Trabajo sí hay en Colombia: revise las vacantes activas y postúlese gratis

El mercado laboral en Colombia muestra señales favorables. Para febrero de 2026, la tasa de desocupación se ubicó en 9,2 %, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025 (10,3 %), de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Este comportamiento se refleja en nuevas oportunidades de empleo en distintas regiones del país, ampliando las opciones para quienes buscan explorar nuevas alternativas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Auditor de inventarios - Cali

Empresa: Lili Pink

Salario: $ 3.600.000 a $ 3.650.000

En este rol, será responsable de la toma de inventarios de punto de venta, análisis de inventarios, redacción de informes claros y precisos para la dirección de auditoría.

Responsabilidades:

Analizar y evaluar los controles de los procesos para minimizar el impacto de los riesgos.

Realizar planeación de los recursos asignados físicos tecnológicos y humanos.

Aplicar los métodos y procedimientos de auditoría.

Generar informes sobre resultados de auditorías hacia la dirección de auditoría.

Requerimientos:

Profesional en contaduría pública ingeniería industrial administración de empresas o carreras administrativas.

Mínimo 2 años de experiencia en la ejecución de planes de auditoría.

Experiencia en toma física con terminal PDA.

Disponibilidad para viajar.

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Auxiliar de enfermería – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.

Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.

Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes durante y después de las cirugías.

Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.

Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

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Vacantes con contrato a término indefinido en Colombia: postúlese acá

Auxiliar de planeación operativa – Pereira

Empresa: Nutresa

Salario: $ 3.195.944

Como parte del dinámico equipo tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente mientras mejora la gestión de recursos y mantiene niveles adecuados de stock.

Responsabilidades:

Garantizar el abastecimiento de inventarios.

Controlar niveles de stock.

Apoyar en la planeación de la demanda.

Requerimientos:

Tecnólogo en áreas industriales o afines.

1-2 años de experiencia en roles similares.

Manejo de herramientas ofimáticas SAP y análisis de datos.

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Sales manager para comercio exterior – Bogotá D.C.

Empresa: CEI Empresarial

Salario: $ 6.000.000

Como sales director, tendrá la oportunidad de desempeñar un rol crucial dentro del equipo de ventas, contribuyendo al crecimiento estratégico de la empresa.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de ventas para mercados internacionales.

Identificar y explorar nuevas oportunidades de negocio en comercio exterior.

Liderar y motivar al equipo de ventas para alcanzar los objetivos comerciales.

Mantener relaciones sólidas con clientes y socios estratégicos.

Analizar tendencias del mercado para optimizar las estrategias comerciales.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como gerente de ventas o gestor comercial en comercio exterior.

Capacidad demostrada para liderar equipos de ventas y alcanzar objetivos.

Competencia en estrategias de ventas B2B y negociación internacional.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Disponibilidad para viajar y trabajar presencialmente.

Dominio avanzado del idioma inglés.

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Analista de planeación financiera – Medellín

Empresa: Haceb

Salario: A convenir

Como analista de planeación financiera, será crucial para el éxito de la empresa, ayudando a guiar las estrategias financieras y asegurar la eficiencia de los procesos.

Responsabilidades:

Desarrollar modelos financieros precisos y detallados.

Analizar y proyectar presupuestos anuales y trimestrales.

Colaborar con diferentes departamentos para alinear estrategias financieras.

Monitorizar indicadores clave de rendimiento financiero.

Proporcionar informes claros y concisos a la gerencia.

Requerimientos:

Título profesional en Finanzas, Economía o áreas afines.

Experiencia mínima de 3 años como analista de planeación financiera o roles similares.

Conocimiento avanzado de Excel y software de planificación financiera.

Habilidades en gestión de datos y análisis cuantitativo.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicar resultados de manera efectiva.

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