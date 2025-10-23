Trabajo sí hay en Tunja: revise las vacantes activas

La capital de Boyacá continúa consolidándose como una ciudad con proyección laboral en el centro del país. Su crecimiento en sectores como educación, comercio, servicios y salud ha impulsado la apertura de nuevas vacantes que ofrecen estabilidad, aprendizaje y oportunidades para distintos perfiles.

Tanto empresas privadas como entidades del sector público están buscando talento para fortalecer sus equipos y atender la creciente demanda de servicios en la región. Las ofertas incluyen desde cargos operativos hasta posiciones administrativas y profesionales, lo que demuestra la diversidad de opciones disponibles para quienes buscan empleo en esta zona del país.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer las vacantes activas, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree su perfil profesional y explore las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia.

Recuerde que el proceso es completamente gratuito y que cada semana se actualizan nuevas oportunidades laborales en todo el país.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Representante de ventas

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

Si es una persona motivada, con excelente presentación personal y actitud positiva, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Organizar y ejecutar planes de ventas.

Hacer seguimiento a las condiciones del mercado.

Asegurar el cumplimiento de cuotas mensuales.

Responder a los requerimientos de los clientes.

Brindar información precisa de marketing.

Requerimientos:

Bachiller preferiblemente técnico en ventas o mercadeo.

Experiencia mínima de dos años en ventas TAT.

Experiencia en servicio al cliente para productos de consumo masivo.

Manejo del canal T.A.T y medición de indicadores.

Poseer motocicleta con documentación al día.

Jefe de enfermería UCI

Empresa: Zentria

Salario: A convenir

El objetivo del cargo es orientar las acciones del personal de enfermería con el fin de lograr el correcto funcionamiento del servicio de hospitalización, brindando una atención cálida, humana y segura, basada en el buen trato y el respeto por la privacidad del paciente.

Responsabilidades:

Entregar y recibir el turno en la estación de enfermería e inmediatamente pasar ronda con los auxiliares, valorando el estado clínico del paciente.

Coordinar con el equipo multidisciplinario el ingreso de los pacientes al servicio; según los requerimientos y disponibilidad que se tenga.

Ejecutar las órdenes médicas de acuerdo con las indicaciones del médico tratante (quimioterapia, trasfusiones, aplicación de medicamentos y procedimientos, cuidado de enfermería, entre otras).

Requerimientos:

Tiempo de experiencia: Mínima de un (1) año en cargos similares.

Formación académica: Enfermero profesional.

Líder de estrategia comercial

Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

El reto del cargo es capacitar, guiar y acompañar directamente a los equipos de las sucursales del Banco asociado en la correcta implementación de la estrategia comercial de seguros, desarrollando las habilidades de venta, el conocimiento de los productos y la motivación del personal bancario.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar sesiones de formación, talleres y charlas presenciales (o virtuales) directamente en las sucursales bancarias, enfocadas en Conocimiento del producto, Técnicas de venta, uso de las herramientas y procesos operativos y normativos.

Adaptar el contenido de la formación a las necesidades específicas y al nivel de conocimiento de cada equipo de sucursales.

Realizar acompañamiento en sitio a los colaboradores del banco (ejecutivos, asesores, gerentes de sucursal) durante sus actividades de venta de seguros.

Brindar coaching individualizado y retroalimentación constructiva en tiempo real para mejorar el desempeño comercial.

Asegurar que la estrategia comercial y las campañas definidas se comprendan y se implementen eficazmente en cada sucursal.

Requerimientos:

Profesional titulado(a) en áreas administrativas, financieras, ingenierías y/o en carreras afines al rol.

Disponibilidad para viajar por el departamento de Boyacá cuando se requiera.

Operador logístico temporal

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Si se considera un auxiliar de logística meticuloso, proactivo y apasionado por la atención al detalle, esta es su oportunidad para brillar.

Responsabilidades:

Ejecutar labores operacionales de recibo y despacho de mercancías.

Realizar tareas administrativas relacionadas con alistamiento de productos.

Seguir políticas y normas de seguridad en el trabajo.

Contar y verificar productos durante el ingreso de mercancía.

Organizar productos según su tipo.

Detectar y reportar novedades y condiciones inseguras durante el descargue.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en operaciones logísticas o roles similares.

Conocimiento de políticas de seguridad en el trabajo.

Habilidades de organización y atención al detalle.

Capacidad para trabajar en equipo.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.