Trabajo sí hay para abogados: vacantes activas en todo el país

El rol de los abogados es fundamental en diversos ámbitos, ya que su trabajo asegura el cumplimiento de normas, protege derechos y contribuye a la solución de conflictos en la sociedad y en las organizaciones. Además de garantizar la justicia, su labor tiene un impacto directo en el desarrollo de comunidades y empresas en todo el país.

Es por eso que hoy el mercado laboral para abogados en Colombia cuenta con múltiples vacantes que se adaptan a distintos perfiles y niveles de experiencia, ofreciendo a los profesionales del derecho la posibilidad de acceder a puestos que impulsen su crecimiento y desarrollo profesional.

¿Cómo aplicar?

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Postúlese a través de la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Profesional jurídico – Cali

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Se busca un profesional jurídico apasionado por el derecho y comprometido con la excelencia en la gestión legal.

Responsabilidades:

Asesorar en temas legales y normativos.

Elaborar y revisar contratos y documentos legales.

Garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.

Investigar y analizar cambios en la legislación.

Realizar seguimiento al estado de los procesos jurídicos que hayan sido asignados a la dirección jurídica

Requerimientos:

Título universitario en Derecho.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares como analista profesional jurídico o asesor jurídico.

Conocimiento profundo de leyes y regulaciones locales.

Habilidades de investigación y análisis jurídico.

Excelentes habilidades de comunicación y redacción.

Experiencia en trámites de insolvencia ley 1564 de 2012 y 2445 de 2025.

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Abogado (a) comercial – Medellín

Empresa: Celerix

Salario: A convenir

Celerix busca un(a) abogado(a) con experiencia sólida y comprobable en derecho contractual y comercial, que lidere la estructuración, revisión y negociación de contratos de la compañía, asegurando mitigación de riesgos y alineación con la estrategia del negocio.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años en derecho contractual.

Experiencia fuerte (indispensable) en elaboración, revisión y negociación de contratos civiles y comerciales.

Experiencia intermedia en derecho laboral (consultivo, no litigioso).

Capacidad de identificar riesgos legales y proponer soluciones prácticas.

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Trabajo sí hay en Colombia: más de 113 mil ofertas activas en marzo

Abogado(a) de proyectos inmobiliarios y de construcción – Bogotá

Empresa: Confidencial

Salario: $ 4.200.000 a $ 4.800.000

Si cuenta con experiencia en derecho comercial y urbanístico, y le apasiona la estructuración y ejecución jurídica de proyectos de construcción, esta es su oportunidad para potenciar su carrera.

Responsabilidades:

Asesorar legalmente en proyectos de construcción e inmobiliarios.

Elaborar y revisar contratos y documentos legales.

Garantizar el cumplimiento normativo en los proyectos.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para asegurar la viabilidad legal de los proyectos.

Requerimientos:

Profesional en derecho preferiblemente con especialización en derecho inmobiliario.

Experiencia mínima de 3 años en proyectos de construcción e inmobiliarios.

Asesoría legal integral, elaborar y estructurar documentos contractuales, y gestionar simultáneamente múltiples proyectos en coordinación efectiva con equipos interdisciplinarios.

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Abogado corporativo – Medellín

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Este rol es fundamental para asegurar el cumplimiento normativo y la eficiente atención de trámites legales. Además, tendrá la oportunidad de liderar la estrategia organizacional y contribuir al desarrollo y sostenibilidad de la institución.

Responsabilidades:

Asesorar en temas legales corporativos y de cumplimiento normativo.

Liderar la gestión de trámites legales y administrativos.

Colaborar en la construcción de estrategias organizacionales.

Supervisar el equipo legal promoviendo un ambiente de trabajo colaborativo.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

Especialización en derecho laboral, comercial, societario, responsabilidad civil o afines

Experiencia mínima de 2 años como abogado brindando asesoría jurídica a organizaciones o manejando un área jurídica, preferiblemente en el sector salud

Conocimiento avanzado en normativas legales y administrativas.

Habilidades demostradas de liderazgo y gestión de equipos.

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