:

Actualizar los cuadros de seguimiento en Excel descargando archivos de los sistemas (WMS Dynamics y Sizfra) y modificando plantillas.

Realizar guías masivas mediante los aplicativos de Deprisa y Coordinadora cargando plantillas de Excel.

Crear rótulos para plataformas de clientes como Amazon copiando y pegando información necesaria.

Monitorear la trazabilidad de pedidos en tránsito a través de las páginas de las transportadoras, verificando su estado.

Requerimientos:

Educación mínima nivel Técnico.

Conocimientos básicos de Excel y logística.

Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo.

Habilidades organizativas y de planificación.

Tecnólogo en imágenes diagnósticas – Medellín

Empresa: Hospital Alma Mater de Antioquia

Salario: $ 3.169.593

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol, también conocido como especialista en radiología o técnico en imágenes médicas, será responsable de utilizar técnicas avanzadas y material radioactivo, cumpliendo las normativas de seguridad, manejo y eliminación de residuos.

Responsabilidades:

Operar equipos de radiología para obtener imágenes diagnósticas.

Garantizar la seguridad en el manejo de material radioactivo.

Colaborar en el tratamiento médico del paciente mediante imágenes diagnósticas.

Realizar el control de calidad de las imágenes obtenidas.

Cumplir con las normativas de eliminación de residuos radioactivos.

Requerimientos:

Título de Tecnólogo en Imágenes Diagnósticas o afín.

Experiencia previa en el manejo de equipos de radiología.

Conocimientos en normativas de seguridad para material radioactivo.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Atención al detalle y capacidad para seguir procedimientos de seguridad.

Líder de operaciones internacionales – Barranquilla

Empresa: Lextalento

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es un experto en exportaciones aéreas y está listo para llevar su carrera al siguiente nivel? ¡Esta es su oportunidad de dirigir y transformar el área de operaciones internacionales!

Responsabilidades:

Dirigir los procesos de importación y exportación enfocándose en exportaciones aéreas.

Rediseñar el área de operaciones para garantizar eficiencia financiera y operativa.

Negociar con agentes de carga, aerolíneas y puertos.

Fortalecer relaciones con clientes para asegurar entregas oportunas y confiables.

Requerimientos:

Profesional en Comercio Exterior, Administración, Ingenierías o afines.

Experiencia mínima de 3 años liderando operaciones internacionales en empresas productivas.

Conocimiento sólido en exportaciones aéreas y régimen franco.

Habilidades comprobadas de negociación, liderazgo y gestión estratégica.

Analista de comunicaciones internas – Bogotá D.C.

Empresa: Tostao

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona el café y el pan, y disfruta de motivar mediante la cultura y la comunicación, esta posición le permitirá ser un líder inspirador.

Responsabilidades:

Gestionar las comunicaciones internas de la empresa.

Diseñar e implementar el plan anual de comunicaciones internas.

Definir y administrar la agenda de comunicaciones para las diferentes áreas de la compañía.

Gestionar y mantener actualizados los canales internos como la intranet y boletines digitales.

Coordinar y ejecutar el programa de reconocimiento de colaboradores junto a Talento Humano.

Diseñar campañas que refuercen la cultura de reconocimiento y celebración de logros.

Hacer seguimiento al impacto de las iniciativas en el clima y compromiso laboral.

Atender las necesidades de comunicación interna de las diferentes áreas.

Asesorar a líderes en la correcta difusión de información.

Alinear la comunicación interna con la estrategia corporativa y de cultura organizacional.

Crear y difundir piezas comunicacionales internas como noticias y videos.

Asegurar el tono, lenguaje e identidad visual según los lineamientos de marca.

Administrar proveedores externos de comunicación y material gráfico.

Medir el impacto de los planes y campañas de comunicación.

Presentar informes periódicos sobre el estado de la comunicación interna.

Garantizar la retroalimentación entre colaboradores y la Gerencia de Gestión Humana.

Requerimientos:

Profesional en Comunicación Social, Periodismo o afines.

Experiencia mínima de 3 años en comunicación interna o roles similares.

Habilidades excepcionales de comunicación verbal y escrita.

Conocimiento en gestión de proyectos de comunicación.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar iniciativas.

Orientación a resultados y atención al detalle.