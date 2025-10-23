Suscribirse

Trabajo sí hay en Tunja: revise las vacantes activas

El empleo que busca podría estar más cerca de lo que imagina.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

23 de octubre de 2025, 8:15 p. m.
Grupo éxito tiene vacantes disponibles y aquí le contamos cómo aplicar
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

La capital de Boyacá continúa consolidándose como una ciudad con proyección laboral en el centro del país. Su crecimiento en sectores como educación, comercio, servicios y salud ha impulsado la apertura de nuevas vacantes que ofrecen estabilidad, aprendizaje y oportunidades para distintos perfiles.

Tanto empresas privadas como entidades del sector público están buscando talento para fortalecer sus equipos y atender la creciente demanda de servicios en la región. Las ofertas incluyen desde cargos operativos hasta posiciones administrativas y profesionales, lo que demuestra la diversidad de opciones disponibles para quienes buscan empleo en esta zona del país.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer las vacantes activas, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree su perfil profesional y explore las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia.

Recuerde que el proceso es completamente gratuito y que cada semana se actualizan nuevas oportunidades laborales en todo el país.

Vacantes de Empleo en Colombia mejor remunerados.
Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Representante de ventas

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

Si es una persona motivada, con excelente presentación personal y actitud positiva, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Organizar y ejecutar planes de ventas.
  • Hacer seguimiento a las condiciones del mercado.
  • Asegurar el cumplimiento de cuotas mensuales.
  • Responder a los requerimientos de los clientes.
  • Brindar información precisa de marketing.

Requerimientos:

  • Bachiller preferiblemente técnico en ventas o mercadeo.
  • Experiencia mínima de dos años en ventas TAT.
  • Experiencia en servicio al cliente para productos de consumo masivo.
  • Manejo del canal T.A.T y medición de indicadores.
  • Poseer motocicleta con documentación al día.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Jefe de enfermería UCI

Empresa: Zentria

Salario: A convenir

El objetivo del cargo es orientar las acciones del personal de enfermería con el fin de lograr el correcto funcionamiento del servicio de hospitalización, brindando una atención cálida, humana y segura, basada en el buen trato y el respeto por la privacidad del paciente.

Responsabilidades:

  • Entregar y recibir el turno en la estación de enfermería e inmediatamente pasar ronda con los auxiliares, valorando el estado clínico del paciente.
  • Coordinar con el equipo multidisciplinario el ingreso de los pacientes al servicio; según los requerimientos y disponibilidad que se tenga.
  • Ejecutar las órdenes médicas de acuerdo con las indicaciones del médico tratante (quimioterapia, trasfusiones, aplicación de medicamentos y procedimientos, cuidado de enfermería, entre otras).

Requerimientos:

  • Tiempo de experiencia: Mínima de un (1) año en cargos similares.
  • Formación académica: Enfermero profesional.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Oportunidades laborales en salud: empresas buscan talento en todo el país

Líder de estrategia comercial

Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

El reto del cargo es capacitar, guiar y acompañar directamente a los equipos de las sucursales del Banco asociado en la correcta implementación de la estrategia comercial de seguros, desarrollando las habilidades de venta, el conocimiento de los productos y la motivación del personal bancario.

Responsabilidades:

  • Diseñar y ejecutar sesiones de formación, talleres y charlas presenciales (o virtuales) directamente en las sucursales bancarias, enfocadas en Conocimiento del producto, Técnicas de venta, uso de las herramientas y procesos operativos y normativos.
  • Adaptar el contenido de la formación a las necesidades específicas y al nivel de conocimiento de cada equipo de sucursales.
  • Realizar acompañamiento en sitio a los colaboradores del banco (ejecutivos, asesores, gerentes de sucursal) durante sus actividades de venta de seguros.
  • Brindar coaching individualizado y retroalimentación constructiva en tiempo real para mejorar el desempeño comercial.
  • Asegurar que la estrategia comercial y las campañas definidas se comprendan y se implementen eficazmente en cada sucursal.

Requerimientos:

  • Profesional titulado(a) en áreas administrativas, financieras, ingenierías y/o en carreras afines al rol.
  • Disponibilidad para viajar por el departamento de Boyacá cuando se requiera.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Operador logístico temporal

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Si se considera un auxiliar de logística meticuloso, proactivo y apasionado por la atención al detalle, esta es su oportunidad para brillar.

Responsabilidades:

  • Ejecutar labores operacionales de recibo y despacho de mercancías.
  • Realizar tareas administrativas relacionadas con alistamiento de productos.
  • Seguir políticas y normas de seguridad en el trabajo.
  • Contar y verificar productos durante el ingreso de mercancía.
  • Organizar productos según su tipo.
  • Detectar y reportar novedades y condiciones inseguras durante el descargue.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia en operaciones logísticas o roles similares.
  • Conocimiento de políticas de seguridad en el trabajo.
  • Habilidades de organización y atención al detalle.
  • Capacidad para trabajar en equipo.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

