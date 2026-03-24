Trabajo sí hay para abogados: vacantes activas en todo el país

El rol de los abogados es fundamental en diversos ámbitos, ya que su trabajo asegura el cumplimiento de normas, protege derechos y contribuye a la solución de conflictos en la sociedad y en las organizaciones. Además de garantizar la justicia, su labor tiene un impacto directo en el desarrollo de comunidades y empresas en todo el país.
Es por eso que hoy el mercado laboral para abogados en Colombia cuenta con múltiples vacantes que se adaptan a distintos perfiles y niveles de experiencia, ofreciendo a los profesionales del derecho la posibilidad de acceder a puestos que impulsen su crecimiento y desarrollo profesional.
¿Cómo aplicar?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso es 100% gratuito y virtual.
Profesional jurídico – Cali
Empresa: Confidencial
Salario: A convenir
Se busca un profesional jurídico apasionado por el derecho y comprometido con la excelencia en la gestión legal.
Responsabilidades:
- Asesorar en temas legales y normativos.
- Elaborar y revisar contratos y documentos legales.
- Garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
- Investigar y analizar cambios en la legislación.
- Realizar seguimiento al estado de los procesos jurídicos que hayan sido asignados a la dirección jurídica
Requerimientos:
- Título universitario en Derecho.
- Experiencia mínima de 2 años en roles similares como analista profesional jurídico o asesor jurídico.
- Conocimiento profundo de leyes y regulaciones locales.
- Habilidades de investigación y análisis jurídico.
- Excelentes habilidades de comunicación y redacción.
- Experiencia en trámites de insolvencia ley 1564 de 2012 y 2445 de 2025.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Abogado (a) comercial – Medellín
Empresa: Celerix
Salario: A convenir
Celerix busca un(a) abogado(a) con experiencia sólida y comprobable en derecho contractual y comercial, que lidere la estructuración, revisión y negociación de contratos de la compañía, asegurando mitigación de riesgos y alineación con la estrategia del negocio.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 5 años en derecho contractual.
- Experiencia fuerte (indispensable) en elaboración, revisión y negociación de contratos civiles y comerciales.
- Experiencia intermedia en derecho laboral (consultivo, no litigioso).
- Capacidad de identificar riesgos legales y proponer soluciones prácticas.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Abogado(a) de proyectos inmobiliarios y de construcción – Bogotá
Empresa: Confidencial
Salario: $ 4.200.000 a $ 4.800.000
Si cuenta con experiencia en derecho comercial y urbanístico, y le apasiona la estructuración y ejecución jurídica de proyectos de construcción, esta es su oportunidad para potenciar su carrera.
Responsabilidades:
- Asesorar legalmente en proyectos de construcción e inmobiliarios.
- Elaborar y revisar contratos y documentos legales.
- Garantizar el cumplimiento normativo en los proyectos.
- Colaborar con equipos multidisciplinarios para asegurar la viabilidad legal de los proyectos.
Requerimientos:
- Profesional en derecho preferiblemente con especialización en derecho inmobiliario.
- Experiencia mínima de 3 años en proyectos de construcción e inmobiliarios.
- Asesoría legal integral, elaborar y estructurar documentos contractuales, y gestionar simultáneamente múltiples proyectos en coordinación efectiva con equipos interdisciplinarios.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Abogado corporativo – Medellín
Empresa: Confidencial
Salario: A convenir
Este rol es fundamental para asegurar el cumplimiento normativo y la eficiente atención de trámites legales. Además, tendrá la oportunidad de liderar la estrategia organizacional y contribuir al desarrollo y sostenibilidad de la institución.
Responsabilidades:
- Asesorar en temas legales corporativos y de cumplimiento normativo.
- Liderar la gestión de trámites legales y administrativos.
- Colaborar en la construcción de estrategias organizacionales.
- Supervisar el equipo legal promoviendo un ambiente de trabajo colaborativo.
Requerimientos:
- Título profesional en Derecho.
- Especialización en derecho laboral, comercial, societario, responsabilidad civil o afines
- Experiencia mínima de 2 años como abogado brindando asesoría jurídica a organizaciones o manejando un área jurídica, preferiblemente en el sector salud
- Conocimiento avanzado en normativas legales y administrativas.
- Habilidades demostradas de liderazgo y gestión de equipos.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.